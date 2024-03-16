https://sputniknews.com.tr/20240316/kuleba-ukraynaya-destegi-surdurmemek-abdnin-dunyadaki-liderligini-zayiflatir-1081760045.html
Kuleba: Ukrayna'ya desteği sürdürmemek ABD'nin dünyadaki liderliğini zayıflatır
Kuleba: Ukrayna'ya desteği sürdürmemek ABD'nin dünyadaki liderliğini zayıflatır
Sputnik Türkiye
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Washington’un Kiev'i desteklemeyi sürdürmemesinin ABD’nin dünyadaki liderliğini zayıflatacağını ve ulusal güvenliğini... 16.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-16T19:15+0300
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2024-03-16T19:15+0300
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Washington’un Kiev'i desteklemeyi sürdürmemesinin ABD’nin dünyadaki liderliğini zayıflatacağını ve ulusal güvenliğini tehlikeye atacağını ifade etti.Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kiev'i desteklemeyi sürdürmemesinin ABD'nin dünyadaki liderliğini zayıflatacağını ve ulusal güvenliğini tehlikeye atacağını söyledi.Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın Telegram kanalında yer alan açıklamasına göre Kuleba, “Ukrayna'ya desteği sürdürmemek, ABD'nin dünyadaki liderliğini ciddi şekilde zayıflatacak ve ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye atacak” ifadelerini kullandı.Kuleba, hava savunma sistemleri ve topçu mühimmatının temini de dahil olmak üzere, ABD ve müttefiklerinden Ukrayna'ya sürekli destek sağlanması gerektiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240316/bir-zamanlar-beraber-yurumuslerdi-abd-eski-baskan-yardimcisi-pence-trumpi-desteklemeyecek-1081759930.html
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ukrayna, abd, abd ulusal güvenlik konseyi, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ukrayna krizi, rusya, vladimir putin
ukrayna, abd, abd ulusal güvenlik konseyi, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ukrayna krizi, rusya, vladimir putin
Kuleba: Ukrayna'ya desteği sürdürmemek ABD'nin dünyadaki liderliğini zayıflatır
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Washington’un Kiev'i desteklemeyi sürdürmemesinin ABD’nin dünyadaki liderliğini zayıflatacağını ve ulusal güvenliğini tehlikeye atacağını ifade etti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Washington’un Kiev'i desteklemeyi sürdürmemesinin ABD’nin dünyadaki liderliğini zayıflatacağını ve ulusal güvenliğini tehlikeye atacağını ifade etti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kiev'i desteklemeyi sürdürmemesinin ABD'nin dünyadaki liderliğini zayıflatacağını ve ulusal güvenliğini tehlikeye atacağını söyledi.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın Telegram kanalında yer alan açıklamasına göre Kuleba, “Ukrayna'ya desteği sürdürmemek, ABD'nin dünyadaki liderliğini ciddi şekilde zayıflatacak ve ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye atacak” ifadelerini kullandı.
Kuleba, hava savunma sistemleri ve topçu mühimmatının temini de dahil olmak üzere, ABD ve müttefiklerinden Ukrayna'ya sürekli destek sağlanması gerektiğini vurguladı.