https://sputniknews.com.tr/20240314/tolga-karel-cocuklarina-1-bitcoin-miras-birakacagini-acikladi-1081703301.html

Tolga Karel çocuklarına 1 Bitcoin miras bırakacağını açıkladı: 'Arkamdan dualarını eksik etmezler'

Tolga Karel çocuklarına 1 Bitcoin miras bırakacağını açıkladı: 'Arkamdan dualarını eksik etmezler'

Sputnik Türkiye

ABD'de TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel sosyal medyadan yaptığı paylaşımda çocuklarına 1 Bitcoin bırakacağını duyurdu. Karel, "2030'da isterlerse 1 milyon... 14.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-14T19:32+0300

2024-03-14T19:32+0300

2024-03-14T19:46+0300

tolga karel

bitcoin

miras

çocuk

yaşam

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/10/1071183821_0:22:558:336_1920x0_80_0_0_733527a689f83d12e865507a8ebf3721.png

Oyunculuğu bırakarak ABD'ye yerleşen ve TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel sosyal medyadan çocuklarına bırakacağı mirası açıkladı. Karel çocuklarına 1 Bitcoin bırakacağını ve eğer isterlerse çocuklarının 2030 yılında 1 Bitcoini 1 milyon dolardan satabileceklerini ifade etti.Tolga Karel paylaşımında "Çocuklarımın her birine 1 bitcoin miras bırakacağım. En azından beni her an hatırlar arkamdan dualarını eksik etmezler" ifadelerini kullandı.Tolga Karel Kimdir ? 1978 yılında İstanbul'da doğan Tolga Karel, Paris Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Karel'in oyunculuk kariyeri Necati Aslan'ın yaptığı ''Gece Şahinleri'' adlı sinema filmiyle oyunculuk kariyerine başladı. 2000'de başlayan televizyon dizisi Evdeki Yabancı adlı romantik komedi dizisinde Tekin karakterini canlandıran Karel, Yaprak Dökümü adlı dizide televizyon kariyerinin adeta zirvesini yaptı. 2014'de Acun Ilıcalı'nı yapımcılığını üstlendiği Survivor yarışmasına katılan Karel, yarışmada 100 günden fazla kaldı. 2011'de Manken Günay Musayeva ile evlenen ve evlilikleri 2015 yılında sona eren Karel'in bu evlilikten Cihangir adında bir çocuğu oldu. ABD'ye yerleşme kararı alan ve 2016 Sarah Scotti ile Dominik'te bir kez daha evlilik masasına oturan Karel'in bu evliliğinden Mia Margaret adında bir kızı oldu. ABD'de iş kurmaya karar veren ancak sağlık turizmi işinde başarı yakalayamayan Tolga Karel, şu anda ABD’de tır şoförlüğü yapıyor.

https://sputniknews.com.tr/20211221/tolga-karel-gecen-yil-yanan-tirinin-goruntulerini-paylasti-1051979808.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tolga karel bitcoin, tolga karel miras, tolga karel kimdir