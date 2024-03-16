https://sputniknews.com.tr/20240316/marsta-devasa-bir-yanardag-kesfedilmisti-yasam-belirtileri-barindiriyor-olabilir-1081757091.html
Mars'ta devasa bir yanardağ keşfedilmişti: 'Yaşam belirtileri barındırıyor olabilir'
Mars'ta devasa bir yanardağ keşfedilmişti: 'Yaşam belirtileri barındırıyor olabilir'
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, Mars'ta keşfedilen devasa bir yanardağının yaşam belirtileri barındırabileceği açıkladı. 16.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-16T16:19+0300
2024-03-16T16:19+0300
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ABD'nin Texas eyaletinde düzenlenen 55. Ay ve Gezegen Bilimi Konferansı'nda bilim insanları, Mars'ta devasa bir yanardağın varlığını açıkladı. Açıklamalara göre bu yanardağ 50 yılı aşkın bir süredir 'fark edilmemiş ve gizli kalmıştı'. Yeni bulgular, bu yanardağın Mars'ta yaşam belirtileri barındırma olasılığının olduğunu gösteriyor. Mars'ın ekvatoruna yakın Tharsis volkanik bölgesinin doğu kısmında bulunan bu yanardağ, yaklaşık 450 kilometre genişliğinde ve 9 bin 22 metre yüksekliğinde yer alıyor. Bilim insanları, yanardağın tabanına yakın yerlerde buzul tabakası kalıntıları tespit ettiklerini belirtti ve bu durumun uzayda yaşam belirtileri aramak için yanardağın bulunmasının çok önemli bir gelişme olduğunu aktardı.NASA Ames Araştırma Merkezi'ne bağlı SETI Enstitüsü ve Mars Enstitüsü'nden gezegen bilimcilerin yaptığı açıklamalara göre, geçen yıl bir buzul kalıntısı bulunan bölgenin jeolojisi incelenirken devasa ve derinden aşınmış bir volkanın da tespit edildiği açıklandı.
https://sputniknews.com.tr/20240218/nasanin-mars-habitati-deneyine-katilacak-ekipler-araniyor-1080856551.html
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mars, abd, yanardağ, yaşam, nasa, uzay
mars, abd, yanardağ, yaşam, nasa, uzay
Mars'ta devasa bir yanardağ keşfedilmişti: 'Yaşam belirtileri barındırıyor olabilir'
Bilim insanları, Mars'ta keşfedilen devasa bir yanardağının yaşam belirtileri barındırabileceği açıkladı.
ABD'nin Texas eyaletinde düzenlenen 55. Ay ve Gezegen Bilimi Konferansı'nda bilim insanları, Mars'ta devasa bir yanardağın varlığını açıkladı. Açıklamalara göre bu yanardağ 50 yılı aşkın bir süredir 'fark edilmemiş ve gizli kalmıştı'. Yeni bulgular, bu yanardağın Mars'ta yaşam belirtileri barındırma olasılığının olduğunu gösteriyor.
Mars'ın ekvatoruna yakın Tharsis volkanik bölgesinin doğu kısmında bulunan bu yanardağ, yaklaşık 450 kilometre genişliğinde ve 9 bin 22 metre yüksekliğinde yer alıyor. Bilim insanları, yanardağın tabanına yakın yerlerde buzul tabakası kalıntıları tespit ettiklerini belirtti ve bu durumun uzayda yaşam belirtileri aramak için yanardağın bulunmasının çok önemli bir gelişme olduğunu aktardı.
NASA Ames Araştırma Merkezi'ne bağlı SETI Enstitüsü ve Mars Enstitüsü'nden gezegen bilimcilerin yaptığı açıklamalara göre, geçen yıl bir buzul kalıntısı bulunan bölgenin jeolojisi incelenirken devasa ve derinden aşınmış bir volkanın da tespit edildiği açıklandı.