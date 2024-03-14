https://sputniknews.com.tr/20240314/trabzonspor-fenerbahce-macinin-hakemi-belli-oldu-1081683936.html

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Sputnik Türkiye

Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Halil Umut Meler düdük çalacak. 14.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-14T11:45+0300

2024-03-14T11:45+0300

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spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

hakem

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Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı. Buna göre Trabzonspor'un, Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşmada FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.Trendyol Süper Lig’de 30. hafta heyecanı yarın, 16 Mart Cumartesi ve 17 Mart Pazar günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Haftanın maçlarını yönetecek hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu. Trabzonspor'un, 17 Mart Pazar günü evinde Fenerbahçe ile oynayacağı müsabakanın hakemi de Halil Umut Meler oldu.Süper Lig’de 30. hafta maçlarının hakemleri şöyle:Yarın20.30 Pendikspor - İstanbulspor: Oğuzhan Çakır20.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor: Bahattin Şimşek16 Mart Cumartesi13.30 Alanyaspor - Kayserispor: Emre Kargın16.00 MKE Ankaragücü - Başakşehir: Cihan Aydın20.30 Beşiktaş - Antalyaspor: Burak Pakkan20.30 Adana Demirspor - Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu17 Mart Pazar13.30 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen16.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Atilla Karaoğlan16.00 Hatayspor - Samsunspor: Burak Şeker20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

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türkiye futbol federasyonu (tff), hakem