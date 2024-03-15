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İstanbul trafiğinde 'moonwalk' dansı: 'Trafikten sıkılanlar için geldik'
İstanbul trafiğinde 'moonwalk' dansı: 'Trafikten sıkılanlar için geldik'
Sputnik Türkiye
Kadıköy Caddebostan'da 'İstanbul Yıldızları Grubu' İstanbul'un trafik sıkıntısını belirtmek ve trafikte sürücülerin sıkılmaması için Michael Jackson'ın... 15.03.2024, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, istanbul, kadıköy, moonwalk, dans, dans grubu
фото, fotoğraf, istanbul, kadıköy, moonwalk, dans, dans grubu

İstanbul trafiğinde 'moonwalk' dansı: 'Trafikten sıkılanlar için geldik'

20:36 15.03.2024
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Kadıköy Caddebostan'da 'İstanbul Yıldızları Grubu' İstanbul'un trafik sıkıntısını belirtmek ve trafikte sürücülerin sıkılmaması için Michael Jackson'ın "moonwalk" dansıyla farkındalık oluşturdu.
© AA / MEHMET GÜZEL - METİN BAŞAR

İstanbul Kadıköy'de bir grup genç, trafik ışıklarında bekleyen sürücüler ve yayalar için moonwalk dansı yaptı.

İstanbul Kadıköy&#x27;de bir grup genç, trafik ışıklarında bekleyen sürücüler ve yayalar için moonwalk dansı yaptı. - Sputnik Türkiye
1/8
© AA / MEHMET GÜZEL - METİN BAŞAR

İstanbul Kadıköy'de bir grup genç, trafik ışıklarında bekleyen sürücüler ve yayalar için moonwalk dansı yaptı.

© AA / MEHMET GÜZEL - METİN BAŞAR-

Kendilerini "İstanbul'un Yıldızları" olarak adlandıran grup, Caddebostan Sahili'nde trafik ışıklarına geldi.

Kendilerini &quot;İstanbul&#x27;un Yıldızları&quot; olarak adlandıran grup, Caddebostan Sahili&#x27;nde trafik ışıklarına geldi. - Sputnik Türkiye
2/8
© AA / MEHMET GÜZEL - METİN BAŞAR-

Kendilerini "İstanbul'un Yıldızları" olarak adlandıran grup, Caddebostan Sahili'nde trafik ışıklarına geldi.

© AA / MEHMET GÜZEL - METİN BAŞAR

Sürücüler ve yayaların kısa süreli de olsa stresten uzaklaşmasını amaçlayan gençler, kırmızı ışık yandığında "Trafikten sıkılanlar için geldik" yazılı pankart açtı.

Sürücüler ve yayaların kısa süreli de olsa stresten uzaklaşmasını amaçlayan gençler, kırmızı ışık yandığında &quot;Trafikten sıkılanlar için geldik&quot; yazılı pankart açtı. - Sputnik Türkiye
3/8
© AA / MEHMET GÜZEL - METİN BAŞAR

Sürücüler ve yayaların kısa süreli de olsa stresten uzaklaşmasını amaçlayan gençler, kırmızı ışık yandığında "Trafikten sıkılanlar için geldik" yazılı pankart açtı.

© AA / Adem Koç

Bu sırada dans ekibi, yaya geçidinde kısa bir gösteri yaptı. Gruptakiler, yolda bazı sürücülere çiçek verdi, stres topu hediye etti.

Bu sırada dans ekibi, yaya geçidinde kısa bir gösteri yaptı. Gruptakiler, yolda bazı sürücülere çiçek verdi, stres topu hediye etti. - Sputnik Türkiye
4/8
© AA / Adem Koç

Bu sırada dans ekibi, yaya geçidinde kısa bir gösteri yaptı. Gruptakiler, yolda bazı sürücülere çiçek verdi, stres topu hediye etti.

© AA / Adem Koç

Moonwalk dansı yapan gruptaki gençlerden Emrullah Kavak, "İstanbul'un Yıldızları" olarak bir mutluluk hareketi başlattıklarını belirteti.

Moonwalk dansı yapan gruptaki gençlerden Emrullah Kavak, &quot;İstanbul&#x27;un Yıldızları&quot; olarak bir mutluluk hareketi başlattıklarını belirteti. - Sputnik Türkiye
5/8
© AA / Adem Koç

Moonwalk dansı yapan gruptaki gençlerden Emrullah Kavak, "İstanbul'un Yıldızları" olarak bir mutluluk hareketi başlattıklarını belirteti.

© AA / Adem Koç

Kavak, "Bugün burada toplanma amacımız trafikten sıkılan insanlara güzel bir an yaşatmak, onları mutlu etmek. Onlara dokunarak unutamayacakları bir anı yaşatmak istiyoruz. Daha önce aynı gösteriyi, Mecidiyeköy ve Beşiktaş'ta yaptık, tepkiler çok olumlu, sıkılan insanlar bizimle birlikte eğleniyor, onlara umut ve mutluluk aşılamaya çalışıyoruz" dedi.

Kavak, &quot;Bugün burada toplanma amacımız trafikten sıkılan insanlara güzel bir an yaşatmak, onları mutlu etmek. Onlara dokunarak unutamayacakları bir anı yaşatmak istiyoruz. Daha önce aynı gösteriyi, Mecidiyeköy ve Beşiktaş&#x27;ta yaptık, tepkiler çok olumlu, sıkılan insanlar bizimle birlikte eğleniyor, onlara umut ve mutluluk aşılamaya çalışıyoruz&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
6/8
© AA / Adem Koç

Kavak, "Bugün burada toplanma amacımız trafikten sıkılan insanlara güzel bir an yaşatmak, onları mutlu etmek. Onlara dokunarak unutamayacakları bir anı yaşatmak istiyoruz. Daha önce aynı gösteriyi, Mecidiyeköy ve Beşiktaş'ta yaptık, tepkiler çok olumlu, sıkılan insanlar bizimle birlikte eğleniyor, onlara umut ve mutluluk aşılamaya çalışıyoruz" dedi.

© AA / Adem Koç

Moonwalk ya da ay yürüyüşü, geriye adım atıldığı halde ileriye adım atılıyormuş gibi gözüken, göz yanılsaması üzerine kurulu bir dans figürü. Tarihi 1930'lu yıllara dayanan bu dans türü yıllarca var olduğu halde Michael Jackson sayesinde dünyaca tanındı.

Moonwalk ya da ay yürüyüşü, geriye adım atıldığı halde ileriye adım atılıyormuş gibi gözüken, göz yanılsaması üzerine kurulu bir dans figürü. Tarihi 1930&#x27;lu yıllara dayanan bu dans türü yıllarca var olduğu halde Michael Jackson sayesinde dünyaca tanındı. - Sputnik Türkiye
7/8
© AA / Adem Koç

Moonwalk ya da ay yürüyüşü, geriye adım atıldığı halde ileriye adım atılıyormuş gibi gözüken, göz yanılsaması üzerine kurulu bir dans figürü. Tarihi 1930'lu yıllara dayanan bu dans türü yıllarca var olduğu halde Michael Jackson sayesinde dünyaca tanındı.

© AA / Adem Koç

İstanbul trafiğinde 'moonwalk' dansı

İstanbul trafiğinde &#x27;moonwalk&#x27; dansı - Sputnik Türkiye
8/8
© AA / Adem Koç

İstanbul trafiğinde 'moonwalk' dansı

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