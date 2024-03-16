Kadıköy'de Kemal Sunal Müzesi açıldı.

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Çok değerli bir iş yaptıklarını anlatan İmamoğlu, "Bu fikri bana ilk kez açıp, heyecanla karşılamama vesile olan Sunay Akın'a hepinizin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Bana dedi ki 'böyle böyle bir şey var'. Tabii heyecanla karşıladım. Sonra bir araya geldik, ilginç bir şey oldu. Bu konular konuşuldu, edildi ve sonra buluştuk. Sağ olsun, yemek diye gittik ama Gül abla sadece kahveyle bizi uğurladı." ifadesini kullandı.