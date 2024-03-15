Uluslararası gözlemciler, Rusya devlet başkanlığı seçimini anlattı

Bu, hakikat ve yalan arasında büyük bir savaş. Hakikat, burada gördüklerimiz. Yalan ise Batı’nın elindeki güçlü silah. Çünkü Batı birçok kaynağı, medyayı, Hollywood gibi kültür sektörlerini kontrol ediyor. Bu da elbette ülkeler için çok önemli etki ve sonuçlara yol açıyor. Ancak iş seçimlere geldiğinde Rusya'nın büyük bir ulus olarak ilerleyişini hiçbir şey durduramaz. Bu ulus çok güçlü bir demokrasiye sahip ve çok özel koşullar altında gerçekleşen bu seçimlerde yine tüm gücünü ortaya koyacak. Bu seçimler, sert ekonomik yaptırımlar koşullarında yapılıyor. Bu yaptırımlar uluslararası hukuk açısından yasa dışı ve özellikle Rus ekonomisini yok etmeyi amaçlıyor. Ulusların iç işlerine karışma, müdahale, hükümetleri devirme uzmanı olan Biden bile amaçlarının Rus ekonomisini yıkmak olduğunu söyledi. Onların yaptıkları tam bir numara. Ama burada Rusya’nın güçlü demokrasi olduğu kanıtlanacak ve biz bunu kayıtlara geçeceğiz. Katılım oranının yüksek seviyelerde olacağından, seçmenlerin aktif olarak oylarını kullanacağından eminim.