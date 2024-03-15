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https://sputniknews.com.tr/20240315/terminal-filmine-benzetilmisti-istanbul-havalimaninda-kalan-akademisyenle-ilgili-yeni-gelisme-1081742882.html
Terminal filmine benzetilmişti: İstanbul Havalimanında kalan akademisyenle ilgili yeni gelişme
Terminal filmine benzetilmişti: İstanbul Havalimanında kalan akademisyenle ilgili yeni gelişme
Sputnik Türkiye
Bir ayı aşkın süre İstanbul Havalimanı'nda kalan ve bu nedenle Tom Hanks'in ünlü Terminal filmini hatırlatan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, Silivri Geri... 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T22:03+0300
2024-03-15T22:03+0300
kanada
türkiye
istanbul
terminal
the terminal
shiva kaviani
tom hanks
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Oturum süresi dolduğu için vize alamadığı Kanada'ya dönemeyen ve bu nedenle İstanbul Havalimanı'nda kalan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, Silivri Geri Gönderme Merkezi'ne yerleştirildi.Kanada'nın Toronto şehrinde yaşamını sürdüren Kaviani, oturum süresi dolduğu için ülkesi İran'a gitti. Burada Kanada vizesi için yaptığı başvurusu reddedilen Kaviani, ocak ayında Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Kaviani'nin Ankara'da, Kanada için yaptığı vize başvurusu da kabul edilmedi. Bunun üzerine İstanbul Havalimanı'na gelen Kaviani, vizesi olmadığı için Kanada'ya gidemedi. Shiva Kaviani bir ayı aşkın süre İstanbul Havalimanı'nda kaldı. İstanbul Havalimanı çalışanlarının yardımcı olduğu ve giden yolcu katındaki kontuar bölgesinde kalan Kaviani, buradaki sandalyelerde ve koltuklarda uyudu.Haberlere konu olmasının ardından havalimanından ayrılan Kaviani, dün tekrar İstanbul Havalimanı'na döndü.Bunun üzerine İstanbul Havalimanı'nda görevli polisler, Kaviani'nin barınması için İstanbul Göç Müdürlüğü ile irtibata geçti. Yapılan görüşmelerin ardından tıp üzerine kitapları ve akademik çalışmaları bulunan Dr. Shiva Kaviani, İstanbul Göç Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Kaviani'nin işlemleri tamamlanana kadar Silivri Selimpaşa'daki Geri Gönderme Merkezi'nde kalacağı belirtildi.Terminal filmini akıllara getirmiştiKaviani'nin havalimanında bekleyişiyle ilgili kısım Tom Hanks'in başrol oynadığı The Terminal filmine benzetilmişti. Filmde Krakozhia isimli bir ülkenin vatandaşı olan Viktor Navorski, New York JFK havalimanına giriş yaptığı an pasaportunun geçersiz olması nedeniyle Amerika'ya girme hakkını kaybediyor.Ülkesine geri dönmek zorunda kalan talihsiz adam bu esnada havaalanında televizyonda yayınlanan haber bültenindeki bir habere takılıyor. Ülkesi Krakozhia'da sivil savaş çıkmıştır ve ABD artık ülkesini resmi olarak tanımamaktadır. Bu nedenle ABD karasularına giremeyen adam, aynı sebepten dolayı kendi ülkesine de dönememektedir. Pasaport ve kimliği geçersiz olan Viktor'un yapabileceği tek şey dilini bile bilmediği bu ülkenin havaalanında yaşamayı öğrenmektir.
https://sputniknews.com.tr/20240313/terminal-filmi-turkiyede-gercek-oldu-iki-aydir-havalimaninda-kaliyor-1081656090.html
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kanada, istanbul, terminal, the terminal, shiva kaviani, tom hanks

Terminal filmine benzetilmişti: İstanbul Havalimanında kalan akademisyenle ilgili yeni gelişme

22:03 15.03.2024
© İHA / TUNCER CENGİZ-AW161574Shiva Kaviani
Shiva Kaviani - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2024
© İHA / TUNCER CENGİZ-AW161574
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Bir ayı aşkın süre İstanbul Havalimanı'nda kalan ve bu nedenle Tom Hanks'in ünlü Terminal filmini hatırlatan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, Silivri Geri Gönderme Merkezi'ne yerleştirildi.
Oturum süresi dolduğu için vize alamadığı Kanada'ya dönemeyen ve bu nedenle İstanbul Havalimanı'nda kalan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, Silivri Geri Gönderme Merkezi'ne yerleştirildi.
Kanada'nın Toronto şehrinde yaşamını sürdüren Kaviani, oturum süresi dolduğu için ülkesi İran'a gitti. Burada Kanada vizesi için yaptığı başvurusu reddedilen Kaviani, ocak ayında Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Kaviani'nin Ankara'da, Kanada için yaptığı vize başvurusu da kabul edilmedi. Bunun üzerine İstanbul Havalimanı'na gelen Kaviani, vizesi olmadığı için Kanada'ya gidemedi. Shiva Kaviani bir ayı aşkın süre İstanbul Havalimanı'nda kaldı. İstanbul Havalimanı çalışanlarının yardımcı olduğu ve giden yolcu katındaki kontuar bölgesinde kalan Kaviani, buradaki sandalyelerde ve koltuklarda uyudu.
Haberlere konu olmasının ardından havalimanından ayrılan Kaviani, dün tekrar İstanbul Havalimanı'na döndü.
Bunun üzerine İstanbul Havalimanı'nda görevli polisler, Kaviani'nin barınması için İstanbul Göç Müdürlüğü ile irtibata geçti. Yapılan görüşmelerin ardından tıp üzerine kitapları ve akademik çalışmaları bulunan Dr. Shiva Kaviani, İstanbul Göç Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kaviani'nin işlemleri tamamlanana kadar Silivri Selimpaşa'daki Geri Gönderme Merkezi'nde kalacağı belirtildi.

Terminal filmini akıllara getirmişti

Kaviani'nin havalimanında bekleyişiyle ilgili kısım Tom Hanks'in başrol oynadığı The Terminal filmine benzetilmişti. Filmde Krakozhia isimli bir ülkenin vatandaşı olan Viktor Navorski, New York JFK havalimanına giriş yaptığı an pasaportunun geçersiz olması nedeniyle Amerika'ya girme hakkını kaybediyor.
Ülkesine geri dönmek zorunda kalan talihsiz adam bu esnada havaalanında televizyonda yayınlanan haber bültenindeki bir habere takılıyor. Ülkesi Krakozhia'da sivil savaş çıkmıştır ve ABD artık ülkesini resmi olarak tanımamaktadır. Bu nedenle ABD karasularına giremeyen adam, aynı sebepten dolayı kendi ülkesine de dönememektedir. Pasaport ve kimliği geçersiz olan Viktor'un yapabileceği tek şey dilini bile bilmediği bu ülkenin havaalanında yaşamayı öğrenmektir.
Shiva Kaviani - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2024
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Terminal filmi Türkiye'de gerçek oldu: İki aydır havalimanında kalıyor
13 Mart, 14:04
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