https://sputniknews.com.tr/20240316/birlesik-rusya-partisinin-e-hizmetlerine-ddos-saldirilari-duzenlendi-1081750406.html

Birleşik Rusya partisinin e-hizmetlerine DDoS saldırıları düzenlendi

Birleşik Rusya partisinin e-hizmetlerine DDoS saldırıları düzenlendi

Sputnik Türkiye

Birleşik Rusya Partisi’nden yapılan açıklamada, partinin tüm e-hizmetlerinin DDoS saldırılarına maruz kaldığı bildirildi. 16.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-16T11:50+0300

2024-03-16T11:50+0300

2024-03-16T11:50+0300

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Birleşik Rusya partisi, Telegram kanalından yaptığı açıklamada partinin tüm elektronik hizmetlerine geniş ölçekli DDoS saldırılarının yapıldığını, partinin merkezi yürütme komitesinin BT uzmanlarının Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu Roskomnadzor ve enformasyon güvenliğini sağlayan ortaklarıyla birlikte saldırıları püskürttüğünü duyurdu.“Birleşik Rusya, partinin tüm elektronik hizmetlerine yönelik büyük ölçekli DDoS saldırıları tespit ediyor” denilen açıklamada, saldırıların alt ağlarındaki tüm adreslere, ayrıca ‘edinros’ ve 'er.ru' alanlarına yapıldığı bilgisi verildi.Açıklamada, “Birleşik Rusya’nın dijital hizmetlerinin kritik altyapısına destek amacıyla, ikincil parti kaynaklarının çalışmaları geçici olarak askıya alındı. Partinin merkez yürütme komitesinin BT uzmanları, Roskomnadzor ve bilgi güvenliği ortaklarıyla birlikte saldırıları püskürtüyor” vurgusu yapıldı.

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rusya, birleşik rusya partisi, ddos saldırısı, ddos, oy, 2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri