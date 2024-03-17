https://sputniknews.com.tr/20240317/rusya-disisleri-bakanligi-yurt-disindaki-secmenlerle-ilgili-dezenformasyon-konusunda-uyardi-1081774723.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı, yurt dışındaki seçmenlerle ilgili dezenformasyon konusunda uyardı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, yurt dışındaki seçmenlerle ilgili dezenformasyon konusunda uyardı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, devlet başkanlığı seçimi için yurtdışında oy kullanma süreçleriyle ilgili dezenformasyon ve yanıltıcı haberlerin sosyal ağlarda... 17.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-17T20:27+0300
2024-03-17T20:27+0300
2024-03-17T20:37+0300
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rusya
rusya dışişleri bakanlığı
rusya dışişleri bakan yardımcısı yevgeniy ivanov
yevgeniy ivanov
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rusya devlet başkanlığı seçimleri
2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri
yabancı ülke
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Dışişleri Bakanlığı'nın Telegram kanalından yapılan açıklamada, "Telegram kanalları da dahil olmak üzere farklı sosyal ağlarda, yurtdışında gerçekleşen oylamayla ilgili sahte haberler yayılmaktadır. Sahte haber teknolojisi basit ve hatta ilkel olarak uygulanmakta, yurtdışındaki Rus diplomatik misyonlar tarafından kurulan çok sayıda seçim merkezine vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için gelen Rusların oluşturduğu kuyrukların bir protesto eylemi olarak gösterildiği kaydedilmektedir” ifadelerine yer verildi.Yurtdışındaki seçim merkezlerinden sorumlu komisyon başkanı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeniy Ivanov, yurtdışındaki Rus vatandaşlarının ‘sözde protesto eylemlerine’ katılmak için değil, başkanlık seçimlerinde oy kullanmak için geldiklerini vurguladı.Sözlerine, “Seçimleri henüz tamamlamadık” diye devam eden İvanov, “Saat farkı göz önüne alındığında, yurtdışındaki son oy verme merkezlerimiz Moskova saatiyle (TSİ ile aynı) sabah 5'te kapanacak, ancak şimdiden güvenle söyleyebiliriz. Rakiplerimiz yurtdışındaki vatandaşlarımızın oy kullanma hakkını elinden alamadı, onları ülkemizin kalkınma yolunu seçme konusundaki anayasal haklarını kullanmaktan vazgeçirmeyi başaramadı” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240317/rusyada-secimlere-abdnin-100-yildir-yanina-yaklasamadigi-rekor-katilim-orani-yuzde-70---1081771748.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rusya dışişleri bakan yardımcısı yevgeniy ivanov, yevgeniy ivanov, yurtdışı, seçim, rusya devlet başkanlığı seçimleri, 2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri, yabancı ülke
Rusya Dışişleri Bakanlığı, yurt dışındaki seçmenlerle ilgili dezenformasyon konusunda uyardı
20:27 17.03.2024 (güncellendi: 20:37 17.03.2024)
Rusya Dışişleri Bakanlığı, devlet başkanlığı seçimi için yurtdışında oy kullanma süreçleriyle ilgili dezenformasyon ve yanıltıcı haberlerin sosyal ağlarda yayıldığını bildirirken, oy kullanma merkezlerinde kuyrukta bekleyen Rusların yer aldığı video ve fotoğrafların protesto eylemi olarak gösterildiğini duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı'nın Telegram kanalından yapılan açıklamada, "Telegram kanalları da dahil olmak üzere farklı sosyal ağlarda, yurtdışında gerçekleşen oylamayla ilgili sahte haberler yayılmaktadır. Sahte haber teknolojisi basit ve hatta ilkel olarak uygulanmakta, yurtdışındaki Rus diplomatik misyonlar tarafından kurulan çok sayıda seçim merkezine vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için gelen Rusların oluşturduğu kuyrukların bir protesto eylemi olarak gösterildiği kaydedilmektedir
” ifadelerine yer verildi.
Yurtdışındaki seçim merkezlerinden sorumlu komisyon başkanı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeniy Ivanov, yurtdışındaki Rus vatandaşlarının ‘sözde protesto eylemlerine’ katılmak için değil, başkanlık seçimlerinde oy kullanmak için geldiklerini vurguladı.
Sözlerine, “Seçimleri henüz tamamlamadık” diye devam eden İvanov, “Saat farkı göz önüne alındığında, yurtdışındaki son oy verme merkezlerimiz Moskova saatiyle (TSİ ile aynı) sabah 5'te kapanacak, ancak şimdiden güvenle söyleyebiliriz. Rakiplerimiz yurtdışındaki vatandaşlarımızın oy kullanma hakkını elinden alamadı, onları ülkemizin kalkınma yolunu seçme konusundaki anayasal haklarını kullanmaktan vazgeçirmeyi başaramadı” diye konuştu.