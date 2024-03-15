https://sputniknews.com.tr/20240315/canan-karatay-bir-tane-bile-yemedim-diyerek-uyardi-zehir-saciyor-1081716221.html

Canan Karatay 'bir tane bile yemedim' diyerek uyardı: 'Zehir saçıyor'

Canan Karatay 'bir tane bile yemedim' diyerek uyardı: 'Zehir saçıyor'

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Canan Karatay günümüzde sıkça tüketilen kaju hakkında dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Karatay, yurt dışından gelen besinlerin üzerine sıkılan... 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T11:33+0300

2024-03-15T11:33+0300

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yaşam

canan karatay

kuruyemiş

fındık

ceviz

kaju

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Prof. Dr. Canan Karatay kaju hakkında değerlendirme yaptı. 'Bugüne kadar bir tane bile kaju yemediğini' dile getiren Karatay, yurt dışından gelen ürünlere bromür gazı püskürtülmesi nedeniyle oldukça tehlikeli olduğunu söyledi. Mevsiminde ve yerel tüketimin daha sağlıklı olduğunun altını çizen Karatay, "Onun için mümkün olduğu kadar her tükettiğimizi yerel olarak ve mevsiminde tüketelim" dedi.Konuya dair uyarılarda bulunan Karatay, "Brezilya cevizi çok tehlikeli. Kaju dedikleri o da çok tehlikeli hep yurtdışından geliyor. Dışarıdan geldiği için ilaçlı hepsi tabii ki de çok tehlikeli. Ben daha bir tane yememişimdir. Fındık fıstık varken niye onu yiyeyim? Ceviz varken memleketimde niye onu yiyeyim…" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230828/prof-dr-canan-karatay-stresim-var-diyerek-kullanmayin-uyarisi-yapti-yontemleri-tek-tek-saydi-1074980453.html

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Sputnik Türkiye

canan karatay, kuruyemiş, fındık, ceviz, kaju