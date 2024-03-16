https://sputniknews.com.tr/20240316/bulent-cihantimurun-soforu-araci-gazetecilerin-uzerine-surdu-iki-kisiyi-sikistirdi-ayagini-ezdi-1081756696.html

Bülent Cihantimur'un şoförü aracı gazetecilerin üzerine sürdü: İki kişiyi sıkıştırdı, ayağını ezdi

Bülent Cihantimur'un şoförü aracı gazetecilerin üzerine sürdü: İki kişiyi sıkıştırdı, ayağını ezdi

Sputnik Türkiye

Türkiye’nin konuştuğu kaza için ifade veren Bülent Cihantimur serbest bırakılmıştı. Aracı kullanan şoför, gaza basınca iki gazeteci park halindeki başka bir... 16.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-16T16:08+0300

2024-03-16T16:08+0300

2024-03-16T16:08+0300

türkiye

bülent cihantimur

eylem tok

yaşam

kaza

araba

araba kazası

trafik kazası

ifade

tutuklama

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İstanbul Kemerburgaz’da bir çocuk babası Oğuz Murat Aci’nin yaşamını yitirdiği, dört kişinin de yaralandığı kazanın ardından Eylem Tok, oğlu T.C’nin olay yerinden alıp önce Mısır’a sonra da ABD’ye kaçırmıştı. Türkiye’nin konuştuğu kazayla ilgili soruşturma kapsamında daha önce hakkında yurtdışına çıkış yasağı konan estetik cerrahı Bülent Cihantimur dün İstanbul Adliyesi’ne giderek “şüpheli” sıfatıyla ifade verdi.Cihantimur ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet gazetesinden Fahrettin Öztürk'ün haberine göre, Bülent Cihantimur, serbest kaldıktan sonra gazetecilerin sorularına cevap vermeden aracına binerek hızla uzaklaştı. Aracı kullanan şoför, gaza basınca iki gazeteci park halindeki başka bir araçla Cihantimur’un aracı arasında sıkıştı. Cihantimur’un aracı, sıkışan bir gazetecinin ise ayağının üstünden geçti.

https://sputniknews.com.tr/20240315/aci-ailesinin-avukatindan-cihantimura-tepkisi-neredeyse-eylem-hanimi-da-tanimiyorum-diyecek-1081742485.html

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