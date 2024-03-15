Hatay’da enkazlar 'grafiti çiçekler' açtı

Osman Nuri Cerit

Hatay Antakya’da depremlerin yıktığı bina enkazlarında çiçekler açtı. Liliillustration isimli bir sosyal medya kullanıcısı tarihi Antakya evlerinin duvarlarına ayçiçekleri çizdi. Deprem sonrasında bazı grafiti sanatçıları da yine enkaza depremi hatırlatan yazılar yazdı.