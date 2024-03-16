Erbakan: Anket firmaları bu seçimde yüzde 7-8 gösterdiğine göre yüzde 20'nin üzerinde oy alacağız

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye'de milyonlar kirli hava soluyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Nurten Sırma: Ekmek ve simit fiyatlarındaki yükseklik toplumun tahammül gücünü zorlar
12:05
84 dk
HABER MASASI
Rusya'da seçim zamanı: Başkan adayları kimler?
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Frank Zappa'nın hayatı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Zaharova: AB Temsilcisinin Papa hakkındaki sözleri, Vatikan'a atılan bir tokat
15:08
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon’dan ‘Ukrayna'daki Patriot hava savunma sistemlerini kullanan ABD personeli’ açıklaması
15:21
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
SESLİ HABER
Macron’dan Ukrayna için askeri operasyon açıklaması
15:40
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Kuzey Akım için çağrı
15:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
SESLİ HABER
Lavrov açıkladı: Batı, Zelenskiy'in ‘formülüne’ son şeklini vermek istiyor
17:46
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’ya katıldıktan sonra Kırım’ın başarıları açıklandı
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın ABD Büyükelçisi’nden tehdit iddiası
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Milletvekilinden Macron’a suçlama
18:24
1 dk
SESLİ HABER
Doğu Avrupa ülkesinden Real Madrid kıyaslaması
18:35
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon’dan itiraf: Rusya’nın çok gerisindeyiz
18:46
1 dk
SESLİ HABER
Stoltenberg'den Rus hipersonik silahlarına dair açıklama
18:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Donetsk Belediye Başkanı duyurdu: Saldırı sonucu üç çocuk öldü
19:15
1 dk
SESLİ HABER
Biden soru cevaplamak isteyince gazetecileri kovdular
19:25
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman yorumladı ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişimini yorumladı
19:53
3 dk
SESLİ HABER
Filistinli bakan, İsrail’in saldırganlık politikasını sürdürdüğünü söyledi
20:07
3 dk
SESLİ HABER
2. Dünya Savaşı gazisi oyunu kullandı
20:16
1 dk
SESLİ HABER
Uluslararası gözlemciler: Yalan, Batı’nın elindeki güçlü silah
20:33
2 dk
SESLİ HABER
ABD açıkladı: Yemen’de Husilere ait füzeler ve İHA’lar vuruldu
20:44
2 dk
SESLİ HABER
Putin'den Rusya’da bir ilk
20:54
2 dk
SESLİ HABER
Çin ve İsviçre, Rusya'nın katılımı konusunda ısrarcı
00:00
1 dk
SESLİ HABER
Telegraph: ABD'nin çekilmesine hazırlanmak gerekiyor
00:11
2 dk
SESLİ HABER
Hint uzman, Putin’in Rusya’nın nükleer yetenekleri ile ilgili açıklamasına dikkat çekti
00:21
2 dk
SESLİ HABER
Alman hükümetinde çatlak
03:22
2 dk
SESLİ HABER
Papa Francis’ten Ukrayna'ya ‘beyaz bayrak’ mesajı
05:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan NATO'ya uyarı: 'Yanıtsız kalmayacak'
05:14
3 dk
SESLİ HABER
Doğu Avrupa ülkesinden Real Madrid kıyaslaması
05:29
2 dk
SESLİ HABER
İtalyan uzman: Rusya, Batı ile ilişkilerde güvenlik garantileri konusunu gündeme getiriyor
05:43
2 dk
SESLİ HABER
Lavrov açıkladı: Batı, Zelenskiy'in ‘formülüne’ son şeklini vermek istiyor
05:54
2 dk
SESLİ HABER
Orban: Trump, Ukrayna’ya para vermeyecek
07:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD istihbaratı: Rusya, NATO ile çatışma istemiyor
07:10
1 dk
SESLİ HABER
Polonyalı general: ABD, Polonya'ya hedefler için füze sağlayacak
07:22
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:31
11 dk
SESLİ HABER
Milletvekilinden Macron’a suçlama
07:48
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını açıkladı: ABD, Kiev’in hava savunma potansiyelini geri kazanmasına imkan sağlamayacak
08:00
2 dk
SESLİ HABER
Husiler'den hipersonik füze testi
08:11
2 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı, Batı’nın planlarını ortaya çıkardı
08:22
1 dk
SESLİ HABER
Paşinyan: Türkiye'yle ilişkilerimizde çok önemli bir şey yaşanıyor
08:35
1 dk
SESLİ HABER
Macron’a uyarı: Önemli konular NATO ile istişare edilmeli
08:47
1 dk
SESLİ HABER
Avrupa'nın silah ithalatı iki katına çıktı
09:00
3 dk
SESLİ HABER
NATO, Kırım’a bile üs kurmak istedi
09:14
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esirden ‘yabancı militan’ itirafı
09:26
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova: AB Temsilcisinin Papa hakkındaki sözleri, Vatikan'a atılan bir tokat
09:39
1 dk
SESLİ HABER
Biden şimdi de başkanlık yaptığı süreyi unuttu
09:50
1 dk
SESLİ HABER
Almanya Başbakanı Scholz’dan Kiev’e silah tedarikine ilişkin açıklama
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Muradov: Ticari deniz seferleri Türk ekonomisi için de önemli
10:15
2 dk
SESLİ HABER
'Ukraynalı komutanlar, Zelenskiy'i devirmeyi tartışıyor'
10:31
3 dk
SESLİ HABER
Pentagon açıkladı: ABD, Rusya’yı kontrol altında tutmak için 2.1 milyar dolar harcayacak
10:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus ve Türk yetkililer Ukrayna krizini görüştü
11:10
2 dk
SESLİ HABER
Donetsk Belediye Başkanı duyurdu: Saldırı sonucu üç çocuk öldü
11:23
1 dk
SESLİ HABER
Stoltenberg'den Rus hipersonik silahlarına dair açıklama
11:35
3 dk
SESLİ HABER
Uluslararası gözlemciler: Yalan, Batı’nın elindeki güçlü silah
11:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
SESLİ HABER
Gizli yazışmada ortaya çıktı: Ukraynalı askerler güç yoluyla ülke parlamentosunu ele geçirmeyi planlıyor
12:09
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Kuzey Akım için çağrı
12:21
2 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray açıkladı: ABD, Ukrayna’ya asker göndermeyecek
12:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın ABD Büyükelçisi’nden tehdit iddiası
16:09
1 dk
SESLİ HABER
‘Nazilerin Kanada'daki mirasını ortadan kaldırmaya yönelik bir adım’
16:23
2 dk
SESLİ HABER
Biden soru cevaplamak isteyince gazetecileri kovdular
16:37
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’ya katıldıktan sonra Kırım’ın başarıları açıklandı
16:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD açıkladı: Yemen’de Husilere ait füzeler ve İHA’lar vuruldu
17:09
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon’dan itiraf: Rusya’nın çok gerisindeyiz
17:22
1 dk
SESLİ HABER
Macron’dan Ukrayna için askeri operasyon açıklaması
17:34
1 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi: ABD suçlu olduğu için Kuzey Akım saldırısı araştırılmıyor
17:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye bağımsız bir oyuncu olduğunu gösterdi
18:09
3 dk
SESLİ HABER
Lavrov: Rusya, Avrasya’da eşit ve bölünmez güvenlik sistemi oluşturma görevini üstlendi
18:22
2 dk
SESLİ HABER
2. Dünya Savaşı gazisi oyunu kullandı
18:49
1 dk
SESLİ HABER
ABD istihbarat direktörü: Rusya, Ukrayna’da avantaj elde ediyor
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Batı’da Türkiye’ye küçümseyici davranılıyor
20:13
4 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı açıkladı: Ukrayna Odessa ve Harkov'u kaybedecek
20:27
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon’dan ‘Ukrayna'daki Patriot hava savunma sistemlerini kullanan ABD personeli’ açıklaması
20:37
1 dk
SESLİ HABER
Filistinli bakan, İsrail’in saldırganlık politikasını sürdürdüğünü söyledi
20:49
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzman yorumladı ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişimini yorumladı
21:00
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240316/erbakan-anket-firmalari-bu-secimde-yuzde-7-8-gosterdigine-gore-yuzde-20nin-uzerinde-oy-alacagiz-1081745417.html
Erbakan: Anket firmaları bu seçimde yüzde 7-8 gösterdiğine göre yüzde 20'nin üzerinde oy alacağız
Erbakan: Anket firmaları bu seçimde yüzde 7-8 gösterdiğine göre yüzde 20'nin üzerinde oy alacağız
Sputnik Türkiye
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Geçen seçimde bizi 'diğer'lerinin arasında gösterip yüzde 1 bile vermeyen anket firmaları bu seçimde yüzde... 16.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-16T01:19+0300
2024-03-16T01:19+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
istanbul
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/10/1081745550_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_6ed7a5cb30a1215f474946d3f95ac482.jpg
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, İstanbul'da partisinin Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Büyük İstanbul İftar Programı'nda konuştu.Erbakan, partinin yükselişinin artık herkes tarafından görüldüğünü, İstanbul'da 1 Nisan itibarıyla ahlaklı belediyecilik hizmetlerini başlatacaklarını söyledi.Anket firmalarının partisinin oyunun artacağı konusunda hemfikir olduğunu belirten Erbakan, "Geçen seçimde bizi 'diğer'lerinin arasında gösterip yüzde 1 bile vermeyen anket firmaları bu seçimde yüzde 7-8 gösterdiğine göre yüzde 20'nin üzerinde oy alacağız" ifadesini kullandı.Parti üye sayılarında da yükselişi gördüklerini anlatan Erbakan, son 6 ayda 260 binden 474 bin üye sayısına çıktıklarını dile getirdi.'Bugün yarın MHP ve İYİ Parti'yi de geride bırakacağız'Erbakan, "Bugün yarın 480 bin üye sayısı olan MHP ve 500 bin üyesi olan İYİ Parti'yi de geride bırakacağız. Seçimlere Türkiye'nin en büyük 3. üye sayısına sahip partisi olarak gireceğiz. Seçimlerin ardından 1 milyon hedefine ulaşacağız" diye konuştu.Milletin rantçı belediyecilik anlayışından bıkıp usandığını ifade eden Erbakan, "Milletimiz çözümü Yeniden Refah Partisinde arıyor. Çünkü milletimiz 1980'de başlayan milli görüş belediyeciliğinin ne anlama geldiğini biliyor. Samimi, ahlaklı, dürüst, sözünün eri, adil belediyeciliğin Yeniden Refah'la iş başına geleceğini biliyor" dedi.Erbakan, 2028'de iktidara gelmeleri durumunda dış politika ve ekonomideki sorunların üstesinden geleceklerini belirterek şöyle devam etti:Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Altınöz ise Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduklarını söyledi.Seçimlerde iddialı olduklarını dile getiren Altınöz, "İnşallah bu hızlı büyümeyle birlikte 31 Mart akşamı başta İstanbul olmak üzere 39 ilçemizde, büyükşehirde gece gündüz çalışacağız ve İstanbul'u kazanacağız" şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240313/erbakan-belediyeciligi-bize-verin-2028-yilinda-zaten-iktidarda-biz-olacagiz-1081662338.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/10/1081745550_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_6abaf88a680132ce4d3950c7b4ca0432.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul
istanbul

Erbakan: Anket firmaları bu seçimde yüzde 7-8 gösterdiğine göre yüzde 20'nin üzerinde oy alacağız

01:19 16.03.2024
© İHA / EMRE BABAYeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan,
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2024
© İHA / EMRE BABA
Abone ol
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Geçen seçimde bizi 'diğer'lerinin arasında gösterip yüzde 1 bile vermeyen anket firmaları bu seçimde yüzde 7-8 gösterdiğine göre yüzde 20'nin üzerinde oy alacağız" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, İstanbul'da partisinin Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Büyük İstanbul İftar Programı'nda konuştu.
Erbakan, partinin yükselişinin artık herkes tarafından görüldüğünü, İstanbul'da 1 Nisan itibarıyla ahlaklı belediyecilik hizmetlerini başlatacaklarını söyledi.
Anket firmalarının partisinin oyunun artacağı konusunda hemfikir olduğunu belirten Erbakan, "Geçen seçimde bizi 'diğer'lerinin arasında gösterip yüzde 1 bile vermeyen anket firmaları bu seçimde yüzde 7-8 gösterdiğine göre yüzde 20'nin üzerinde oy alacağız" ifadesini kullandı.
Parti üye sayılarında da yükselişi gördüklerini anlatan Erbakan, son 6 ayda 260 binden 474 bin üye sayısına çıktıklarını dile getirdi.

'Bugün yarın MHP ve İYİ Parti'yi de geride bırakacağız'

Erbakan, "Bugün yarın 480 bin üye sayısı olan MHP ve 500 bin üyesi olan İYİ Parti'yi de geride bırakacağız. Seçimlere Türkiye'nin en büyük 3. üye sayısına sahip partisi olarak gireceğiz. Seçimlerin ardından 1 milyon hedefine ulaşacağız" diye konuştu.
Milletin rantçı belediyecilik anlayışından bıkıp usandığını ifade eden Erbakan, "Milletimiz çözümü Yeniden Refah Partisinde arıyor. Çünkü milletimiz 1980'de başlayan milli görüş belediyeciliğinin ne anlama geldiğini biliyor. Samimi, ahlaklı, dürüst, sözünün eri, adil belediyeciliğin Yeniden Refah'la iş başına geleceğini biliyor" dedi.
Erbakan, 2028'de iktidara gelmeleri durumunda dış politika ve ekonomideki sorunların üstesinden geleceklerini belirterek şöyle devam etti:
"Referanslarımız var, geçmişimiz ortada. Yine gelecek ve bu aziz milletin yüzünü milli görüşle güldüreceğiz. Öncelikle 1 Nisan itibarıyla ahlaklı belediyecilik dönemini başlatıyoruz. 1 Nisan'dan itibaren makam ve rakam için değil Allah rızası için çalışan kadrolar iş başına gelecek. 94 ruhunu, milli görüş belediyeciliğini yeniden hayata geçireceğiz. Şimdi yeniden belediyelerde destan yazma zamanı."
Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Altınöz ise Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduklarını söyledi.
Seçimlerde iddialı olduklarını dile getiren Altınöz, "İnşallah bu hızlı büyümeyle birlikte 31 Mart akşamı başta İstanbul olmak üzere 39 ilçemizde, büyükşehirde gece gündüz çalışacağız ve İstanbul'u kazanacağız" şeklinde konuştu.
Fatih Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Erbakan: Belediyeciliği bize verin, 2028 yılında zaten iktidarda biz olacağız
13 Mart, 16:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала