https://sputniknews.com.tr/20240318/abdullah-avci-devre-arasi-ve-mac-sonuyla-ilgili-uzuntuluyum-1081788365.html

Abdullah Avcı: Devre arası ve maç sonuyla ilgili üzüntülüyüm

Abdullah Avcı: Devre arası ve maç sonuyla ilgili üzüntülüyüm

Sputnik Türkiye

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, oyunu konuşamadıkları bir akşam daha yaşadıklarını belirterek... 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T04:05+0300

2024-03-18T04:05+0300

2024-03-18T04:05+0300

spor

abdullah avcı

trabzonspor

fenerbahçe

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, devre arası ve maç sonu yaşananlarla ilgili üzüntülü olduğunu söyledi.Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, öncelikle oyunla alakalı konuşmak istediğini belirterek, “Bugün oyun planımız, merkez orta sahada Berat ve Mendy ile oynayıp şiddetli baskılar yapmaktı. Hataları doğru kullanmak ve direkt oyun odaklıydık fakat oyunun ilk 15 dakikasına hakim olamadık" dedi.Baskıları doğru yapamadıklarını ifade eden Avcı, şöyle konuştu:Avcı, devre arasında oyuncularına 'dakika 70 olur 75 olur fark etmez, oyuna dahil olacağız' dediğini aktararak, şöyle devam etti:'Biz de zarar göreceğiz rakip de görecek herhalde'Avcı, maçta yaşanan olaylara ilişkin de, "Devre arası ve maç sonuyla ilgili üzüntülüyüm. Bunu senelerdir sahanın içerisinde kalmaya çalışan bir teknik adam olarak konuşuyorum. Konuşarak da değiştiremeyeceğim ama uzak kalmaya çalışacağım. Devre arası İsmail hocaya da söyledim, lütfen sağduyulu olalım dedim. Karşılıklı hiçbir şey olmasın çünkü burada buna benzer çok şey yaşandı dedim. Ben sadece PFDK ne gibi kararlar verecek onu merak ediyorum. Biz de zarar göreceğiz rakip de görecek herhalde. Sonunu merak ediyorum" şeklinde konuştu.Türk futbolunun artık tamamen kaosla beslendiği, gerginliklerin yaşandığı şekle doğru ilerlediğini kaydeden Avcı, şu ifadeleri kullandı:Avcı, elinden geldiğince yaşanan olayları düzeltmeye çalıştığını belirterek, "Ben İsmail hocayla devre arasında da maç sonunda da konuştum. Bunlar insanların üzerinde kötü izler bırakıyor. Elimizden geldiğince ve bu tür olayların olmaması için düzeltmeye çalıştık. Neler yaşandığının detayları raporlarda olacak. Oyuncularım ceza almasın diye saha içini ayırmaya çalıştık fakat oyunu değil yine başka bir şey konuşuyoruz. Biz olayların bu noktaya gelmemesi için yardımcı olmaya çalıştık, bilginiz olsun" değerlendirmesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20240318/tffden-trabzonspor-fenerbahce-macinda-yasanan-olaylara-iliskin-aciklama-1081785699.html

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abdullah avcı, trabzonspor, fenerbahçe