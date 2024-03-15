https://sputniknews.com.tr/20240315/99-yasindaki-2-dunya-savasi-gazisi-baskanlik-seciminde-oyunu-verdi-1081726815.html
99 yaşındaki 2. Dünya Savaşı gazisi başkanlık seçiminde oyunu verdi
99 yaşındaki 2. Dünya Savaşı gazisi başkanlık seçiminde oyunu verdi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Bryansk bölgesinde yaşayan ve 2. Dünya Savaşı gazisi olan 99 yaşındaki Boris Şapoşnikov, devlet başkanlığı seçiminde oyunu kullandı. 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T15:05+0300
2024-03-15T15:05+0300
2024-03-15T15:54+0300
dünya
rusya
2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri
seçim
gazi
2. dünya savaşı
hantı-mansi özerk bölgesi
karaçay-çerkez cumhuriyeti
karaçay çerkesya
moskova
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Bryansk Valiliği, “Boris Vasilyeviç artık 99 yaşında. Kendisi bölgedeki tüm etkinliklerin aktif katılımcılarından biri. Bu efsane, Sovyet ordusu askeri, Rus asker, vatan savunucusu hâlâ ülkenin çıkarlarını savunuyor” açıklamasında bulundu.Bryansk şehrinin fahri vatandaşı olan Şapoşnikov, “Rusya’nın geleceğine oy veriyorum” dedi.Bryansk Belediye Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Şapoşnikov savaşa gittiğinde henüz 18 yaşındaydı ve Stalingrad Muharebesinde, Donbass, Belarus ve Baltık ülkelerinin Nazi güçlerinden özgürleştirilmesinde yer aldı. 9 Mayıs 1945 zafer gününü dönemin Königsberg (günümüzde Kaliningrad) şehrinde karşılayan Şapoşnikov, savaştan sonra orduda kalarak toplamda 40 yılını asker olarak hizmet etti.102 yaşındaki gazi üniformasıyla sandık başındaKaraçay-Çerkesya Cumhuriyeti'nde yaşayan 102 yaşındaki Gazi Hamit Kanamatov da sandığa üniformasıyla giderek oyunu kullandı.Oy kullanmaya 'Çeburaşka' kostümüyle gittiRusya'nın Hantı-Mansi Özerk Bölgesi'ne bağlı Yugorsk kentinde bir kadın seçmen,oy kullanmaya ünlü çizgi film karakteri Çeburaşka kostümüyle gitti.Milyonlarca Rusya vatandaşının sevgilisi olan Çeburaşka kostümüyle dikkatleri üzerine çeken kadın, seçim merkezindeki kişilere portakal dağıttı.Moskova Bölgesi'nde de Çeburaşka 'sahnede'Yugorsk kentinin yanı sıra Moskova Bölgesi'nde de bir 'Çeburaşka' Puşkin kentindeki bir seçim merkezi önünde seçmenleri karşıladı.'Çeburaşka' elindeki poşette taşıdığı portakallarla caddeden geçenleri selamladı ve onlarla sohbet etti.DHC’de 626 oy kullanma yeri açıldıDonetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC), Rusya devlet başkanlığı seçimi için 626 oy kullanma yeri açıldı.Moskova’da 1.5 milyondan fazla seçmen oyunu kullandıRusya’nın başkenti Moskova’da seçim izleme servisinin açıklamasında, “Verilen oy pusulası sayısı: 1.500.614; alınan oy pusulası sayısı: 1.489.800” dendi.
https://sputniknews.com.tr/20240315/rusyada-secim-zamani-baskan-adaylari-kimler--1081622548.html
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rusya, 2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri, seçim, gazi, 2. dünya savaşı, hantı-mansi özerk bölgesi, karaçay-çerkez cumhuriyeti, karaçay çerkesya, moskova, bryansk, bryansk valiliği
rusya, 2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri, seçim, gazi, 2. dünya savaşı, hantı-mansi özerk bölgesi, karaçay-çerkez cumhuriyeti, karaçay çerkesya, moskova, bryansk, bryansk valiliği
99 yaşındaki 2. Dünya Savaşı gazisi başkanlık seçiminde oyunu verdi
15:05 15.03.2024 (güncellendi: 15:54 15.03.2024)
Rusya’nın Bryansk bölgesinde yaşayan ve 2. Dünya Savaşı gazisi olan 99 yaşındaki Boris Şapoşnikov, devlet başkanlığı seçiminde oyunu kullandı.
Bryansk Valiliği, “Boris Vasilyeviç artık 99 yaşında. Kendisi bölgedeki tüm etkinliklerin aktif katılımcılarından biri. Bu efsane, Sovyet ordusu askeri, Rus asker, vatan savunucusu hâlâ ülkenin çıkarlarını savunuyor” açıklamasında bulundu.
Bryansk şehrinin fahri vatandaşı olan Şapoşnikov, “Rusya’nın geleceğine oy veriyorum” dedi.
Bryansk Belediye Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Şapoşnikov savaşa gittiğinde henüz 18 yaşındaydı ve Stalingrad Muharebesinde, Donbass, Belarus ve Baltık ülkelerinin Nazi güçlerinden özgürleştirilmesinde yer aldı. 9 Mayıs 1945 zafer gününü dönemin Königsberg (günümüzde Kaliningrad) şehrinde karşılayan Şapoşnikov, savaştan sonra orduda kalarak toplamda 40 yılını asker olarak hizmet etti.
102 yaşındaki gazi üniformasıyla sandık başında
Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti'nde yaşayan 102 yaşındaki Gazi Hamit Kanamatov da sandığa üniformasıyla giderek oyunu kullandı.
Oy kullanmaya 'Çeburaşka' kostümüyle gitti
Rusya'nın Hantı-Mansi Özerk Bölgesi'ne bağlı Yugorsk kentinde bir kadın seçmen,oy kullanmaya ünlü çizgi film karakteri Çeburaşka kostümüyle gitti.
Milyonlarca Rusya vatandaşının sevgilisi olan Çeburaşka kostümüyle dikkatleri üzerine çeken kadın, seçim merkezindeki kişilere portakal dağıttı.
Moskova Bölgesi'nde de Çeburaşka 'sahnede'
Yugorsk kentinin yanı sıra Moskova Bölgesi'nde de bir 'Çeburaşka' Puşkin kentindeki bir seçim merkezi önünde seçmenleri karşıladı.
'Çeburaşka' elindeki poşette taşıdığı portakallarla caddeden geçenleri selamladı ve onlarla sohbet etti.
DHC’de 626 oy kullanma yeri açıldı
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC), Rusya devlet başkanlığı seçimi için 626 oy kullanma yeri açıldı.
Moskova’da 1.5 milyondan fazla seçmen oyunu kullandı
Rusya’nın başkenti Moskova’da seçim izleme servisinin açıklamasında, “Verilen oy pusulası sayısı: 1.500.614; alınan oy pusulası sayısı: 1.489.800” dendi.