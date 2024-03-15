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https://sputniknews.com.tr/20240315/ataturkun-gezilerinde-kullandigi-acar-botu-ozel-gunlerde-ziyarete-acilacak-1081716011.html
Atatürk'ün gezilerinde kullandığı 'Acar Botu' özel günlerde ziyarete açılacak
Atatürk'ün gezilerinde kullandığı 'Acar Botu' özel günlerde ziyarete açılacak
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün denizle olan son bağlantısı olarak bilinen 'Acar Botu', yenilenen objeleriyle... 15.03.2024, Sputnik Türkiye
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mustafa kemal atatürk
savarona yatı
dolmabahçe sarayı
istanbul boğazı
çanakkale deniz müzesi
acar botu
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Savarona Yatı'ndan Dolmabahçe Sarayı'na intikalini gerçekleştirdiği 'Acar Botu', yenilenen objeleriyle Çanakkale Deniz Müzesi'nde ziyaret edilebilecek
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fotoğraf, mustafa kemal atatürk, savarona yatı, dolmabahçe sarayı, istanbul boğazı, çanakkale deniz müzesi, acar botu, фото
fotoğraf, mustafa kemal atatürk, savarona yatı, dolmabahçe sarayı, istanbul boğazı, çanakkale deniz müzesi, acar botu, фото

Atatürk'ün gezilerinde kullandığı 'Acar Botu' özel günlerde ziyarete açılacak

11:27 15.03.2024
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Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün denizle olan son bağlantısı olarak bilinen 'Acar Botu', yenilenen objeleriyle Çanakkale Deniz Müzesi'nde özel günlerde ziyarete açılacak.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Savarona Yatı'ndan Dolmabahçe Sarayı'na intikalini gerçekleştirdiği 'Acar Botu', yenilenen objeleriyle Çanakkale Deniz Müzesi'nde ziyaret edilebilecek
© AA / Çiğdem Münibe Alyanak

Atatürk'ün Savarona Yatı'ndan Dolmabahçe Sarayı'na intikalini gerçekleştirdiği 'Acar Botu', Çanakkale Deniz Müzesi'nin en ilgi çeken ziyaret noktalarından birini oluşturuyor.

Atatürk&#x27;ün Savarona Yatı&#x27;ndan Dolmabahçe Sarayı&#x27;na intikalini gerçekleştirdiği &#x27;Acar Botu&#x27;, Çanakkale Deniz Müzesi&#x27;nin en ilgi çeken ziyaret noktalarından birini oluşturuyor. - Sputnik Türkiye
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© AA / Çiğdem Münibe Alyanak

Atatürk'ün Savarona Yatı'ndan Dolmabahçe Sarayı'na intikalini gerçekleştirdiği 'Acar Botu', Çanakkale Deniz Müzesi'nin en ilgi çeken ziyaret noktalarından birini oluşturuyor.

© AA / Çiğdem Münibe Alyanak

Almanya'da 1936-1937 yıllarında inşa edilen 'Acar Botu', İstanbul Boğazı'nda çeşitli diplomatik görevlerde kullanıldıktan sonra 2017'de Çanakkale Deniz Müzesi envanterine alındı.

Almanya&#x27;da 1936-1937 yıllarında inşa edilen &#x27;Acar Botu&#x27;, İstanbul Boğazı&#x27;nda çeşitli diplomatik görevlerde kullanıldıktan sonra 2017&#x27;de Çanakkale Deniz Müzesi envanterine alındı. - Sputnik Türkiye
2/9
© AA / Çiğdem Münibe Alyanak

Almanya'da 1936-1937 yıllarında inşa edilen 'Acar Botu', İstanbul Boğazı'nda çeşitli diplomatik görevlerde kullanıldıktan sonra 2017'de Çanakkale Deniz Müzesi envanterine alındı.

© AA / Çiğdem Münibe Alyanak

'Acar Botu', renovasyon çalışmalarının ardından yeni görünümüne kavuştu. Atatürk'ün yemek yediği salon ve üzerine Türk bayrağı serilen yatağının yer aldığı kamarası Acar Botu'nun en özel bölümleri olarak dikkati çekiyor.

&#x27;Acar Botu&#x27;, renovasyon çalışmalarının ardından yeni görünümüne kavuştu. Atatürk&#x27;ün yemek yediği salon ve üzerine Türk bayrağı serilen yatağının yer aldığı kamarası Acar Botu&#x27;nun en özel bölümleri olarak dikkati çekiyor. - Sputnik Türkiye
3/9
© AA / Çiğdem Münibe Alyanak

'Acar Botu', renovasyon çalışmalarının ardından yeni görünümüne kavuştu. Atatürk'ün yemek yediği salon ve üzerine Türk bayrağı serilen yatağının yer aldığı kamarası Acar Botu'nun en özel bölümleri olarak dikkati çekiyor.

© AA / Çiğdem Münibe Alyanak

Acar Botu, Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 10 Kasım gibi özel günlerde Çanakkale Deniz Müzesi'nde ziyarete açılacak.

Acar Botu, Atatürk&#x27;ün ebediyete intikal ettiği 10 Kasım gibi özel günlerde Çanakkale Deniz Müzesi&#x27;nde ziyarete açılacak. - Sputnik Türkiye
4/9
© AA / Çiğdem Münibe Alyanak

Acar Botu, Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 10 Kasım gibi özel günlerde Çanakkale Deniz Müzesi'nde ziyarete açılacak.

© AA / Çiğdem Münibe Alyanak

Çanakkale Deniz Müzesi Komutanı Albay Serhan Aras, yaptığı açıklamada, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün diplomatik ziyaretlerde Savarona Yatı'na intikal ve geri intikallerinde Acar Botu'nu kullandığını söyledi.

Çanakkale Deniz Müzesi Komutanı Albay Serhan Aras, yaptığı açıklamada, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk&#x27;ün diplomatik ziyaretlerde Savarona Yatı&#x27;na intikal ve geri intikallerinde Acar Botu&#x27;nu kullandığını söyledi. - Sputnik Türkiye
5/9
© AA / Çiğdem Münibe Alyanak

Çanakkale Deniz Müzesi Komutanı Albay Serhan Aras, yaptığı açıklamada, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün diplomatik ziyaretlerde Savarona Yatı'na intikal ve geri intikallerinde Acar Botu'nu kullandığını söyledi.

© AA / Çiğdem Münibe Alyanak

Acar Botu'nun Türkiye'ye getirildikten sonra Deniz Kuvvetleri envanterine girdiğini, Cumhurbaşkanlığı yatı olarak hizmet verdiğini aktaran Aras, 2017'de ise müze envanterine alındığını belirtti.

Acar Botu&#x27;nun Türkiye&#x27;ye getirildikten sonra Deniz Kuvvetleri envanterine girdiğini, Cumhurbaşkanlığı yatı olarak hizmet verdiğini aktaran Aras, 2017&#x27;de ise müze envanterine alındığını belirtti. - Sputnik Türkiye
6/9
© AA / Çiğdem Münibe Alyanak

Acar Botu'nun Türkiye'ye getirildikten sonra Deniz Kuvvetleri envanterine girdiğini, Cumhurbaşkanlığı yatı olarak hizmet verdiğini aktaran Aras, 2017'de ise müze envanterine alındığını belirtti.

© AA / Çiğdem Münibe Alyanak

Atatürk'ün Acar Botu'nda yemek yediği salona ilişkin bilgi veren Aras, "Yemek takımları orijinal. Üzerinde Acar Botu'nun amblemini görebilirsiniz, tabaklarda ve çatallarda" dedi.

Atatürk&#x27;ün Acar Botu&#x27;nda yemek yediği salona ilişkin bilgi veren Aras, &quot;Yemek takımları orijinal. Üzerinde Acar Botu&#x27;nun amblemini görebilirsiniz, tabaklarda ve çatallarda&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
7/9
© AA / Çiğdem Münibe Alyanak

Atatürk'ün Acar Botu'nda yemek yediği salona ilişkin bilgi veren Aras, "Yemek takımları orijinal. Üzerinde Acar Botu'nun amblemini görebilirsiniz, tabaklarda ve çatallarda" dedi.

© AA / Çiğdem Münibe Alyanak

Aras, "Atatürk son günlerinde Savarona'da nekahet dönemindeyken, en son Dolmabahçe Sarayı'na Acar Botu ile intikal ediyor" cümlesini kaydetti.

Aras, &quot;Atatürk son günlerinde Savarona&#x27;da nekahet dönemindeyken, en son Dolmabahçe Sarayı&#x27;na Acar Botu ile intikal ediyor&quot; cümlesini kaydetti. - Sputnik Türkiye
8/9
© AA / Çiğdem Münibe Alyanak

Aras, "Atatürk son günlerinde Savarona'da nekahet dönemindeyken, en son Dolmabahçe Sarayı'na Acar Botu ile intikal ediyor" cümlesini kaydetti.

© AA / Çiğdem Münibe Alyanak

Aras, "Bu gemi aslında Ata'mızın, denizle olan son bağlantısı. O nedenle bizim için de son derece kıymetli" açıklamasında bulundu.

Aras, &quot;Bu gemi aslında Ata&#x27;mızın, denizle olan son bağlantısı. O nedenle bizim için de son derece kıymetli&quot; açıklamasında bulundu. - Sputnik Türkiye
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© AA / Çiğdem Münibe Alyanak

Aras, "Bu gemi aslında Ata'mızın, denizle olan son bağlantısı. O nedenle bizim için de son derece kıymetli" açıklamasında bulundu.

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