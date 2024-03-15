Mansur Yavaş: SMA testi yaptırmayanlara nikah kıymayacağız

"Bizim gözümüz sürekli olarak nerede kime nasıl destek olabiliriz onu da diğer yaşıtları gibi eşit bir şekilde eğitim alması herkesin aynı şekilde sağlığından yararlanması gibi konulara sürekli el atıyoruz. Hatırlarsınız Türkiye'de sürekli olarak SMA'lı hastaların destek kampanyalarını gördükçe şöyle bir yol aklımıza geldi. Evlilik öncesi isteyen herkese ücretsiz olarak SMA aşısı yaptırıyoruz dedik ve daha sonra Sağlık Bakanı da bunu gündemine aldı. Ancak görüyorum ki hala her gittiğimiz mitingde SMA'lı hastaların aileleri bizden destek istiyor. Dolayısıyla en azından kendi yetkimizi kullanarak belediyemizden nikah talebinde bulunan belediyemizle başvurup evlenmek isteyen herkesi zorunlu olarak SMA testine gönderme kararı aldık. SMA testini yaptırmayanlara açıkçası nikah kıymıyoruz diyeceğiz. Böyle bir zorunluluk yapalım. Çünkü Sağlık Bakanlığı yapmasına rağmen maalesef aileler bu konuda biraz ihmalkar davranıyor ve sonuçta aile bir yaşam boyunca çile çekiyor."