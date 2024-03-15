https://sputniknews.com.tr/20240315/canan-karatay-bir-tane-bile-yemedim-diyerek-uyardi-zehir-saciyor-1081716221.html
Canan Karatay 'bir tane bile yemedim' diyerek uyardı: 'Zehir saçıyor'
Canan Karatay 'bir tane bile yemedim' diyerek uyardı: 'Zehir saçıyor'
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Canan Karatay günümüzde sıkça tüketilen kaju hakkında dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Karatay, yurt dışından gelen besinlerin üzerine sıkılan... 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T11:33+0300
2024-03-15T11:33+0300
2024-03-15T11:33+0300
yaşam
canan karatay
kuruyemiş
fındık
ceviz
kaju
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Prof. Dr. Canan Karatay kaju hakkında değerlendirme yaptı. 'Bugüne kadar bir tane bile kaju yemediğini' dile getiren Karatay, yurt dışından gelen ürünlere bromür gazı püskürtülmesi nedeniyle oldukça tehlikeli olduğunu söyledi. Mevsiminde ve yerel tüketimin daha sağlıklı olduğunun altını çizen Karatay, "Onun için mümkün olduğu kadar her tükettiğimizi yerel olarak ve mevsiminde tüketelim" dedi.Konuya dair uyarılarda bulunan Karatay, "Brezilya cevizi çok tehlikeli. Kaju dedikleri o da çok tehlikeli hep yurtdışından geliyor. Dışarıdan geldiği için ilaçlı hepsi tabii ki de çok tehlikeli. Ben daha bir tane yememişimdir. Fındık fıstık varken niye onu yiyeyim? Ceviz varken memleketimde niye onu yiyeyim…" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230828/prof-dr-canan-karatay-stresim-var-diyerek-kullanmayin-uyarisi-yapti-yontemleri-tek-tek-saydi-1074980453.html
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canan karatay, kuruyemiş, fındık, ceviz, kaju
canan karatay, kuruyemiş, fındık, ceviz, kaju
Canan Karatay 'bir tane bile yemedim' diyerek uyardı: 'Zehir saçıyor'
Prof. Dr. Canan Karatay günümüzde sıkça tüketilen kaju hakkında dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Karatay, yurt dışından gelen besinlerin üzerine sıkılan bromür gazının adeta zehir saçtığını ifade etti.
Prof. Dr. Canan Karatay kaju hakkında değerlendirme yaptı.
'Bugüne kadar bir tane bile kaju yemediğini' dile getiren Karatay, yurt dışından gelen ürünlere bromür gazı püskürtülmesi nedeniyle oldukça tehlikeli olduğunu söyledi.
Mevsiminde ve yerel tüketimin daha sağlıklı olduğunun altını çizen Karatay, "Onun için mümkün olduğu kadar her tükettiğimizi yerel olarak ve mevsiminde tüketelim" dedi.
Konuya dair uyarılarda bulunan Karatay, "Brezilya cevizi çok tehlikeli. Kaju dedikleri o da çok tehlikeli hep yurtdışından geliyor. Dışarıdan geldiği için ilaçlı hepsi tabii ki de çok tehlikeli. Ben daha bir tane yememişimdir. Fındık fıstık varken niye onu yiyeyim? Ceviz varken memleketimde niye onu yiyeyim…" dedi.