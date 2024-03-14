Yunanistan'da özel üniversite reformu protestoları devam ediyor

Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğrenciler hükümetin yeni üniversite reformunu protesto etmek için bir araya geldi.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğrenciler hükümetin yeni üniversite reformunu protesto etmek için bir araya geldi.
Yunanistan'da özel üniversitelerin açılmasına imkan tanıyacak yeni yasa tasarısı parlamentoda onaylamıştı.
Yunanistan'da özel üniversitelerin açılmasına imkan tanıyacak yeni yasa tasarısı parlamentoda onaylamıştı.
Ülkede özel üniversitelerin açılmasını izin verecek yasa tasarısı, 9 haftadır tasarıya karşı ülke genelinde düzenlenen eylemlere rağmen 300 sandalyeli mecliste 159 evet oyu ile kabul edilmişti.
Ülkede özel üniversitelerin açılmasını izin verecek yasa tasarısı, 9 haftadır tasarıya karşı ülke genelinde düzenlenen eylemlere rağmen 300 sandalyeli mecliste 159 evet oyu ile kabul edilmişti.
Oylamaya 299 milletvekili katılırken, milletvekillerinin 129'u yasa tasarısına "hayır" dedi. 11 milletvekili ise çekimser oy kullanmıştı.
Oylamaya 299 milletvekili katılırken, milletvekillerinin 129'u yasa tasarısına "hayır" dedi. 11 milletvekili ise çekimser oy kullanmıştı.
Parlamento binası önünde polisle eylemciler arasında çıkan olaylarda 8 kişi yaralanmıştı.
Parlamento binası önünde polisle eylemciler arasında çıkan olaylarda 8 kişi yaralanmıştı.
Yunanistan'da bugüne kadar özel üniversite açılmasına izin verilmiyordu. "Kolej" adı altında yüksek öğretim seviyesinde hizmet veren eğitim kurumlarının diplomaları ise ülkede tanınmıyordu.
Yunanistan'da bugüne kadar özel üniversite açılmasına izin verilmiyordu. "Kolej" adı altında yüksek öğretim seviyesinde hizmet veren eğitim kurumlarının diplomaları ise ülkede tanınmıyordu.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğrenciler hükümetin yeni üniversite reformunu protesto etmek tekrar bir araya geldi.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğrenciler hükümetin yeni üniversite reformunu protesto etmek tekrar bir araya geldi.