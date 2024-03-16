https://sputniknews.com.tr/20240316/cumhurbaskani-erdogan-mali-yuku-en-az-sekilde-insanimiza-yansitmanin-derdindeyiz-1081761174.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Bayram ikramiyeleri 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında yatırılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Bayram ikramiyeleri 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında yatırılacak
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'Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında... 16.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-16T20:43+0300
2024-03-16T20:43+0300
2024-03-16T20:52+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
enflasyon
iftar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 'Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgesel krizlerin ve istikrarsızlıkların yol açtığı mali yükü en az şekilde insanımıza yansıtmanın derdindeyiz" dedi.Erdoğan, "Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatırmış olacağız" şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan "İşçilerde sendikalaşma oranı 2024 Ocak istatistiklerinde yüzde 15'i geçti. Memurlarda sendikalaşma oranı ise yüzde 74 oranına yükseldi" açıklamasında da bulundu.
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recep tayyip erdoğan, enflasyon, iftar
recep tayyip erdoğan, enflasyon, iftar
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Bayram ikramiyeleri 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında yatırılacak
20:43 16.03.2024 (güncellendi: 20:52 16.03.2024)
Ayrıntılar geliyor
'Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatırmış olacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 'Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgesel krizlerin ve istikrarsızlıkların yol açtığı mali yükü en az şekilde insanımıza yansıtmanın derdindeyiz" dedi.
Erdoğan, "Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatırmış olacağız" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "İşçilerde sendikalaşma oranı 2024 Ocak istatistiklerinde yüzde 15'i geçti. Memurlarda sendikalaşma oranı ise yüzde 74 oranına yükseldi" açıklamasında da bulundu.