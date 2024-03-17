https://sputniknews.com.tr/20240317/rusya-disisleri-bakanligi-yurt-disindaki-secmenlerle-ilgili-dezenformasyon-konusunda-uyardi-1081774723.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı, yurt dışındaki seçmenlerle ilgili dezenformasyon konusunda uyardı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, yurt dışındaki seçmenlerle ilgili dezenformasyon konusunda uyardı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, devlet başkanlığı seçimi için yurtdışında oy kullanma süreçleriyle ilgili dezenformasyon ve yanıltıcı haberlerin sosyal ağlarda... 17.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-17T20:27+0300

2024-03-17T20:27+0300

2024-03-17T20:37+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

rusya dışişleri bakan yardımcısı yevgeniy ivanov

yevgeniy ivanov

yurtdışı

seçim

rusya devlet başkanlığı seçimleri

2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri

yabancı ülke

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Dışişleri Bakanlığı'nın Telegram kanalından yapılan açıklamada, "Telegram kanalları da dahil olmak üzere farklı sosyal ağlarda, yurtdışında gerçekleşen oylamayla ilgili sahte haberler yayılmaktadır. Sahte haber teknolojisi basit ve hatta ilkel olarak uygulanmakta, yurtdışındaki Rus diplomatik misyonlar tarafından kurulan çok sayıda seçim merkezine vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için gelen Rusların oluşturduğu kuyrukların bir protesto eylemi olarak gösterildiği kaydedilmektedir” ifadelerine yer verildi.Yurtdışındaki seçim merkezlerinden sorumlu komisyon başkanı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeniy Ivanov, yurtdışındaki Rus vatandaşlarının ‘sözde protesto eylemlerine’ katılmak için değil, başkanlık seçimlerinde oy kullanmak için geldiklerini vurguladı.Sözlerine, “Seçimleri henüz tamamlamadık” diye devam eden İvanov, “Saat farkı göz önüne alındığında, yurtdışındaki son oy verme merkezlerimiz Moskova saatiyle (TSİ ile aynı) sabah 5'te kapanacak, ancak şimdiden güvenle söyleyebiliriz. Rakiplerimiz yurtdışındaki vatandaşlarımızın oy kullanma hakkını elinden alamadı, onları ülkemizin kalkınma yolunu seçme konusundaki anayasal haklarını kullanmaktan vazgeçirmeyi başaramadı” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240317/rusyada-secimlere-abdnin-100-yildir-yanina-yaklasamadigi-rekor-katilim-orani-yuzde-70---1081771748.html

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