https://sputniknews.com.tr/20240316/almanyada-kilisede-cocuk-istismari-ortaya-cikmisti-magdurlara-57-milyon-avro-odendi--1081756328.html

Almanya'da kilisede çocuk istismarı ortaya çıkmıştı: Mağdurlara 57 milyon euro ödendi

Almanya'da kilisede çocuk istismarı ortaya çıkmıştı: Mağdurlara 57 milyon euro ödendi

Sputnik Türkiye

Almanya'da Katolik Kilisesi'nde birçoğu çocuk olmak üzere binlerce kişinin tacize uğraması ardından 'acıların bedeli olarak' mağdurlara 57 milyon euro ödendiği... 16.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-16T15:55+0300

2024-03-16T15:55+0300

2024-03-16T16:17+0300

dünya

almanya

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katolik kilisesi

protestan

tazminat

taciz

cinsel taciz

papaz

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Almanya'da 2018'de yayınlanan taciz raporlarında Katolik Kilisesi'nde 1946-2014 yılları arasında en az 3 bin 667 çocuğun cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı. Hemen birkaç yıl sonrasında ise, Protestan Kilisesi'nde ise 9 binden fazla kişinin taciz ve istismara uğradığı bulunmuş, raporlar tüm dünyada yankı bulmuştu.Bağımsız Tazminat Komisyonunun Bonn'da açıkladığı 2023 yıllık raporuna göre, Katolik Kilisesi mağdurlarına sadece 57 milyon euronun üzerinde tazminat ödendi.Bağımsız Tazminat Komisyonu Başkanı Margarete Reske, Haziran 2023'te Köln Bölge Mahkemesinin, cinsel şiddet mağduru bir kişiye 300 bin euro tutarında tazminat ödenmesine karar verdiğini ve bu tazminatı Köln Başpiskoposluğunun ödemek zorunda kaldığını belirtti.Kişi başına ortalama 50 bin euro veriliyor Reske, 2021'de verilen kararlarda ödenmesi gereken tazminat miktarı 22 bin ile 25 bin euro arasında değişirken, 2023 yılından itibaren tazminat miktarlarının kişi başına 50 bin euronun üzerine çıktığını belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230630/kanadadaki-bir-yatili-kilise-okulunun-alaninda-88-kayitsiz-mezar-bulundu-1073014407.html

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almanya, kilise, katolik kilisesi, protestan, tazminat, taciz, cinsel taciz, papaz