Hatay’da enkazlar 'grafiti çiçekler' açtı

Depremin yıl dönümünde Antakya merkezinde yer alan duvarlar çiçek resimleri ile doldu.
Depremin yıl dönümünde Antakya merkezinde yer alan duvarlar çiçek resimleri ile doldu.
Liliillustration imzası taşıyan çiçek resimleri yıkıntıların arasında dolaşanlar tarafından görüldü.
Liliillustration imzası taşıyan çiçek resimleri yıkıntıların arasında dolaşanlar tarafından görüldü.
Yıkık duvarlara çizilen çiçek resimleri depremde hayatını kaybedenlere adandı.
Yıkık duvarlara çizilen çiçek resimleri depremde hayatını kaybedenlere adandı.
Ayçiçekleri aynı zamanda bölgenin yeniden canlanmasının umudunun da simgesi oldu
Ayçiçekleri aynı zamanda bölgenin yeniden canlanmasının umudunun da simgesi oldu
Deprem sonrasında bölgeye gelenler yıkıntıların arasındaki çiçekleri beğeni ile karşıladı.
Deprem sonrasında bölgeye gelenler yıkıntıların arasındaki çiçekleri beğeni ile karşıladı.
Deprem bölgesine gelen başka grafiti sanatçıları da yıkık duvarlara çizdikleri resimlerle 6 Şubat’ı hatırlattı.
Deprem bölgesine gelen başka grafiti sanatçıları da yıkık duvarlara çizdikleri resimlerle 6 Şubat’ı hatırlattı.
Duvarlara o günü anlatan mesajlarda yazıldı
Duvarlara o günü anlatan mesajlarda yazıldı
Deprem ile birlikte hatırlanan “Sesimi duyan var mı?” mesajı da yine duvarlarda yer aldı.
Deprem ile birlikte hatırlanan “Sesimi duyan var mı?” mesajı da yine duvarlarda yer aldı.
Deprem öncesinde kafe olarak kullanılan binalardaki grafitiler de mesaj içeriyor.
Deprem öncesinde kafe olarak kullanılan binalardaki grafitiler de mesaj içeriyor.