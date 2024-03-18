https://sputniknews.com.tr/20240318/borrell-savastan-once-en-buyuk-acik-hava-hapishanesi-olan-gazze-bugun-en-buyuk-acik-hava-mezarligi-1081811966.html

Borrell: Savaştan önce en büyük açık hava hapishanesi olan Gazze bugün, en büyük açık hava mezarlığı

Borrell: Savaştan önce en büyük açık hava hapishanesi olan Gazze bugün, en büyük açık hava mezarlığı

Sputnik Türkiye

AB Diplomatı Josep Borrell, İsrail'in saldırılarıne tepki gösterek, "Gazze, savaştan önce en büyük açık hava hapishanesiydi. Bugün ise en büyük açık hava... 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T16:47+0300

2024-03-18T16:47+0300

2024-03-18T16:47+0300

gazze

israil- filistin çatışması

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

filistin yönetimi

josep borrell

ab

nato

benyamin netanyahu

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Gazze, savaştan önce en büyük açık hava hapishanesiydi. Bugün ise en büyük açık hava mezarlığı. On binlerce insan için bir mezarlık ama aynı zamanda uluslararası insancıl hukukun en önemli ilkelerinin birçoğu için de bir mezarlık." dedi. AB dışişleri Başkanları, 21 Mart'ta düzenleyecek AB liderler öncesi Belçika'da bir aradaydı. Gündemde Ukrayna'ya yardımların sürdürülmesi ve İsrail'in Gazze'ye yardımları vardı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da katıldığı toplantıda, Borrell tarafından İsrail'e karşı tepki yağdı.İsrail ne yaparsa yapsın yine de bir karar alınmayacakAB ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması konusunun da İspanya ve İrlanda'nın talebiyle bakanlar tarafından ele alınacağını bildiren Borrell, bugünkü toplantıda yalnızca bu konuda siyasi tartışma yapılacağını, karar alınmayacağını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20240316/eski-israil-istihbarat-baskani-filistinli-olsaydim-ozgurlugum-icin-israile-karsi-savasirdim-1081752705.html

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filistin

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gazze, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, josep borrell, ab, nato, benyamin netanyahu