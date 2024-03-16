https://sputniknews.com.tr/20240316/cumhurbaskani-erdogan-mali-yuku-en-az-sekilde-insanimiza-yansitmanin-derdindeyiz-1081761174.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Bayram ikramiyeleri 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında yatırılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Bayram ikramiyeleri 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında yatırılacak

Sputnik Türkiye

'Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında... 16.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-16T20:43+0300

2024-03-16T20:43+0300

2024-03-16T20:52+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

enflasyon

iftar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 'Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgesel krizlerin ve istikrarsızlıkların yol açtığı mali yükü en az şekilde insanımıza yansıtmanın derdindeyiz" dedi.Erdoğan, "Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatırmış olacağız" şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan "İşçilerde sendikalaşma oranı 2024 Ocak istatistiklerinde yüzde 15'i geçti. Memurlarda sendikalaşma oranı ise yüzde 74 oranına yükseldi" açıklamasında da bulundu.

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, enflasyon, iftar