https://sputniknews.com.tr/20240317/transdinyesterdeki-bir-askeri-birlige-kamikaze-iha-ile-saldiri-duzenlendi-1081772347.html
Transdinyester’deki bir askeri birliğe ‘kamikaze’ İHA ile saldırı düzenlendi
Transdinyester’deki bir askeri birliğe ‘kamikaze’ İHA ile saldırı düzenlendi
Sputnik Türkiye
Transdinyester’deki bir askeri birliğe ‘kamikaze’ tipi insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği, olayda yaralanan olmadığı bildirildi. 17.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-17T18:47+0300
2024-03-17T18:47+0300
2024-03-17T18:47+0300
dünya
kamikaze insansız hava aracı (iha)
transdinyester
insansız hava aracı (iha)
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Tanınmayan Transdinyester Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, cumhuriyet topraklarındaki bir askeri birliğe ‘kamikaze’ tipi İHA ile düzenlenen saldırı sonucu patlama meydana geldi, olayda yaralanan olmadı.Açıklamada, “Bugün Tiraspol askeri birliklerinden birinin sahasında patlama sonucu yangın çıktı. Ön belirlemelere göre patlamanın ‘Klevernıy Most’ yönünden geldiği kaydedilen ‘kamikaze’ İHA’nın saldırısı sonucu meydana geldiği belirlendi” ifadelerine yer verildi.Olayda ölü ya da yaralı olmadığına dikkat çeken bakanlık, güvenlik güçlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü, olay ile ilgili ceza davası açıldığını vurguladı.Bakanlık daha önce yabancı uzmanların Moldova’da, aralarında Ukraynalıların da bulunduğu askeri grupları, Transdinyester’deki askeri tesislere terör saldırıları ve sabotajlar düzenlemek üzere eğittiklerini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240317/ingiltere-yemen-aciklarindaki-bir-gemiye-saldiri-duzenlendi-1081766279.html
transdinyester
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kamikaze insansız hava aracı (iha), transdinyester, insansız hava aracı (iha)
kamikaze insansız hava aracı (iha), transdinyester, insansız hava aracı (iha)
Transdinyester’deki bir askeri birliğe ‘kamikaze’ İHA ile saldırı düzenlendi
Transdinyester’deki bir askeri birliğe ‘kamikaze’ tipi insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği, olayda yaralanan olmadığı bildirildi.
Tanınmayan Transdinyester Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, cumhuriyet topraklarındaki bir askeri birliğe ‘kamikaze’ tipi İHA ile düzenlenen saldırı sonucu patlama meydana geldi, olayda yaralanan olmadı.
Açıklamada, “Bugün Tiraspol askeri birliklerinden birinin sahasında patlama sonucu yangın çıktı. Ön belirlemelere göre patlamanın ‘Klevernıy Most’ yönünden geldiği kaydedilen ‘kamikaze’ İHA’nın saldırısı sonucu meydana geldiği belirlendi” ifadelerine yer verildi.
Olayda ölü ya da yaralı olmadığına dikkat çeken bakanlık, güvenlik güçlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü, olay ile ilgili ceza davası açıldığını vurguladı.
Bakanlık daha önce yabancı uzmanların Moldova’da, aralarında Ukraynalıların da bulunduğu askeri grupları, Transdinyester’deki askeri tesislere terör saldırıları ve sabotajlar düzenlemek üzere eğittiklerini açıklamıştı.