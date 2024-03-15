https://sputniknews.com.tr/20240315/-emekli-karti-duzenlemesi-geliyor-asgari-ucret-icin-de-benzer-formul-masada-1081710973.html

'Emekli kartı' düzenlemesi geliyor: Asgari ücret için de benzer formül masada

'Emekli kartı' düzenlemesi geliyor: Asgari ücret için de benzer formül masada

Sputnik Türkiye

Milyonlarca emeklinin gözü seyyanen zam açıklamasındayken en düşük emekli maaşı alanlar için 'Emekli Kart' düzenlemesinin masada olduğu belirtildi. Peki Emekli... 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T10:15+0300

2024-03-15T10:15+0300

2024-03-15T10:15+0300

ekonomi

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

emekli kart

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü 'emekliler yılı' ilan etmesi sonrasında milyonlarca emeklinin refah düzeyini artırmak için neler yapılacağı merak konusu olmuştu.Seçim öncesi seyyanen zam ihtimalleri emeklinin gündemindeyken emekli maaşı 10 bin TL ve daha az olanlar için yeni formül masaya yatırıldı.Tarih verildiTürkiye gazetesinde yer alan habere göre, AK Parti, başta en düşük emekli aylığı alanlar olmak üzere dar gelirlilere yönelik yeni destek programları üzerinde çalışıyor. Buna göre, Doğal gaz, elektrik ve gıda yardımı için ‘Eemekli kartı’ verilmesi gündemde. Emeklilerle ilgili yapılan bu hazırlıkların Ramazan Bayramı öncesinde kamuoyuna duyurulabileceği belirtiliyor.Edinilen bilgilere göre, AK Parti ve hükümet nezdinde yapılan toplantılarda seçim çalışmaları sırasında en fazla karşılaşılan problem olan hayat pahalılığı ve emeklilerin durumuna yönelik yeni bazı adımların atılması gerektiği üzerinde duruldu. Bu kapsamda, en düşük emekli aylığı alanlara yönelik doğalgaz, elektrik ve gıda yardımı adı altında destek verilmesi önerisi tartışmaya açıldı.Yapılan planlamalara göre, 10 bin lira ve altı maaş alan ve başkaca bir geliri olmayan emeklilere ‘emekli kartı’ verilecek. Bu kartlara doğalgaz, gıda ve elektrik harcamalarında kullanılması şartıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından para yüklenecek. Düzenlemenin Ramazan Bayramı öncesi duyurulabileceği kaydedildi.Asgari ücret için de benzer formül masadaAK Parti kurmayları, ilerleyen süreçte aynı uygulamanın sadece asgari ücret geliri olan ailelere de yapılabileceğini, özellikle eğitim yardımı adı altında desteklerin verilmesinin planlandığını kaydetti.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, halen dar gelirli hanelere yönelik olarak yıllık bin 500 ile 3 bin 500 lira arasında değişen doğalgaz tüketim desteği sağlıyor.Ayrıca elektrik desteği olarak hanedeki kişi sayısına göre 130 ile 260 lira arasında ödeme yapılıyor.Kimler yararlanacak?Düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi haneleri kapsayan desteklerden, 65 yaşını doldurmuş muhtaç kişiler, düzenli merkezi yardım alanlar, eşi vefat etmiş kadınlar, muhtaç asker aileleri, öksüz ve yetimler, kronik hastalık yardım programından faydalananlar yararlanabiliyor.Hane içindeki kişi başına düşen gelirin her yıl belirlenen aylık net asgari ücretin 1/3’ünden az olması durumunda, ailelere ayrıca 850-1.250 lira arasında destek sağlanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240313/resmi-gazetede-yayimlandi-milyonlarca-emekliye-zam-ve-ikramiye-tarihleri--1081642062.html

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