https://sputniknews.com.tr/20240317/turkiyenin-nufusu-hizla-yaslaniyor-cumhuriyet-tarihinde-ilk-kez-cift-haneyi-gordu-1081778847.html

Türkiye’nin nüfusu hızla yaşlanıyor: Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördü

Türkiye’nin nüfusu hızla yaşlanıyor: Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördü

Sputnik Türkiye

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Özmete, gelecek yıl Türkiye'de 65 yaş üstü nüfusun gelecek yıl 9,5 milyonu aşmasının... 17.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-17T22:23+0300

2024-03-17T22:23+0300

2024-03-17T22:23+0300

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türkiye

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Üniversitenin Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAŞAM) müdürü de olan Özmete, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla açıklamada bulundu.Türkiye'de yaşlı nüfusun son 5 yılda yüzde 22,6 artarak 2022'de 8 milyon 451 bin 669 kişi olduğunu bildiren Özmete, Türkiye'de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının, 2023'te yüzde 10,2'ye çıkarak Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördüğünü hatırlattı.Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranlarına ilişkin Özmete, şu bilgileri verdi:'Yaşlı nüfus oranı 2030 yılında yüzde 12,9 olması bekleniyor'Özmete, şu değerlendirmelerde bulundu:Emine Özmete, nüfusun yaşlanmasının, aile yapısı ve kuşaklararası bağların yanı sıra işgücü ve finansal piyasalar da dahil olmak üzere toplumun hemen hemen tüm sektörlerini etkilediğini vurguladı.Başta konut, ulaşım ve sosyal koruma gibi mal ve hizmetlere olan talebi de etkileyen bu durumun, 21. yüzyılın en önemli toplumsal dönüşümlerinden biri olduğunu aktaran Özmete, bu sebeple şehirlerde alınacak politika önlemlerinin önemine işaret ederek, şöyle konuştu:Yerel yönetimlerde yaşlı konseyleri oluşturulsun önerisiBu konuda yerel yönetimlerin de üstüne düşen görevler olduğunu vurgulayan Özmete, şu değerlendirmeleri yaptı:"Şehirlerin, yaşlılar ve aileleri için erişilebilir olması topluma katılım hakkını desteklemek için önemlidir. Yerel yönetimlerde yaşlı konseylerinin oluşturularak yaşlıların bilgi ve tecrübelerinden yararlanılması ve kararlara katılımlarının sağlanması belediyelerin en önemli sorumluluğu olarak görülmelidir. Toplumdaki sosyal ve kültürel algılara göre kişi emekliye ayrıldığında yaşlı kabul edilir. Oysa emeklilik yaşlılığa aktif ve sağlıklı bir şekilde geçiş yapmak için değerlendirilmesi gereken bir dönemdir. Emeklilik dönemi sağlık, sosyal, kültürel, arkadaşlık ve akrabalık ilişkileri ve diğer yönleriyle yaşlılığa yatırım yapılması gereken bir süreç olarak değerlendirilmelidir. Bu nedenle yerel yönetimlerin aktif yaşlanmayı destekleyecek uygulamaları ve ileri yaşlarda bakım ve destek hizmetlerini sunmaları önemlidir."Prof. Dr. Emine Özmete, daha uzun bir yaşamın yalnızca yaşlılar ve aileleri için değil aynı zamanda toplumlar için de bir fırsat olduğunu; toplumda yaşlıları destekleyici fiziksel ve sosyal ortamların oluşturulması gerektiğini sözlerine ekledi.

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