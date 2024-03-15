https://sputniknews.com.tr/20240315/putin-ruslar-provokasyon-girisimlerine-daha-guclu-bir-birlikle-karsilik-verecek-1081736355.html

Putin: Ruslar provokasyon girişimlerine daha güçlü bir birlikle karşılık verecek

Putin: Ruslar provokasyon girişimlerine daha güçlü bir birlikle karşılık verecek

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptığı toplantıda, Rusların provokasyon girişimlerine daha büyük bir... 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T19:06+0300

2024-03-15T19:06+0300

2024-03-15T19:13+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

ukrayna

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rusya

rusya savunma bakanlığı

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Rus lider, Kiev rejimi temsilcilerinin Rusya'nın sınır bölgelerinde bir dizi sabotaj ve terör saldırısı gerçekleştirdiğini, bu eylemlerin amacının devlet başkanlığı seçimlerinin yapılmasını engellemeye çalışmak olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:'Ukrayna ordusu ağır kayıplar vererek kaçtı'Putin, Kiev rejiminin toplamda 2 bin 500’den fazla personel, 35 tank ve yaklaşık 40 zırhlı araçla Belgorod'da dört, Kursk istikametinde ise bir sabotaj saldırısı girişiminde bulunduğunu belirtti.Putin, “12 Mart'tan bu yana düşman, özel kuvvetleri, yabancı paralı askerleri ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin destek güçlerini kullanarak topraklarımıza girmek ve yerleşmek için birçok girişimde bulundu. Düşman hiçbir yönde başarılı olamadı, her yerde geri püskürtüldü ve geri çekildi, daha doğrusu ağır kayıplar vererek kaçtı” dedi.Putin, Kiev rejiminin bir diğer amacının da, vatandaşlarının para ve diğer yardımlar için yalvardığı diğer ülkelerin kamuoyunun dikkatini, Rus birliklerinin güvenle inisiyatifi elinde bulundurduğu cephedeki gerçek durumdan uzaklaştırmak olduğunu belirtti.Rus lider ayrıca, Ukrayna sabotaj ve keşif gruplarının saldırılarından etkilenenlere gerekli tüm yardım ve desteğin sağlanacağı sözü verdi.

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vladimir putin, ukrayna, seçim, başkanlık seçimi, rusya, rusya savunma bakanlığı