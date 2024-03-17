Türkiye
Şampiyonluğa giden Fenerbahçe deplasmanda Trabzon'u yendi
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3 dk
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Paşinyan: Türkiye'yle ilişkilerimizde çok önemli bir şey yaşanıyor
00:13
1 dk
SESLİ HABER
Hint uzman, Putin’in Rusya’nın nükleer yetenekleri ile ilgili açıklamasına dikkat çekti
00:27
2 dk
SESLİ HABER
Lavrov: Rusya, Avrasya’da eşit ve bölünmez güvenlik sistemi oluşturma görevini üstlendi
00:39
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova: AB Temsilcisinin Papa hakkındaki sözleri, Vatikan'a atılan bir tokat
00:53
1 dk
SESLİ HABER
Polonyalı general: ABD, Polonya'ya hedefler için füze sağlayacak
01:00
2 dk
SESLİ HABER
Çin ve İsviçre, Rusya'nın katılımı konusunda ısrarcı
01:16
1 dk
SESLİ HABER
Papa Francis’ten Ukrayna'ya ‘beyaz bayrak’ mesajı
01:28
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Lavrov açıkladı: Batı, Zelenskiy'in ‘formülüne’ son şeklini vermek istiyor
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01:51
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02:00
1 dk
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Alman hükümetinde çatlak
02:13
2 dk
SESLİ HABER
Doğu Avrupa ülkesinden Real Madrid kıyaslaması
02:28
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon’dan itiraf: Rusya’nın çok gerisindeyiz
02:44
1 dk
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Biden soru cevaplamak isteyince gazetecileri kovdular
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Gizli yazışmada ortaya çıktı: Ukraynalı askerler güç yoluyla ülke parlamentosunu ele geçirmeyi planlıyor
03:13
2 dk
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Husiler'den hipersonik füze testi
03:30
2 dk
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ABD istihbarat direktörü: Rusya, Ukrayna’da avantaj elde ediyor
03:42
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon’dan ‘Ukrayna'daki Patriot hava savunma sistemlerini kullanan ABD personeli’ açıklaması
03:54
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye bağımsız bir oyuncu olduğunu gösterdi
04:00
3 dk
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Biden şimdi de başkanlık yaptığı süreyi unuttu
04:14
1 dk
SESLİ HABER
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04:27
2 dk
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1 dk
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Rus ve Türk yetkililer Ukrayna krizini görüştü
04:52
2 dk
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05:00
2 dk
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Eski ABD istihbaratçısı açıkladı: Ukrayna Odessa ve Harkov'u kaybedecek
05:13
1 dk
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