https://sputniknews.com.tr/20240315/somalide-milletvekili-ve-burokratlarin-bulundugu-otele-saldiri-duzenlendi-1081723095.html

Somali'de milletvekili ve bürokratların bulunduğu otele saldırı düzenlendi

Somali'de milletvekili ve bürokratların bulunduğu otele saldırı düzenlendi

Sputnik Türkiye

Somali'de Eş-Şebab terör örgütü, başkent Mogadişu'da bir otele bombalı ve silahlı saldırı düzenledi. 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T12:58+0300

2024-03-15T12:58+0300

2024-03-15T13:07+0300

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mogadişu

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Somali Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yakın bir konumda olan otele yapılan saldırı sonrası çatışma yaşandı.Eş-Şebab örgütü üyeleri tarafından gerçekleştirilen saldırıda Hükümet Sözcüsü Farhan Muhammed Jimale, Somali polisi üst düzey komutanlarından Abdihamid Abdullahi Fanax, otelde bulunan milletvekilleri, bürokratlar ve gazeteciler de dahil çok sayıda kişi yaralandı.Yerel medyada yer alan haberlerde, olayda bazı milletvekillerinin hayatını kaybettiği iddia edildi.Hükümet saldırıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.Eş-Şebab örgütü, saldırının sorumluluğunu üstlenirken otel çevresinden silah sesleri gelmeye devam ediyor.Saldırıya uğrayan ve korunaklı bir bölgede bulunan otelde hükümet yetkilileri sık sık toplantı düzenliyordu.'Örgüt üyelerinden temizlendi'Somali'de Eş-Şebab terör örgütü üyelerinin dün akşam saldırı düzenlediği otel, örgüt üyelerinden temizlendi.Başkent Mogadişu'da bir otele örgüt üyeleri tarafından bombalı ve silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından başlayan ve saatler süren çatışmalar sona erdi.Çatışmalar sonrası güvenlik güçleri, örgüt üyelerini etkisiz hale getirerek otelde güvenliği sağladı.Hükümet, çatışmalar nedeniyle ölen ya da yaralananların sayısına ilişkin henüz bilgi paylaşmadı.

https://sputniknews.com.tr/20240221/somali-cumhurbaskani-mahmud-turkiye-10-yil-denizlerimizi-koruyacak-1080967738.html

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somali, eş-şebab, mogadişu, saldırı, milletvekili, bürokrat, ölü, yaralı