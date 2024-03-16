Kadıköy'de Kemal Sunal Müzesi açıldı.
Kadıköy'de Kemal Sunal Müzesi açıldı.
Müzede, 2000 yılında vefat eden usta sanatçının film afişlerinden kişisel eşyalarına, giydiği kostümlerden özel hatıralarına birçok obje sergileniyor.
Müzede, 2000 yılında vefat eden usta sanatçının film afişlerinden kişisel eşyalarına, giydiği kostümlerden özel hatıralarına birçok obje sergileniyor.
Açılış konuşmaların ardından İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, çocukları Ali ve Ezo Sunal, kardeşleri Cemil ve Cengiz Sunal ile birlikte kurdele keserek müzeyi gezdi.
Açılış konuşmaların ardından İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, çocukları Ali ve Ezo Sunal, kardeşleri Cemil ve Cengiz Sunal ile birlikte kurdele keserek müzeyi gezdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, herkesin yüzünü gülümseten, aynı zamanda düşündüren çok kıymetli bir sanatçının müzesini açıyor olmanın gururunu yaşadığını söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, herkesin yüzünü gülümseten, aynı zamanda düşündüren çok kıymetli bir sanatçının müzesini açıyor olmanın gururunu yaşadığını söyledi.
Çok değerli bir iş yaptıklarını anlatan İmamoğlu, "Bu fikri bana ilk kez açıp, heyecanla karşılamama vesile olan Sunay Akın'a hepinizin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Bana dedi ki 'böyle böyle bir şey var'. Tabii heyecanla karşıladım. Sonra bir araya geldik, ilginç bir şey oldu. Bu konular konuşuldu, edildi ve sonra buluştuk. Sağ olsun, yemek diye gittik ama Gül abla sadece kahveyle bizi uğurladı." ifadesini kullandı.
Çok değerli bir iş yaptıklarını anlatan İmamoğlu, "Bu fikri bana ilk kez açıp, heyecanla karşılamama vesile olan Sunay Akın'a hepinizin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Bana dedi ki 'böyle böyle bir şey var'. Tabii heyecanla karşıladım. Sonra bir araya geldik, ilginç bir şey oldu. Bu konular konuşuldu, edildi ve sonra buluştuk. Sağ olsun, yemek diye gittik ama Gül abla sadece kahveyle bizi uğurladı." ifadesini kullandı.