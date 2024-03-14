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https://sputniknews.com.tr/20240314/tolga-karel-cocuklarina-1-bitcoin-miras-birakacagini-acikladi-1081703301.html
Tolga Karel çocuklarına 1 Bitcoin miras bırakacağını açıkladı: 'Arkamdan dualarını eksik etmezler'
Tolga Karel çocuklarına 1 Bitcoin miras bırakacağını açıkladı: 'Arkamdan dualarını eksik etmezler'
Sputnik Türkiye
ABD'de TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel sosyal medyadan yaptığı paylaşımda çocuklarına 1 Bitcoin bırakacağını duyurdu. Karel, "2030'da isterlerse 1 milyon... 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T19:32+0300
2024-03-14T19:46+0300
tolga karel
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Oyunculuğu bırakarak ABD'ye yerleşen ve TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel sosyal medyadan çocuklarına bırakacağı mirası açıkladı. Karel çocuklarına 1 Bitcoin bırakacağını ve eğer isterlerse çocuklarının 2030 yılında 1 Bitcoini 1 milyon dolardan satabileceklerini ifade etti.Tolga Karel paylaşımında "Çocuklarımın her birine 1 bitcoin miras bırakacağım. En azından beni her an hatırlar arkamdan dualarını eksik etmezler" ifadelerini kullandı.Tolga Karel Kimdir ? 1978 yılında İstanbul'da doğan Tolga Karel, Paris Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Karel'in oyunculuk kariyeri Necati Aslan'ın yaptığı ''Gece Şahinleri'' adlı sinema filmiyle oyunculuk kariyerine başladı. 2000'de başlayan televizyon dizisi Evdeki Yabancı adlı romantik komedi dizisinde Tekin karakterini canlandıran Karel, Yaprak Dökümü adlı dizide televizyon kariyerinin adeta zirvesini yaptı. 2014'de Acun Ilıcalı'nı yapımcılığını üstlendiği Survivor yarışmasına katılan Karel, yarışmada 100 günden fazla kaldı. 2011'de Manken Günay Musayeva ile evlenen ve evlilikleri 2015 yılında sona eren Karel'in bu evlilikten Cihangir adında bir çocuğu oldu. ABD'ye yerleşme kararı alan ve 2016 Sarah Scotti ile Dominik'te bir kez daha evlilik masasına oturan Karel'in bu evliliğinden Mia Margaret adında bir kızı oldu. ABD'de iş kurmaya karar veren ancak sağlık turizmi işinde başarı yakalayamayan Tolga Karel, şu anda ABD’de tır şoförlüğü yapıyor.
https://sputniknews.com.tr/20211221/tolga-karel-gecen-yil-yanan-tirinin-goruntulerini-paylasti-1051979808.html
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tolga karel bitcoin, tolga karel miras, tolga karel kimdir

Tolga Karel çocuklarına 1 Bitcoin miras bırakacağını açıkladı: 'Arkamdan dualarını eksik etmezler'

19:32 14.03.2024 (güncellendi: 19:46 14.03.2024)
© Instagram/ Tolga KarelTolga Karel
Tolga Karel - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2024
© Instagram/ Tolga Karel
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ABD'de TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel sosyal medyadan yaptığı paylaşımda çocuklarına 1 Bitcoin bırakacağını duyurdu. Karel, "2030'da isterlerse 1 milyon dolardan satarlar" dedi.
Oyunculuğu bırakarak ABD'ye yerleşen ve TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel sosyal medyadan çocuklarına bırakacağı mirası açıkladı. Karel çocuklarına 1 Bitcoin bırakacağını ve eğer isterlerse çocuklarının 2030 yılında 1 Bitcoini 1 milyon dolardan satabileceklerini ifade etti.
Tolga Karel paylaşımında "Çocuklarımın her birine 1 bitcoin miras bırakacağım. En azından beni her an hatırlar arkamdan dualarını eksik etmezler" ifadelerini kullandı.

Tolga Karel Kimdir ?

1978 yılında İstanbul'da doğan Tolga Karel, Paris Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Karel'in oyunculuk kariyeri Necati Aslan'ın yaptığı ''Gece Şahinleri'' adlı sinema filmiyle oyunculuk kariyerine başladı.
2000'de başlayan televizyon dizisi Evdeki Yabancı adlı romantik komedi dizisinde Tekin karakterini canlandıran Karel, Yaprak Dökümü adlı dizide televizyon kariyerinin adeta zirvesini yaptı. 2014'de Acun Ilıcalı'nı yapımcılığını üstlendiği Survivor yarışmasına katılan Karel, yarışmada 100 günden fazla kaldı.
2011'de Manken Günay Musayeva ile evlenen ve evlilikleri 2015 yılında sona eren Karel'in bu evlilikten Cihangir adında bir çocuğu oldu.
ABD'ye yerleşme kararı alan ve 2016 Sarah Scotti ile Dominik'te bir kez daha evlilik masasına oturan Karel'in bu evliliğinden Mia Margaret adında bir kızı oldu.
ABD'de iş kurmaya karar veren ancak sağlık turizmi işinde başarı yakalayamayan Tolga Karel, şu anda ABD’de tır şoförlüğü yapıyor.
Tolga Karel, geçen yıl yanan TIR'ının görüntülerini paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
YAŞAM
Tolga Karel, geçen yıl yanan TIR'ının görüntülerini paylaştı
21 Aralık 2021, 16:55
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