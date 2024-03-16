https://sputniknews.com.tr/20240316/kuleba-ukraynaya-destegi-surdurmemek-abdnin-dunyadaki-liderligini-zayiflatir-1081760045.html

Kuleba: Ukrayna'ya desteği sürdürmemek ABD'nin dünyadaki liderliğini zayıflatır

Kuleba: Ukrayna'ya desteği sürdürmemek ABD'nin dünyadaki liderliğini zayıflatır

Sputnik Türkiye

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Washington’un Kiev'i desteklemeyi sürdürmemesinin ABD’nin dünyadaki liderliğini zayıflatacağını ve ulusal güvenliğini... 16.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-16T19:15+0300

2024-03-16T19:15+0300

2024-03-16T19:15+0300

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Washington’un Kiev'i desteklemeyi sürdürmemesinin ABD’nin dünyadaki liderliğini zayıflatacağını ve ulusal güvenliğini tehlikeye atacağını ifade etti.Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kiev'i desteklemeyi sürdürmemesinin ABD'nin dünyadaki liderliğini zayıflatacağını ve ulusal güvenliğini tehlikeye atacağını söyledi.Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın Telegram kanalında yer alan açıklamasına göre Kuleba, “Ukrayna'ya desteği sürdürmemek, ABD'nin dünyadaki liderliğini ciddi şekilde zayıflatacak ve ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye atacak” ifadelerini kullandı.Kuleba, hava savunma sistemleri ve topçu mühimmatının temini de dahil olmak üzere, ABD ve müttefiklerinden Ukrayna'ya sürekli destek sağlanması gerektiğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240316/bir-zamanlar-beraber-yurumuslerdi-abd-eski-baskan-yardimcisi-pence-trumpi-desteklemeyecek-1081759930.html

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