Acil ameliyata alınan ve yürümesi yasaklanan Berna Laçin'in sağlık durumu belli oldu

"Tedavimi gerçekleştiren Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu'na ve tüm ekibine minnettarım. 9. kat beni şefkatle kucakladı. Öyle bir bakım ki böylesi dünyada yoktur. Kendimi koşulsuz teslim ettim. Çok uslu bir hasta olmak için gayret ettim.



Ameliyat sonrası tedavim devam ediyor ama çok şükür hayatımın bağlı olduğu büyük tehlikeyi atlattım. Azmi Hoca yine bir mucizeyi gerçekleştirdi, onun için bu ilk değil ama hayatını değiştirdiği herkes için o tek. Sayesinde her zamankinden de dimdik buradayım. Dualarınıza minnettarım."