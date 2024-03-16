https://sputniknews.com.tr/20240316/birlesik-rusya-partisinin-e-hizmetlerine-ddos-saldirilari-duzenlendi-1081750406.html
Birleşik Rusya partisinin e-hizmetlerine DDoS saldırıları düzenlendi
Birleşik Rusya partisinin e-hizmetlerine DDoS saldırıları düzenlendi
Sputnik Türkiye
Birleşik Rusya Partisi’nden yapılan açıklamada, partinin tüm e-hizmetlerinin DDoS saldırılarına maruz kaldığı bildirildi. 16.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-16T11:50+0300
2024-03-16T11:50+0300
2024-03-16T11:50+0300
dünya
rusya
birleşik rusya partisi
ddos saldırısı
ddos
oy
2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076917823_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0bad97e3263626364a4043c383a3b98a.jpg
Birleşik Rusya partisi, Telegram kanalından yaptığı açıklamada partinin tüm elektronik hizmetlerine geniş ölçekli DDoS saldırılarının yapıldığını, partinin merkezi yürütme komitesinin BT uzmanlarının Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu Roskomnadzor ve enformasyon güvenliğini sağlayan ortaklarıyla birlikte saldırıları püskürttüğünü duyurdu.“Birleşik Rusya, partinin tüm elektronik hizmetlerine yönelik büyük ölçekli DDoS saldırıları tespit ediyor” denilen açıklamada, saldırıların alt ağlarındaki tüm adreslere, ayrıca ‘edinros’ ve 'er.ru' alanlarına yapıldığı bilgisi verildi.Açıklamada, “Birleşik Rusya’nın dijital hizmetlerinin kritik altyapısına destek amacıyla, ikincil parti kaynaklarının çalışmaları geçici olarak askıya alındı. Partinin merkez yürütme komitesinin BT uzmanları, Roskomnadzor ve bilgi güvenliği ortaklarıyla birlikte saldırıları püskürtüyor” vurgusu yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240315/rusyada-secim-zamani-baskan-adaylari-kimler--1081622548.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076917823_87:0:735:486_1920x0_80_0_0_4b94f021600db0cecd602064e9e6ae1f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, birleşik rusya partisi, ddos saldırısı, ddos, oy, 2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri
rusya, birleşik rusya partisi, ddos saldırısı, ddos, oy, 2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri
Birleşik Rusya partisinin e-hizmetlerine DDoS saldırıları düzenlendi
Birleşik Rusya Partisi’nden yapılan açıklamada, partinin tüm e-hizmetlerinin DDoS saldırılarına maruz kaldığı bildirildi.
Birleşik Rusya partisi, Telegram kanalından yaptığı açıklamada partinin tüm elektronik hizmetlerine geniş ölçekli DDoS saldırılarının yapıldığını, partinin merkezi yürütme komitesinin BT uzmanlarının Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu Roskomnadzor ve enformasyon güvenliğini sağlayan ortaklarıyla birlikte saldırıları püskürttüğünü duyurdu.
“Birleşik Rusya, partinin tüm elektronik hizmetlerine yönelik büyük ölçekli DDoS saldırıları tespit ediyor” denilen açıklamada, saldırıların alt ağlarındaki tüm adreslere, ayrıca ‘edinros’ ve 'er.ru' alanlarına yapıldığı bilgisi verildi.
Açıklamada, “Birleşik Rusya’nın dijital hizmetlerinin kritik altyapısına destek amacıyla, ikincil parti kaynaklarının çalışmaları geçici olarak askıya alındı. Partinin merkez yürütme komitesinin BT uzmanları, Roskomnadzor ve bilgi güvenliği ortaklarıyla birlikte saldırıları püskürtüyor” vurgusu yapıldı.