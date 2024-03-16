https://sputniknews.com.tr/20240316/rusya-baskanlik-secimlerine-katilim-yuzde-55i-asti-1081761364.html
Rusya başkanlık seçimlerine katılım yüzde 55'i aştı
Rusya başkanlık seçimlerine katılım yüzde 55'i aştı
Sputnik Türkiye
Rusya Merkez Seçim Komisyonu, devlet başkanlığı seçimlerinde seçmen katılımının 55.1’e ulaştığını açıkladı. 16.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-16T21:18+0300
2024-03-16T21:18+0300
2024-03-16T21:27+0300
dünya
rusya
seçim
katılım
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Merkez Seçim Komisyonu'nun internet sitesinde yer alan verilere göre, Rusya devlet başkanlığı seçimlerinde oylamanın ikinci günde Moskova saatiyle 20.19 itibarıyla (TSİ ile aynı) seçmen katılımı yüzde 55.1 oldu.
https://sputniknews.com.tr/20240316/uluslararasi-gozlemciler-rusya-devlet-baskanligi-secimini-degerlendirdi-1081760521.html
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rusya, seçim, katılım
Rusya başkanlık seçimlerine katılım yüzde 55'i aştı
21:18 16.03.2024 (güncellendi: 21:27 16.03.2024)
Rusya Merkez Seçim Komisyonu, devlet başkanlığı seçimlerinde seçmen katılımının 55.1’e ulaştığını açıkladı.
Merkez Seçim Komisyonu'nun internet sitesinde yer alan verilere göre, Rusya devlet başkanlığı seçimlerinde oylamanın ikinci günde Moskova saatiyle 20.19 itibarıyla (TSİ ile aynı) seçmen katılımı yüzde 55.1 oldu.