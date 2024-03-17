https://sputniknews.com.tr/20240317/oguz-murat-acinin-kuzenine-carpip-olumune-sebep-olan-kamyon-surucusu-de-serbest-birakildi--1081766467.html
Oğuz Murat Aci'nin kuzenine çarpıp ölümüne sebep olan kamyon sürücüsü de serbest bırakıldı
Oğuz Murat Aci'nin kuzenine çarpıp ölümüne sebep olan kamyon sürücüsü de serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olup ABD'ye kaçan Eylem Tok'un oğlunun davası sürerken, Oğuz Murat'ın kuzeni de kamyon çarpması nedeniyle hayatını kaybetti... 17.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-17T14:35+0300
2024-03-17T14:35+0300
2024-03-17T14:40+0300
türkiye
cinayet
eylem tok
kaza
ölüm
trafik kazası
abd
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mısır
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Türkiye'de günlerdir tartışılan trafik kazası davası devam ederken, kuzeni Anıl Aci'nin ölümüne sebep olan kamyon sürücüsü de serbest bırakıldı. 11 Mart'ta ise Oğuz Murat Aci'nin amcası Soner Aci'nin kullandığı otomobil TEM Otoyolu'nda arızalandı. Soner Aci ve oğlu Anıl Aci araçtan indikleri sırada aynı yönde ilerleyen Sait İ.'nin kullandığı kamyon önce araca, ardından da Anıl Aci'ya çarptı. Şoför serbest bırakıldıKazanın ardından gözaltına alınan kamyon şoförü Sait İ., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sait İ., ifadesinde "Rüzgarın etkisiyle aracımın savrulması sonucu emniyet şeridine doğru yöneldim. Ancak emniyet şeridinde bir araç olduğunu fark edip aracımı toparlamaya çalışırken, Anıl Aci'ye çarptım" dedi. Olayın tanığı baba Soner Aci, "Kaza, emniyet şeridinde gerçekleşti. Kamyon hızla geldi, ben o sırada ne olduğunu anlayamadım. En azından ilk duruşmaya kadar, bu kişinin ceza almasını bekliyorum" şeklinde tepki gösterdi. Anıl Aci'nin nişanlısı Elif Aydın da, "Bu acıyla başa çıkamıyoruz. En azından şu anlık içimizde biraz olsun huzur olmalı" dedi.Ne olmuştu? İstanbul Eyüpsultan'da yaşanan olayda, yazar Eylem Tok'un oğlu T.C., aracıyla seyir halindeyken arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan ATV motosiklete çarpmıştı. Bu kaza sonucunda 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralanmıştı. T.C. ve annesi Eylem Tok, kaçarak önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gitmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240315/aci-ailesinin-avukatindan-cihantimura-tepkisi-neredeyse-eylem-hanimi-da-tanimiyorum-diyecek-1081742485.html
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cinayet, eylem tok, kaza, ölüm, trafik kazası, abd, türkiye, mısır
Oğuz Murat Aci'nin kuzenine çarpıp ölümüne sebep olan kamyon sürücüsü de serbest bırakıldı
14:35 17.03.2024 (güncellendi: 14:40 17.03.2024)
Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olup ABD'ye kaçan Eylem Tok'un oğlunun davası sürerken, Oğuz Murat'ın kuzeni de kamyon çarpması nedeniyle hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Türkiye'de günlerdir tartışılan trafik kazası davası devam ederken, kuzeni Anıl Aci'nin ölümüne sebep olan kamyon sürücüsü de serbest bırakıldı.
11 Mart'ta ise Oğuz Murat Aci'nin amcası Soner Aci'nin kullandığı otomobil TEM Otoyolu'nda arızalandı. Soner Aci ve oğlu Anıl Aci araçtan indikleri sırada aynı yönde ilerleyen Sait İ.'nin kullandığı kamyon önce araca, ardından da Anıl Aci'ya çarptı.
Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon şoförü Sait İ., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sait İ., ifadesinde "Rüzgarın etkisiyle aracımın savrulması sonucu emniyet şeridine doğru yöneldim. Ancak emniyet şeridinde bir araç olduğunu fark edip aracımı toparlamaya çalışırken, Anıl Aci'ye çarptım" dedi.
Olayın tanığı baba Soner Aci, "Kaza, emniyet şeridinde gerçekleşti. Kamyon hızla geldi, ben o sırada ne olduğunu anlayamadım. En azından ilk duruşmaya kadar, bu kişinin ceza almasını bekliyorum" şeklinde tepki gösterdi. Anıl Aci'nin nişanlısı Elif Aydın da, "Bu acıyla başa çıkamıyoruz. En azından şu anlık içimizde biraz olsun huzur olmalı" dedi.
İstanbul Eyüpsultan'da yaşanan olayda, yazar Eylem Tok'un oğlu T.C., aracıyla seyir halindeyken arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan ATV motosiklete çarpmıştı. Bu kaza sonucunda 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralanmıştı.
T.C. ve annesi Eylem Tok, kaçarak önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gitmişti.