https://sputniknews.com.tr/20240316/bulent-cihantimurun-soforu-araci-gazetecilerin-uzerine-surdu-iki-kisiyi-sikistirdi-ayagini-ezdi-1081756696.html
Bülent Cihantimur'un şoförü aracı gazetecilerin üzerine sürdü: İki kişiyi sıkıştırdı, ayağını ezdi
Bülent Cihantimur'un şoförü aracı gazetecilerin üzerine sürdü: İki kişiyi sıkıştırdı, ayağını ezdi
Sputnik Türkiye
Türkiye’nin konuştuğu kaza için ifade veren Bülent Cihantimur serbest bırakılmıştı. Aracı kullanan şoför, gaza basınca iki gazeteci park halindeki başka bir... 16.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-16T16:08+0300
2024-03-16T16:08+0300
2024-03-16T16:08+0300
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bülent cihantimur
eylem tok
yaşam
kaza
araba
araba kazası
trafik kazası
ifade
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İstanbul Kemerburgaz’da bir çocuk babası Oğuz Murat Aci’nin yaşamını yitirdiği, dört kişinin de yaralandığı kazanın ardından Eylem Tok, oğlu T.C’nin olay yerinden alıp önce Mısır’a sonra da ABD’ye kaçırmıştı. Türkiye’nin konuştuğu kazayla ilgili soruşturma kapsamında daha önce hakkında yurtdışına çıkış yasağı konan estetik cerrahı Bülent Cihantimur dün İstanbul Adliyesi’ne giderek “şüpheli” sıfatıyla ifade verdi.Cihantimur ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet gazetesinden Fahrettin Öztürk'ün haberine göre, Bülent Cihantimur, serbest kaldıktan sonra gazetecilerin sorularına cevap vermeden aracına binerek hızla uzaklaştı. Aracı kullanan şoför, gaza basınca iki gazeteci park halindeki başka bir araçla Cihantimur’un aracı arasında sıkıştı. Cihantimur’un aracı, sıkışan bir gazetecinin ise ayağının üstünden geçti.
https://sputniknews.com.tr/20240315/aci-ailesinin-avukatindan-cihantimura-tepkisi-neredeyse-eylem-hanimi-da-tanimiyorum-diyecek-1081742485.html
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Bülent Cihantimur'un şoförü aracı gazetecilerin üzerine sürdü: İki kişiyi sıkıştırdı, ayağını ezdi
Türkiye’nin konuştuğu kaza için ifade veren Bülent Cihantimur serbest bırakılmıştı. Aracı kullanan şoför, gaza basınca iki gazeteci park halindeki başka bir araçla Cihantimur’un aracı arasında sıkıştı. Cihantimur’un aracı, sıkışan bir gazetecinin ise ayağının üstünden geçti.
İstanbul Kemerburgaz’da bir çocuk babası Oğuz Murat Aci’nin yaşamını yitirdiği, dört kişinin de yaralandığı kazanın ardından Eylem Tok, oğlu T.C’nin olay yerinden alıp önce Mısır’a sonra da ABD’ye kaçırmıştı. Türkiye’nin konuştuğu kazayla ilgili soruşturma kapsamında daha önce hakkında yurtdışına çıkış yasağı konan estetik cerrahı Bülent Cihantimur dün İstanbul Adliyesi’ne giderek “şüpheli” sıfatıyla ifade verdi.
Cihantimur ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet gazetesinden Fahrettin Öztürk'ün haberine göre, Bülent Cihantimur, serbest kaldıktan sonra gazetecilerin sorularına cevap vermeden aracına binerek hızla uzaklaştı. Aracı kullanan şoför, gaza basınca iki gazeteci park halindeki başka bir araçla Cihantimur’un aracı arasında sıkıştı. Cihantimur’un aracı, sıkışan bir gazetecinin ise ayağının üstünden geçti.