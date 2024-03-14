https://sputniknews.com.tr/20240314/rusyanin-kolima-bolgesinde-mi-8-helikopteri-sert-inis-yapti-1-olu-1081692742.html

Rusya’nın Kolıma bölgesinde Mi-8 helikopteri sert iniş yaptı: 1 ölü

Rusya’nın Kolıma bölgesinde Mi-8 helikopteri sert iniş yaptı: 1 ölü

Sputnik Türkiye

Rusya’nın uzak doğusunda bulunan Kolıma bölgesinde Mi-8 helikopterinin sert iniş yapması sonucu mürettebattan bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin daha... 14.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-14T15:04+0300

2024-03-14T15:04+0300

2024-03-14T15:04+0300

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Magadan Valisi Sergey Nosov, “Helikopterde 17 yolcu ve üç mürettebat üyesi bulunuyordu. Mürettebattan bir kişi hayatını kaybetti. Biri ağır iki kişi de yaralandı. Tüm yolcuların, yaraları olup olmadıklarını tespit etmek için Magadan’a tahliye edilmesine karar verildi” açıklamasında bulundu.Tahliye çalışmaları için olay yerine helikopterlerin gönderildiği kaydedilirken kazazedelere psikolog yardımı sağlanacak.Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, helikopter kazası Kvartseviy madeni yakınında meydana geldi. Savcılık, helikopterin motorunda çıkan arıza nedeniyle sert iniş yaptığını bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20240312/rusyada-il-76-tipi-askeri-kargo-ucagi-dustu-1081617529.html

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