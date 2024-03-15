İstanbul trafiğinde 'moonwalk' dansı: 'Trafikten sıkılanlar için geldik'

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Kavak, "Bugün burada toplanma amacımız trafikten sıkılan insanlara güzel bir an yaşatmak, onları mutlu etmek. Onlara dokunarak unutamayacakları bir anı yaşatmak istiyoruz. Daha önce aynı gösteriyi, Mecidiyeköy ve Beşiktaş'ta yaptık, tepkiler çok olumlu, sıkılan insanlar bizimle birlikte eğleniyor, onlara umut ve mutluluk aşılamaya çalışıyoruz" dedi.