https://sputniknews.com.tr/20240316/erbakan-anket-firmalari-bu-secimde-yuzde-7-8-gosterdigine-gore-yuzde-20nin-uzerinde-oy-alacagiz-1081745417.html

Erbakan: Anket firmaları bu seçimde yüzde 7-8 gösterdiğine göre yüzde 20'nin üzerinde oy alacağız

Erbakan: Anket firmaları bu seçimde yüzde 7-8 gösterdiğine göre yüzde 20'nin üzerinde oy alacağız

Sputnik Türkiye

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Geçen seçimde bizi 'diğer'lerinin arasında gösterip yüzde 1 bile vermeyen anket firmaları bu seçimde yüzde... 16.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-16T01:19+0300

2024-03-16T01:19+0300

2024-03-16T01:19+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

istanbul

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, İstanbul'da partisinin Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Büyük İstanbul İftar Programı'nda konuştu.Erbakan, partinin yükselişinin artık herkes tarafından görüldüğünü, İstanbul'da 1 Nisan itibarıyla ahlaklı belediyecilik hizmetlerini başlatacaklarını söyledi.Anket firmalarının partisinin oyunun artacağı konusunda hemfikir olduğunu belirten Erbakan, "Geçen seçimde bizi 'diğer'lerinin arasında gösterip yüzde 1 bile vermeyen anket firmaları bu seçimde yüzde 7-8 gösterdiğine göre yüzde 20'nin üzerinde oy alacağız" ifadesini kullandı.Parti üye sayılarında da yükselişi gördüklerini anlatan Erbakan, son 6 ayda 260 binden 474 bin üye sayısına çıktıklarını dile getirdi.'Bugün yarın MHP ve İYİ Parti'yi de geride bırakacağız'Erbakan, "Bugün yarın 480 bin üye sayısı olan MHP ve 500 bin üyesi olan İYİ Parti'yi de geride bırakacağız. Seçimlere Türkiye'nin en büyük 3. üye sayısına sahip partisi olarak gireceğiz. Seçimlerin ardından 1 milyon hedefine ulaşacağız" diye konuştu.Milletin rantçı belediyecilik anlayışından bıkıp usandığını ifade eden Erbakan, "Milletimiz çözümü Yeniden Refah Partisinde arıyor. Çünkü milletimiz 1980'de başlayan milli görüş belediyeciliğinin ne anlama geldiğini biliyor. Samimi, ahlaklı, dürüst, sözünün eri, adil belediyeciliğin Yeniden Refah'la iş başına geleceğini biliyor" dedi.Erbakan, 2028'de iktidara gelmeleri durumunda dış politika ve ekonomideki sorunların üstesinden geleceklerini belirterek şöyle devam etti:Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Altınöz ise Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduklarını söyledi.Seçimlerde iddialı olduklarını dile getiren Altınöz, "İnşallah bu hızlı büyümeyle birlikte 31 Mart akşamı başta İstanbul olmak üzere 39 ilçemizde, büyükşehirde gece gündüz çalışacağız ve İstanbul'u kazanacağız" şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240313/erbakan-belediyeciligi-bize-verin-2028-yilinda-zaten-iktidarda-biz-olacagiz-1081662338.html

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