https://sputniknews.com.tr/20240316/yasayan-klasikler-edebiyat-yarismasindaki-turk-katilimcilar-rus-kulturunu-birlikte-yasiyoruz-1081731012.html

'Yaşayan Klasikler' Edebiyat Yarışması'ndaki Türk katılımcılar: Rus kültürünü birlikte yaşıyoruz

'Yaşayan Klasikler' Edebiyat Yarışması'ndaki Türk katılımcılar: Rus kültürünü birlikte yaşıyoruz

Sputnik Türkiye

Rus dili ve Rus edebiyatını teşvik etmek amacıyla 2012 yılından beri düzenlenen Uluslararası ‘Yaşayan Klasikler’ Edebiyat Yarışması'nın ikinci aşaması Rusya... 16.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-16T15:05+0300

2024-03-16T15:05+0300

2024-03-16T16:07+0300

edebiyat

rus edebiyatı

yarışma

'yaşayan klasikler' edebiyat yarışması

rusya'nın istanbul başkonsolosluğu

moskova

soçi

kızıl meydan

2024 dünya gençlik festivali

yaşam

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Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu, Uluslararası ‘Yaşayan Klasikler’ Edebiyat Yarışması'nın finali öncesi olan ikinci eleme aşamasına ev sahipliği yaptı. Rus Evi Ankara (Rossotrudniçestvo) ve Rus şirketi Splat sponsorluğunda düzenlenen yarışma, İstanbul Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov açılış konuşmasıyla başladı.Ardından, Rusça okuma yarışmasının Türkiye baş organizatörü aynı zamanda filolog ve öğretim görevlisi olan Svetlana Özgür'ün sunumuyla yarışma hakkında bilgilendirme yapıldı. Yaklaşık 3 saat süren ve Türk katılımcıların de yer aldığı yarışmada Rus edebiyatından metin okuyan yarışmacılar yeteneklerini sergiledi.Bu yıl 130 kişinin katıldığı yarışmada 3 finalist seçildi.Türkiye'den 8 şehirden katılımın olduğu yarışmanın ilk aşaması 25 Şubat'ta ikinci aşaması ise 15 Mart'ta gerçekleşerek tamamlandı.Aylin Altınkaya, Nikolay Neçaev ve Taisa Özdemir ikinci aşamayı başarıyla geçerek Uluslararası Çocuk Kampı Artek'te eğitim görerek Kızıl Meydan'daki büyük finale hazırlanacak.Uluslararası ‘Yaşayan Klasikler’ Edebiyat Yarışması, ilk kez 2012 yılında Rusya'da başladıYarışma, 2012 yılında ilk kez Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlendi.Ardından 2013 yılında uluslararası olarak düzenlenmesi kararlaştırılan yarışma 10 yıl içerisinde 82 ülkeden 10 milyon katılımcıyı ağırladı.10-17 yaş arasında bulunma şartı olan yarışmada, Rus yazarların bir eseri seçilerek 5 dakika boyunca düz metninin okunması isteniyor. Ardından jüriler yarışmacıların fonetik okuma performanslarını değerlendiriyor.Geçen yılki yarışmada 56 ülkeden katılım sağlanmıştı.Final Moskova Kızıl Meydan'da yapılacakUluslararası gençlik kampı Artek'te finalistlerin belirlenmesinin ardından 6 Haziran Dünya Rus Dili Günü'nde finale kalan katılımcılar yarışacak.Final, Rusya'nın başkenti Moskova'da yer alan Kızıl Meydan'da gerçekleşecek.13 yıldır düzenlenen yarışmayı daha önce 2 kez Türk katılımcı kazandı15 Mart'ta ikinci aşamanın tamamlanmasının ardından Sputnik'e konuşan Türk katılımcılar, yarışma hakkındaki düşüncelerini paylaştı.2011'de düzenlenen yarışmada Türkiye finalinde 4. olmayı başaran Eva Leman Osipova, ''2018'de Uluslararası Gençlik Festivali'ne gitmiştik. Moskova'da birçok müzeyi gezme ve oranın kültürünü yakından deneyimleme fırsatı bulmuştum. Festivalde bulunan arkadaşlara da bizden bir parça kattık. 2021'de Türkiye'yi temsilen Bulgaristan'a gitmiştim, 5 günlük eğitim almıştım ve bana gerçekten çok şey kattı. 2022'de Belarus, 2023'te Ermenistan ve Azerbaycan'a gittim. Rus hükümeti sayesinde hiçbir yerde yabancılık çekmedik. Festivaller boyunca bizimle hep iletişimde oldular. Hem eğitim aldık hem de kültürleri yakından tanıma şansını elde ettik.'' diye konuştu.2024 Dünya Gençlik Festivali'ne katılan Çevik: 'Hem Türk hem Rus katılımcılar birlikte kültür etkileşiminde bulundu'Soçi'de düzenlenen 2024 Dünya Gençlik Festivali'ne katılan, Uluslararası ‘Yaşayan Klasikler’ Edebiyat Yarışması'nda izleyici olarak olarak yer alan Esma Çevik, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen yarışmaya tüm dünyadan toplam 20 bin kişi katıldı. Katılımcıların hepsi farklı ülkelerden oldu. 2 bin kişi ise Rusya'nın çeşitli şehirlerinden gönüllü olarak katılım gösterdi. Festivalin dili Rusya ve İngilizce oldu. Rusça bilmeyen katılımcılara simultane çeviri yardımıyla imkan sağlandı. Çok sayıda Rus konuşmacı festivalde söz aldı. Festivalde bulunanlar arasında konuşma yapmak için Soçi'ye gelen oyuncu Burak Özçivit de bulunuyordu. Biz Türk delegasyonu olarak festivalde yerimizi aldık, konuşmacıları dinledik. Kapanış seremonisinde Vladimir Putin konuşma gerçekleştirdi. Putin 'Biz aslında farklıyız, ama bir olduğumuzu bütün dünyaya gösterdik. Bizi birleştiren şeyler bunu gösteriyor' dedi. Festivalin amacı buydu. Bugün burada da benzer tablo vardı. hem Türk hem Rus katılımcılar birlikte kültür etkileşiminde bulundu. sözlerini paylaştı.Türk katılımcının ailesi: 'Yarışma sayesinde oğlumun Rusça öğrenme motivasyonunu yükseliyor'Yarışmada bulunan bir diğer Türk katılımcı olan Hasan Efe'nin ailesi yarışma hakkındaki düşüncelerini Sputnik'e paylaştı:''Hasan Efe Rusçayı çok küçük yaşlarda duymaya ve konuşmaya başladı. Biz Türkiye'ye geldiğimizde bunu nasıl ilerleteceğiz diye düşünürken Rus diline olan ilgisi kaybolmasın diye Rusça dersler aldırdık. Bu sayede hem Rusça öğrenme hevesi arttı. Biz de ailesi olarak yarışma sayesinde oğlum Hasan Efe ile birlikte Rus kültürünü öğrenmeye çalışıyoruz.''

moskova

soçi

kızıl meydan

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