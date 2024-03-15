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Uluslararası gözlemciler, Rusya devlet başkanlığı seçimini anlattı
Uluslararası gözlemciler, Rusya devlet başkanlığı seçimini anlattı
Sputnik Türkiye
Uluslararası gözlemciler, Sputnik’e yaptıkları açıklamada, Rusya devlet başkanlığı seçimlerinde oy kullanma sürecinin gidişatını anlattı. 15.03.2024, Sputnik Türkiye
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Seçimlere 36 ülkeden ve Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolararası Asamblesi, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Parlamenter Asamblesi dahil pek çok uluslararası örgütten 700'ün üzerinde uluslararası gözlemci katılıyor.Burundi Ulusal Meclis Başkanı Gelase Daniel Ndabirabe, Sputnik'e yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu:Venezüella Ulusal Meclisi üyesi Jesus Faria Tortosa da şunu dedi:Rusya'da 15-17 Mart tarihleri arasında başkanlık seçimleri gerçekleşecek. Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, seçim listesinde 4 adayın olacağını açıklamıştı.Bu adaylar ise Rusya Liberal Demokrasi Partisi Başkanı Leonid Slutskiy, Rusya Federasyonu Komünist Partisi adayı Nikolay Haritonov ve görece yeni bir siyasetçi olan Yeni Halk Partisi adayı Vladislav Davankov olarak öne çıktı. Bunun yanında Vladimir Putin ise, seçimlere Birleşik Rusya'nın desteğiyle bağımsız aday olarak giriyor.
https://sputniknews.com.tr/20240315/rusyada-secim-zamani-baskan-adaylari-kimler--1081622548.html
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rusya, 2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri, gözlemci, yabancı gözlemci, seçim, elektronik, venezüella, burundi

Uluslararası gözlemciler, Rusya devlet başkanlığı seçimini anlattı

15:44 15.03.2024
© Sputnik / Grigory Sysoev / Multimedya arşivine gidin2024 Rusya Devlet Başkanlığı seçimleri
2024 Rusya Devlet Başkanlığı seçimleri - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2024
© Sputnik / Grigory Sysoev
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Uluslararası gözlemciler, Sputnik’e yaptıkları açıklamada, Rusya devlet başkanlığı seçimlerinde oy kullanma sürecinin gidişatını anlattı.
Seçimlere 36 ülkeden ve Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolararası Asamblesi, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Parlamenter Asamblesi dahil pek çok uluslararası örgütten 700'ün üzerinde uluslararası gözlemci katılıyor.
Burundi Ulusal Meclis Başkanı Gelase Daniel Ndabirabe, Sputnik'e yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu:
Çok etkilendim çünkü buraya gelmeden önce yaşadığım korkular artık yok oldu. Bana elektronik veya kağıt üzerinde oy vermenin mümkün olduğu söylendi. Bana elektronik oylamanın nasıl çalıştığını anlattılar. Sizi tebrik ediyorum bu bir başarı. İlk sorum zamanla ilgiliydi: Ne kadar zaman alacak? Bir kişinin sistemi başlatması ve kimlik tespiti için. Çok az zaman aldığını gördüm. En önemlisi de bunun evde telefon kullanarak yapılabileceği ya da sandık başına giderek elektronik ortamda yapabileceği anlatıldı. İki dakika bile sürmediğini gördüm. Bence çok zaman ve emek tasarrufu yaptınız. Bunun güvenlik tarafı da var. Bana, şu ana kadar elektronik süreçte güvenlikle ilgili hiçbir şikayetin alınmadığı söylendi. Bu yine büyük bir başarı, zira korkutucu olan da bu. Tebrikler.
Venezüella Ulusal Meclisi üyesi Jesus Faria Tortosa da şunu dedi:
Bu, hakikat ve yalan arasında büyük bir savaş. Hakikat, burada gördüklerimiz. Yalan ise Batı’nın elindeki güçlü silah. Çünkü Batı birçok kaynağı, medyayı, Hollywood gibi kültür sektörlerini kontrol ediyor. Bu da elbette ülkeler için çok önemli etki ve sonuçlara yol açıyor. Ancak iş seçimlere geldiğinde Rusya'nın büyük bir ulus olarak ilerleyişini hiçbir şey durduramaz. Bu ulus çok güçlü bir demokrasiye sahip ve çok özel koşullar altında gerçekleşen bu seçimlerde yine tüm gücünü ortaya koyacak. Bu seçimler, sert ekonomik yaptırımlar koşullarında yapılıyor. Bu yaptırımlar uluslararası hukuk açısından yasa dışı ve özellikle Rus ekonomisini yok etmeyi amaçlıyor. Ulusların iç işlerine karışma, müdahale, hükümetleri devirme uzmanı olan Biden bile amaçlarının Rus ekonomisini yıkmak olduğunu söyledi. Onların yaptıkları tam bir numara. Ama burada Rusya’nın güçlü demokrasi olduğu kanıtlanacak ve biz bunu kayıtlara geçeceğiz. Katılım oranının yüksek seviyelerde olacağından, seçmenlerin aktif olarak oylarını kullanacağından eminim.
Rusya'da 15-17 Mart tarihleri arasında başkanlık seçimleri gerçekleşecek. Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, seçim listesinde 4 adayın olacağını açıklamıştı.
Bu adaylar ise Rusya Liberal Demokrasi Partisi Başkanı Leonid Slutskiy, Rusya Federasyonu Komünist Partisi adayı Nikolay Haritonov ve görece yeni bir siyasetçi olan Yeni Halk Partisi adayı Vladislav Davankov olarak öne çıktı. Bunun yanında Vladimir Putin ise, seçimlere Birleşik Rusya'nın desteğiyle bağımsız aday olarak giriyor.
2024 Rusya başkanlık seçimi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2024
DÜNYA
Rusya'da seçim zamanı: Başkan adayları kimler?
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