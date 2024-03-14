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Yunanistan'da özel üniversite reformu protestoları devam ediyor
Yunanistan'da özel üniversite reformu protestoları devam ediyor
Sputnik Türkiye
Yunanistan'da özel üniversite reformuna ilişkin protesto gösterileri devam ediyor. Atina'da öğrenciler hükümetin yeni üniversite reformunu protesto etmek için... 14.03.2024, Sputnik Türkiye
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fotoğraf, yunanistan, protesto, protesto gösterisi, üniversite, reform, фото
fotoğraf, yunanistan, protesto, protesto gösterisi, üniversite, reform, фото

Yunanistan'da özel üniversite reformu protestoları devam ediyor

17:25 14.03.2024 (güncellendi: 17:29 14.03.2024)
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Yunanistan'da özel üniversite reformuna ilişkin protesto gösterileri devam ediyor. Atina'da öğrenciler hükümetin yeni üniversite reformunu protesto etmek için bir araya geldi.
© AA / Costas Baltas

Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğrenciler hükümetin yeni üniversite reformunu protesto etmek için bir araya geldi.

Yunanistan&#x27;ın başkenti Atina&#x27;da öğrenciler hükümetin yeni üniversite reformunu protesto etmek için bir araya geldi. - Sputnik Türkiye
1/7
© AA / Costas Baltas

Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğrenciler hükümetin yeni üniversite reformunu protesto etmek için bir araya geldi.

© AA / Costas Baltas

Yunanistan'da özel üniversitelerin açılmasına imkan tanıyacak yeni yasa tasarısı parlamentoda onaylamıştı.

Yunanistan&#x27;da özel üniversitelerin açılmasına imkan tanıyacak yeni yasa tasarısı parlamentoda onaylamıştı. - Sputnik Türkiye
2/7
© AA / Costas Baltas

Yunanistan'da özel üniversitelerin açılmasına imkan tanıyacak yeni yasa tasarısı parlamentoda onaylamıştı.

© AA / Costas Baltas

Ülkede özel üniversitelerin açılmasını izin verecek yasa tasarısı, 9 haftadır tasarıya karşı ülke genelinde düzenlenen eylemlere rağmen 300 sandalyeli mecliste 159 evet oyu ile kabul edilmişti.

Ülkede özel üniversitelerin açılmasını izin verecek yasa tasarısı, 9 haftadır tasarıya karşı ülke genelinde düzenlenen eylemlere rağmen 300 sandalyeli mecliste 159 evet oyu ile kabul edilmişti. - Sputnik Türkiye
3/7
© AA / Costas Baltas

Ülkede özel üniversitelerin açılmasını izin verecek yasa tasarısı, 9 haftadır tasarıya karşı ülke genelinde düzenlenen eylemlere rağmen 300 sandalyeli mecliste 159 evet oyu ile kabul edilmişti.

© AA / Costas Baltas

Oylamaya 299 milletvekili katılırken, milletvekillerinin 129'u yasa tasarısına "hayır" dedi. 11 milletvekili ise çekimser oy kullanmıştı.

Oylamaya 299 milletvekili katılırken, milletvekillerinin 129&#x27;u yasa tasarısına &quot;hayır&quot; dedi. 11 milletvekili ise çekimser oy kullanmıştı. - Sputnik Türkiye
4/7
© AA / Costas Baltas

Oylamaya 299 milletvekili katılırken, milletvekillerinin 129'u yasa tasarısına "hayır" dedi. 11 milletvekili ise çekimser oy kullanmıştı.

© AA / Costas Baltas

Parlamento binası önünde polisle eylemciler arasında çıkan olaylarda 8 kişi yaralanmıştı.

Parlamento binası önünde polisle eylemciler arasında çıkan olaylarda 8 kişi yaralanmıştı. - Sputnik Türkiye
5/7
© AA / Costas Baltas

Parlamento binası önünde polisle eylemciler arasında çıkan olaylarda 8 kişi yaralanmıştı.

© AA / Costas Baltas

Yunanistan'da bugüne kadar özel üniversite açılmasına izin verilmiyordu. "Kolej" adı altında yüksek öğretim seviyesinde hizmet veren eğitim kurumlarının diplomaları ise ülkede tanınmıyordu.

Yunanistan&#x27;da bugüne kadar özel üniversite açılmasına izin verilmiyordu. &quot;Kolej&quot; adı altında yüksek öğretim seviyesinde hizmet veren eğitim kurumlarının diplomaları ise ülkede tanınmıyordu. - Sputnik Türkiye
6/7
© AA / Costas Baltas

Yunanistan'da bugüne kadar özel üniversite açılmasına izin verilmiyordu. "Kolej" adı altında yüksek öğretim seviyesinde hizmet veren eğitim kurumlarının diplomaları ise ülkede tanınmıyordu.

© AA / Costas Baltas

Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğrenciler hükümetin yeni üniversite reformunu protesto etmek tekrar bir araya geldi.

Yunanistan&#x27;ın başkenti Atina&#x27;da öğrenciler hükümetin yeni üniversite reformunu protesto etmek tekrar bir araya geldi. - Sputnik Türkiye
7/7
© AA / Costas Baltas

Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğrenciler hükümetin yeni üniversite reformunu protesto etmek tekrar bir araya geldi.

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