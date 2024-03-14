https://sputniknews.com.tr/20240314/rus-ve-turk-yetkililer-ankarada-gorustu-ukrayna-krizi-masaya-yatirildi-1081686334.html
Rus ve Türk yetkililer Ankara'da görüştü: Ukrayna krizi masaya yatırıldı
Rus ve Türk yetkililer Ankara'da görüştü: Ukrayna krizi masaya yatırıldı
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, dün Ankara'da Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin'le bir araya geldi. 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T12:21+0300
2024-03-14T12:21+0300
2024-03-14T12:21+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın görüşmeye ilişkin açıklamasına göre Galuzin ve Akçapar, siyasi ve diplomatik çözüm perspektifleri de dahil olmak üzere Ukrayna krizini istişare etti.Görüşmede ABD öncülüğündeki kolektif Batı'nın Kiev rejimine silah pompalamaya son vermesi gerektiğini belirten Galuzin, Ukrayna yönetiminin Rusya'yla müzakereleri yasaklayan kararı iptal etmesi ve Kiev'in yeni gerçekliklerin farkına varması gerektiğinin de altını çizdi.Rus-Türk gündemindeki konular ele alındıGaluzin ve Akçapar, Moskova ile Ankara arasındaki işbirliğini ve yapıcı diyaloğu derinleştirmeye yönelik ortak adımların atılması ışığında Rus-Türk gündemindeki çeşitli hususları da istişare etti.Taraflar, Kafkasya'daki duruma ilişkin görüşlerini dile getirirken Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşme sürecinin ve bunun öncelikle bölgesel formatlar çerçevesinde teşvik edilmesinin önemini vurguladı.Orta Asya ülkeleriyle etkileşim de görüşmede değerlendirilirken Rus heyeti, bölge ülkeleriyle ortaklığın yüksek bir dinamiğe sahip olduğunu belirtti.Taraflar, temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata vardı.
https://sputniknews.com.tr/20240313/peskov-putinin-turkiye-ziyaretinin-kesin-tarihleri-henuz-belli-degil-1081655943.html
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türkiye, rusya, burak akçapar, rusya dışişleri bakanlığı, türkiye dışişleri bakanlığı, ukrayna, batı, askeri yardım, nato, ankara
türkiye, rusya, burak akçapar, rusya dışişleri bakanlığı, türkiye dışişleri bakanlığı, ukrayna, batı, askeri yardım, nato, ankara
Rus ve Türk yetkililer Ankara'da görüştü: Ukrayna krizi masaya yatırıldı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, dün Ankara'da Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin'le bir araya geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın görüşmeye ilişkin açıklamasına göre Galuzin ve Akçapar, siyasi ve diplomatik çözüm perspektifleri de dahil olmak üzere Ukrayna krizini istişare etti.
Görüşmede ABD öncülüğündeki kolektif Batı'nın Kiev rejimine silah pompalamaya son vermesi gerektiğini belirten Galuzin, Ukrayna yönetiminin Rusya'yla müzakereleri yasaklayan kararı iptal etmesi ve Kiev'in yeni gerçekliklerin farkına varması gerektiğinin de altını çizdi.
Rus-Türk gündemindeki konular ele alındı
Galuzin ve Akçapar, Moskova ile Ankara arasındaki işbirliğini ve yapıcı diyaloğu derinleştirmeye yönelik ortak adımların atılması ışığında Rus-Türk gündemindeki çeşitli hususları da istişare etti.
Taraflar, Kafkasya'daki duruma ilişkin görüşlerini dile getirirken Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşme sürecinin ve bunun öncelikle bölgesel formatlar çerçevesinde teşvik edilmesinin önemini vurguladı.
Orta Asya ülkeleriyle etkileşim de görüşmede değerlendirilirken Rus heyeti, bölge ülkeleriyle ortaklığın yüksek bir dinamiğe sahip olduğunu belirtti.
Taraflar, temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata vardı.