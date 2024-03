https://sputniknews.com.tr/20240315/a-milli-futbol-takiminin-macaristan-ve-avusturya-maclari-aday-kadrosu-aciklandi-1081727711.html

A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ve Avusturya maçları aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ve Avusturya maçları aday kadrosu açıklandı

Sputnik Türkiye

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Macaristan ve Avusturya ile yapacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı. 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T15:10+0300

2024-03-15T15:10+0300

2024-03-15T15:33+0300

spor

a milli futbol takımı

türkiye

macaristan

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/13/1077543378_0:91:3317:1957_1920x0_80_0_0_635deac0df26713bb9eb4dc3e5c81946.jpg

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Semih Kılıçsoy, Can Uzun, Ahmetcan Kaplan ve Muhammed Şengezer, ilk kez aday kadroya davet edildi.Bu isimlerin dışında kaleci Okan Kocuk daha önce A Milli Takım'a çağrılmış ancak ailevi sebepler nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlılarda kadroya davet edilen futbolcular şunlar:Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk (Yılport Samsunspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Panathinaikos), Cenk Özkacar (Valencia)Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)Forvet: Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Abdülkadir Ömür (Hull City), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Nürnberg), Enes Ünal (Bournemouth), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Yazıcı (Lille)Milli takıma davet edilen futbolcular, 18 Mart Pazartesi günü sabah saatlerinde TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.Ay-yıldızlıların maç programı şu şekilde:22 Mart Cuma:TSİ 22.45 Macaristan-Türkiye (Puskas Arena)26 Mart Salı:TSİ 22.45 Avusturya-Türkiye (Ernst Happel)

macaristan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

a milli futbol takımı, türkiye, macaristan