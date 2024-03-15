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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240315/mansur-yavas-sma-testi-yaptirmayanlara-nikah-kiymayacagiz-1081730939.html
Mansur Yavaş: SMA testi yaptırmayanlara nikah kıymayacağız
Mansur Yavaş: SMA testi yaptırmayanlara nikah kıymayacağız
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Belediyemizden nikah talebinde bulunan belediyemizle başvurup evlenmek isteyen herkesi zorunlu olarak SMA... 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T16:26+0300
2024-03-15T16:26+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
mansur yavaş
hpv
hpv aşısı
nikah
sma
abb
ankara büyükşehir belediyesi
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ABB Başkanı ve CHP ABB Başkan Adayı Mansur Yavaş, bugün ABB Konferans Salonu'nda düzenlenen LGS ve YKS'ye girecek TİP-1 Diyabetli Öğrenciler İçin Diyabet Sensörü Destek Programı'na katıldı.Burada konuşan Yavaş, evlilik öncesi isteyenlere ücretsiz SMA aşısı desteği sağladıklarını hatırlatarak alınan yeni kararı duyurdu. Belediyeye evlilik için başvuranlardan SMA testi talep etme kararı aldıklarını belirten Yavaş, "SMA testini yaptırmayanlara açıkçası nikah kıymıyoruz diyeceğiz" şeklinde konuştu.SMA testi zorunlu olacakYavaş, konuyla ilgili şunları kaydetti:Yavaş, belediye tarafından sosyal destek verilen 30 yaş altındakilere ücretsiz HPV aşısı yaptırma kararı aldıklarını hatırlatarak, "İkincisi geçenlerde açıkladığınız HPV aşısı. Bu da Türkiye'de belki kamuoyu tarafından bilinmeyen ama kanser türleri içerisinde akciğer kanseri ve diğer kanserlerin dışında en fazla rastlanan ve insanların ihmal ettiği bir aşı. Bunu da inşallah 30 yaş altındaki sosyal destek verdiğimiz ailelerimizin çocuklarına ücretsiz şekilde yaptırma kararı aldık" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240122/her-10-kisiden-8i-hpv-ile-karsilasiyor-kadin-erkek-herkesasiyaptirmali-1079898980.html
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mansur yavaş, hpv, hpv aşısı, nikah, sma, abb, ankara büyükşehir belediyesi
mansur yavaş, hpv, hpv aşısı, nikah, sma, abb, ankara büyükşehir belediyesi

Mansur Yavaş: SMA testi yaptırmayanlara nikah kıymayacağız

16:26 15.03.2024
© AA / Mustafa ÇiftçiMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2024
© AA / Mustafa Çiftçi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Belediyemizden nikah talebinde bulunan belediyemizle başvurup evlenmek isteyen herkesi zorunlu olarak SMA testine gönderme kararı aldık. SMA testini yaptırmayanlara açıkçası nikah kıymıyoruz diyeceğiz" açıklaması yaptı.
ABB Başkanı ve CHP ABB Başkan Adayı Mansur Yavaş, bugün ABB Konferans Salonu'nda düzenlenen LGS ve YKS'ye girecek TİP-1 Diyabetli Öğrenciler İçin Diyabet Sensörü Destek Programı'na katıldı.
Burada konuşan Yavaş, evlilik öncesi isteyenlere ücretsiz SMA aşısı desteği sağladıklarını hatırlatarak alınan yeni kararı duyurdu. Belediyeye evlilik için başvuranlardan SMA testi talep etme kararı aldıklarını belirten Yavaş, "SMA testini yaptırmayanlara açıkçası nikah kıymıyoruz diyeceğiz" şeklinde konuştu.

SMA testi zorunlu olacak

Yavaş, konuyla ilgili şunları kaydetti:
"Bizim gözümüz sürekli olarak nerede kime nasıl destek olabiliriz onu da diğer yaşıtları gibi eşit bir şekilde eğitim alması herkesin aynı şekilde sağlığından yararlanması gibi konulara sürekli el atıyoruz. Hatırlarsınız Türkiye'de sürekli olarak SMA'lı hastaların destek kampanyalarını gördükçe şöyle bir yol aklımıza geldi. Evlilik öncesi isteyen herkese ücretsiz olarak SMA aşısı yaptırıyoruz dedik ve daha sonra Sağlık Bakanı da bunu gündemine aldı. Ancak görüyorum ki hala her gittiğimiz mitingde SMA'lı hastaların aileleri bizden destek istiyor. Dolayısıyla en azından kendi yetkimizi kullanarak belediyemizden nikah talebinde bulunan belediyemizle başvurup evlenmek isteyen herkesi zorunlu olarak SMA testine gönderme kararı aldık. SMA testini yaptırmayanlara açıkçası nikah kıymıyoruz diyeceğiz. Böyle bir zorunluluk yapalım. Çünkü Sağlık Bakanlığı yapmasına rağmen maalesef aileler bu konuda biraz ihmalkar davranıyor ve sonuçta aile bir yaşam boyunca çile çekiyor."
Yavaş, belediye tarafından sosyal destek verilen 30 yaş altındakilere ücretsiz HPV aşısı yaptırma kararı aldıklarını hatırlatarak, "İkincisi geçenlerde açıkladığınız HPV aşısı. Bu da Türkiye'de belki kamuoyu tarafından bilinmeyen ama kanser türleri içerisinde akciğer kanseri ve diğer kanserlerin dışında en fazla rastlanan ve insanların ihmal ettiği bir aşı. Bunu da inşallah 30 yaş altındaki sosyal destek verdiğimiz ailelerimizin çocuklarına ücretsiz şekilde yaptırma kararı aldık" dedi.
HPV Testi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2024
YAŞAM
Her 10 kişiden 8'i HPV ile karşılaşıyor: Kadın-erkek herkes aşı yaptırmalı
22 Ocak, 10:20
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