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https://sputniknews.com.tr/20240315/kopek-doktora-havladi-sahibi-315-bin-lira-ceza-aldi-1081725257.html
Köpek doktora havladı, sahibi 315 bin lira ceza aldı
Köpek doktora havladı, sahibi 315 bin lira ceza aldı
Sputnik Türkiye
Samsun'da bir doktor, kendisine havlayan golden cinsi köpekten korkup düşerek ayağını kırdı. Doktorun şikayeti üzerine mahkeme, köpeğin sahibini 700 bin TL'ye... 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T15:02+0300
2024-03-15T15:02+0300
yaşam
köpek
havlamak
tazminat
dava
golden retriever cinsi köpek
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Samsunlu 61 yaşındaki esnaf Bülent Petek, 10 yıl önce dükkanının önünde pitbull saldırısına uğrayan golden cinsi yavru köpeği tedavi ettirip sahiplendi. Dükkanında ve evinde yanından ayırmadığı 'Kont' ismini verdiği köpek, yıllar sonra başına iş açtı. İddiaya göre köpek, 29 Ağustos 2017 tarihinde yazlık evlerinde komşularına misafirliğe gelen Dr. Ferda Turutoğlu'na havladı. Korkup kaçmaya çalışırken düşen doktor, ayağını kırdı. Kadın doktor, köpeğin sahipleri Bülent ve eşi Nuran Petek'ten şikayetçi oldu.Samsun 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Dr. Ferda Turutoğlu'nun açtığı maddi ve manevi tazminat davasında lehine karar verdi. Mahkeme davacıyı haklı bularak Petek çiftini 285 bin 441 TL maddi tazminat, 30 bin TL manevi tazminat, 21 bin TL karar-ilam harcı gideri, bin 668 TL harç yargılama gideri, 6 bin 515 TL yargılama gideri, 44 bin 816 TL vekalet ücreti ve 17 bin 900 TL vekalet ücretinin yasal faizleri ile birlikte toplam 465 bin 976 TL para cezasına çarptırdı.Petek çifti kararı istinafa taşıdı. Petek ailesinin talebi Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi tarafından da bozulmadı. İstinaf kararında davalı tarafın istinaf başvurusunun 'esastan reddine' hükmedildi. Bölge Adliye Mahkemesi'nin 29 Şubat 2024 tarihinde verdiği kararında "Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 6100 sayılı HMK'nın 362/1 maddesi gereğince kesin olmak üzere oybirliği ile karar verildi" denildi. Kararın kesinleşmesinin ardından davacı tarafından, davalıya toplam 549 bin 310 TL'lik haciz gönderildi. Yasal faizleri ile birlikte yaklaşık 700 bin TL cezaya mahkum edildiğini belirten davalı Bülent Petek, yaptığı basın açıklamasında mahkemenin verdiği kararları eleştirdi.'Benimle alakası olmayan bir köpek davasından başıma gelmeyen kalmadı'Söz konusu olayda kendisinin bir suçu ve ihmalinin olmadığını, tekrar yargılanmak için yetkililerden yardım istediğini ifade eden Bülent Petek, "Komşuya gelen bir misafir, köpeğimden korkup kendini duvardan atıp ayağını kırmış. Biz bir ses duyunca el feneri ile mahallede gezdik. Ağacın dibinde ayağı kırılmış bir şekilde yatan Ferda Turutoğlu'nu gördük. Olay anında benim köpeğim bahçede bağlı şekilde duruyordu. Misafirim de şahidim de var. Olayın ardından 1 yıl geçmesinden sonra 2018 yılında davacı olundu. Karşı taraf, 'köpek ısırdı' diye dava açtı. Bu köpeğin kimseyi ısırması ve kovalaması mümkün değil. Hakimler dava sonucunda bize 700 bin TL civarında bir ceza kesti. Benim bu cezayı ödeme şansım yok. Tüm hesaplarıma haciz geldi. Her alandan kilitlendim. Bundan sonraki süreçte Allah bize yardım etsin. Davacı tarafla bugüne kadar bir görüşmem olmadı. Çünkü olayın benimle bir alakası yok. Yazlık yer, herkesin kapısında köpek var. Kış akşamı saat 21.00'de bu hayvanın olduğunu nasıl gördü? Golden cinsi köpeklerin hepsi birbirine benzer. Bir iftiraya uğradığımı düşünüyorum. Bizim ne suçumuz var? Benimle alakası olmayan bir köpek davasından başıma gelmeyen kalmadı. Ağır kalp hastasıyım. Hala daha köpeğime bakıyorum, bakmakla da sorumluyum. Çok hayvanseverim. Sokak hayvanlarını dahi veterinerlere götürürüm. Bu cezayı ödeme şansım yok. Adaletin yerine gelmesini ve tekrar dava açılmasını istiyorum" dedi.'Köpeğin ısırdığına ya da saldırdığına dair bir rapor yok'İstinaf mahkemesinin verdiği kararın emsal teşkil edebileceğini, sokak köpeğinden kaçarken ayağını kıran bir başka vatandaşın belediyeleri mahkemeye vererek tazminat talep edebileceğini ifade eden Bülent Petek’in kardeşi Cemil Petek ise, "Bu golden cinsi köpek dünyada engellilere yardım eden 'rehber köpek' olarak kullanılıyor. Davacı taraf, 'beni ısırdı, saldırdı' diyor. Böyle bir ısırma ya da saldırdığına dair rapor yok. Bizi dava eden kişi aile hekimi olduğundan 6 kez iş göremez raporu almış. Bundan dolayı bize 30 bin TL maddi, 285 bin TL de manevi tazminat cezası verildi. Bu rakam şu anda faiziyle 677 bin TL oldu" diye konuştu.'Köpek havladı düştü ayağını kırdı'Söz konusu dosyanın kalıcı olarak kendileri lehine sonuçlandığını açıklayan davacı Ferda Turutoğlu'nun avukatı Barış Kılıçoğlu, "İstinaf lehimize sonuçlandı. Müvekkilim köpeğin saldırması sonucu duvardan düşüyor. Düşme sonucunda da dizinden ameliyat oluyor. Bacağında platinler var. Bununla ilgili tazminat davası görüldü, lehimize sonuçlandı. Karar, istinaftan da geçerek kesinleşti. Konuyla ilgili yargılama aşaması tamamlandı. Köpek, davalı tarafın köpeği. Bununla alakalı bir inkarları da olmadı. Dava da bu haliyle kesinleşti. Bundan sonra karar kesin olduğu için bir daha dava görülmeyecek. Dosya da icra aşamasında. Doktor Ferda Turutoğlu'nun olayın ardında yüzde 3,4 oranında maluliyeti var. Ayrıca dava karara çıktıktan kısa bir süre sonra davalı taraf üzerine kayıtlı taşınmazı yakın bir tanıdığına devretti. Bununla ilgili de dava açtık. Taşınmaza tedbir uygulandı. Tasarrufun iptali davası da ayrıca devam etmektedir. O davanın da yargılama aşamasının başındayız. Bu olayda 'hayvan idare edenin tazminat sorumluluğu' var. Dava özü itibarıyla hayvan idare edenin tazminat sorumluluğudur. Konunun başka alanlara çekilmesinin manası yok. Başıboş köpeklerle alakalı konularda idarenin sorumluluğu var. Orada kamu hizmeti işlememiş ya da kötü işlemiştir. Orada belediyenin sorumluluğu vardır. Bizim konumuzda ise hayvan sahibinin yasadan doğan sorumluluğu vardır. Bunların birbirine emsal teşkil etmesi konusunda birinde idarenin sorumluğu, diğerinde hayvan sahibinin sorumluluğu var. Özü itibarıyla aynı şeyler olsa da sorumluluk makamları farklıdır" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240312/besiktas-tyler-boyda-yaklasik-1-milyon-euro-tazminat-odeyecek-1081632682.html
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köpek, havlamak, tazminat, dava, golden retriever cinsi köpek
köpek, havlamak, tazminat, dava, golden retriever cinsi köpek

Köpek doktora havladı, sahibi 315 bin lira ceza aldı

15:02 15.03.2024
© İHA / ERDİ DEMİR-AW162837köpek golden
köpek golden - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2024
© İHA / ERDİ DEMİR-AW162837
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Samsun'da bir doktor, kendisine havlayan golden cinsi köpekten korkup düşerek ayağını kırdı. Doktorun şikayeti üzerine mahkeme, köpeğin sahibini 700 bin TL'ye yakın maddi ve manevi para cezasına çarptırdı.
Samsunlu 61 yaşındaki esnaf Bülent Petek, 10 yıl önce dükkanının önünde pitbull saldırısına uğrayan golden cinsi yavru köpeği tedavi ettirip sahiplendi.
Dükkanında ve evinde yanından ayırmadığı 'Kont' ismini verdiği köpek, yıllar sonra başına iş açtı. İddiaya göre köpek, 29 Ağustos 2017 tarihinde yazlık evlerinde komşularına misafirliğe gelen Dr. Ferda Turutoğlu'na havladı. Korkup kaçmaya çalışırken düşen doktor, ayağını kırdı. Kadın doktor, köpeğin sahipleri Bülent ve eşi Nuran Petek'ten şikayetçi oldu.
Samsun 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Dr. Ferda Turutoğlu'nun açtığı maddi ve manevi tazminat davasında lehine karar verdi. Mahkeme davacıyı haklı bularak Petek çiftini 285 bin 441 TL maddi tazminat, 30 bin TL manevi tazminat, 21 bin TL karar-ilam harcı gideri, bin 668 TL harç yargılama gideri, 6 bin 515 TL yargılama gideri, 44 bin 816 TL vekalet ücreti ve 17 bin 900 TL vekalet ücretinin yasal faizleri ile birlikte toplam 465 bin 976 TL para cezasına çarptırdı.
Petek çifti kararı istinafa taşıdı. Petek ailesinin talebi Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi tarafından da bozulmadı. İstinaf kararında davalı tarafın istinaf başvurusunun 'esastan reddine' hükmedildi. Bölge Adliye Mahkemesi'nin 29 Şubat 2024 tarihinde verdiği kararında "Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 6100 sayılı HMK'nın 362/1 maddesi gereğince kesin olmak üzere oybirliği ile karar verildi" denildi. Kararın kesinleşmesinin ardından davacı tarafından, davalıya toplam 549 bin 310 TL'lik haciz gönderildi. Yasal faizleri ile birlikte yaklaşık 700 bin TL cezaya mahkum edildiğini belirten davalı Bülent Petek, yaptığı basın açıklamasında mahkemenin verdiği kararları eleştirdi.

'Benimle alakası olmayan bir köpek davasından başıma gelmeyen kalmadı'

Söz konusu olayda kendisinin bir suçu ve ihmalinin olmadığını, tekrar yargılanmak için yetkililerden yardım istediğini ifade eden Bülent Petek, "Komşuya gelen bir misafir, köpeğimden korkup kendini duvardan atıp ayağını kırmış. Biz bir ses duyunca el feneri ile mahallede gezdik. Ağacın dibinde ayağı kırılmış bir şekilde yatan Ferda Turutoğlu'nu gördük. Olay anında benim köpeğim bahçede bağlı şekilde duruyordu. Misafirim de şahidim de var. Olayın ardından 1 yıl geçmesinden sonra 2018 yılında davacı olundu. Karşı taraf, 'köpek ısırdı' diye dava açtı. Bu köpeğin kimseyi ısırması ve kovalaması mümkün değil. Hakimler dava sonucunda bize 700 bin TL civarında bir ceza kesti. Benim bu cezayı ödeme şansım yok. Tüm hesaplarıma haciz geldi. Her alandan kilitlendim. Bundan sonraki süreçte Allah bize yardım etsin. Davacı tarafla bugüne kadar bir görüşmem olmadı. Çünkü olayın benimle bir alakası yok. Yazlık yer, herkesin kapısında köpek var. Kış akşamı saat 21.00'de bu hayvanın olduğunu nasıl gördü? Golden cinsi köpeklerin hepsi birbirine benzer. Bir iftiraya uğradığımı düşünüyorum. Bizim ne suçumuz var? Benimle alakası olmayan bir köpek davasından başıma gelmeyen kalmadı. Ağır kalp hastasıyım. Hala daha köpeğime bakıyorum, bakmakla da sorumluyum. Çok hayvanseverim. Sokak hayvanlarını dahi veterinerlere götürürüm. Bu cezayı ödeme şansım yok. Adaletin yerine gelmesini ve tekrar dava açılmasını istiyorum" dedi.

'Köpeğin ısırdığına ya da saldırdığına dair bir rapor yok'

İstinaf mahkemesinin verdiği kararın emsal teşkil edebileceğini, sokak köpeğinden kaçarken ayağını kıran bir başka vatandaşın belediyeleri mahkemeye vererek tazminat talep edebileceğini ifade eden Bülent Petek’in kardeşi Cemil Petek ise, "Bu golden cinsi köpek dünyada engellilere yardım eden 'rehber köpek' olarak kullanılıyor. Davacı taraf, 'beni ısırdı, saldırdı' diyor. Böyle bir ısırma ya da saldırdığına dair rapor yok. Bizi dava eden kişi aile hekimi olduğundan 6 kez iş göremez raporu almış. Bundan dolayı bize 30 bin TL maddi, 285 bin TL de manevi tazminat cezası verildi. Bu rakam şu anda faiziyle 677 bin TL oldu" diye konuştu.

'Köpek havladı düştü ayağını kırdı'

Söz konusu dosyanın kalıcı olarak kendileri lehine sonuçlandığını açıklayan davacı Ferda Turutoğlu'nun avukatı Barış Kılıçoğlu, "İstinaf lehimize sonuçlandı. Müvekkilim köpeğin saldırması sonucu duvardan düşüyor. Düşme sonucunda da dizinden ameliyat oluyor. Bacağında platinler var. Bununla ilgili tazminat davası görüldü, lehimize sonuçlandı. Karar, istinaftan da geçerek kesinleşti. Konuyla ilgili yargılama aşaması tamamlandı. Köpek, davalı tarafın köpeği. Bununla alakalı bir inkarları da olmadı. Dava da bu haliyle kesinleşti. Bundan sonra karar kesin olduğu için bir daha dava görülmeyecek. Dosya da icra aşamasında. Doktor Ferda Turutoğlu'nun olayın ardında yüzde 3,4 oranında maluliyeti var. Ayrıca dava karara çıktıktan kısa bir süre sonra davalı taraf üzerine kayıtlı taşınmazı yakın bir tanıdığına devretti. Bununla ilgili de dava açtık. Taşınmaza tedbir uygulandı. Tasarrufun iptali davası da ayrıca devam etmektedir. O davanın da yargılama aşamasının başındayız. Bu olayda 'hayvan idare edenin tazminat sorumluluğu' var. Dava özü itibarıyla hayvan idare edenin tazminat sorumluluğudur. Konunun başka alanlara çekilmesinin manası yok. Başıboş köpeklerle alakalı konularda idarenin sorumluluğu var. Orada kamu hizmeti işlememiş ya da kötü işlemiştir. Orada belediyenin sorumluluğu vardır. Bizim konumuzda ise hayvan sahibinin yasadan doğan sorumluluğu vardır. Bunların birbirine emsal teşkil etmesi konusunda birinde idarenin sorumluğu, diğerinde hayvan sahibinin sorumluluğu var. Özü itibarıyla aynı şeyler olsa da sorumluluk makamları farklıdır" ifadelerini kullandı.
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