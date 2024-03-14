https://sputniknews.com.tr/20240314/filistinli-bakan-israil-korsanlik-ve-saldirganlik-politikasini-surduruyor-1081695988.html
Filistinli bakan: İsrail korsanlık ve saldırganlık politikasını sürdürüyor
Filistinli bakan: İsrail korsanlık ve saldırganlık politikasını sürdürüyor
Sputnik Türkiye
İsrail Meclisi’nin (Knesset) terör kurbanlarına ‘örnek’ tazminat verilmesine ilişkin kabul ettiği yasayı yorumlayan Filistin Sosyal İşler Bakanı Majdalani... 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T17:20+0300
2024-03-14T17:20+0300
2024-03-14T17:20+0300
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Filistin Sosyal İşler Bakanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü Siyasi Büro Üyesi Ahmed Majdalani, Knesset’in terör kurbanlarına teröristlerin ya da ‘terörü ödüllendirenlerin’ (Filistin yönetimi bu şekilde görülüyor) fonlarından karşılanmak üzere ‘örnek’ tazminat verilmesine ilişkin kabul ettiği yasa ile ilgili yorumunda İsrail’in korsanlık ve saldırganlık politikasını sürdürdüğünü belirtti.“Filistin Ulusal Yönetimi’ne karşı yüz milyonlarca dolar tutarında davaların açılmasına izin veren yasa, Netanyahu hükümetinin Filistin vergi fonlarını zimmetine geçirdiği ilk olay değil. Daha önce de kurbanların ailelerine ayda toplam 55 milyon şekel tutarında tazminat ödenmesine ilişkin benzer bir yasa kabul edilmişti. İsrail, Filistinlilerden para alıp İsrailli yerleşimcilere aktarıyor” diyen Majdalani, sözlerini şöyle sürdürdü:Yeni yasaya göre, terör saldırısında öldürülen birinin ailesi 10 milyon şekel tutarında ‘örnek’ tazminat alma hakkına sahip. Terör saldırısında yaralanan bir kişinin, kalıcı olarak sakat olduğu kabul edilmesi durumunda 5 milyon şekel alma hakkına sahip. Bu tazminatlar, mağdurun aldığı veya alabileceği diğer tüm tazminatlara ek olarak, hasar kanıtı olmaksızın ödenmeli.Yasa, tazminat fonlarının ‘bir teröristin veya terörü ödüllendirenin herhangi bir mülkiyetinden’, yani İsrail’in Oslo Anlaşmaları uyarınca Filistin Yönetimi için topladığı vergi parasından da alınmasını hükmediyor.
https://sputniknews.com.tr/20240314/abd-israilin-refaha-saldirisina-destek-verebilir-1081690734.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, filistin, filistin sorunu, soykırım, abd, benyamin netanyahu, tel aviv
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, filistin, filistin sorunu, soykırım, abd, benyamin netanyahu, tel aviv
Filistinli bakan: İsrail korsanlık ve saldırganlık politikasını sürdürüyor
İsrail Meclisi’nin (Knesset) terör kurbanlarına ‘örnek’ tazminat verilmesine ilişkin kabul ettiği yasayı yorumlayan Filistin Sosyal İşler Bakanı Majdalani, bunun Netanyahu hükümetinin Filistin vergi fonlarını zimmetine geçirmesinin ilk örneği olmadığını belirtti.
Filistin Sosyal İşler Bakanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü Siyasi Büro Üyesi Ahmed Majdalani, Knesset’in terör kurbanlarına teröristlerin ya da ‘terörü ödüllendirenlerin’ (Filistin yönetimi bu şekilde görülüyor) fonlarından karşılanmak üzere ‘örnek’ tazminat verilmesine ilişkin kabul ettiği yasa ile ilgili yorumunda İsrail’in korsanlık ve saldırganlık politikasını sürdürdüğünü belirtti.
“Filistin Ulusal Yönetimi’ne karşı yüz milyonlarca dolar tutarında davaların açılmasına izin veren yasa, Netanyahu hükümetinin Filistin vergi fonlarını zimmetine geçirdiği ilk olay değil. Daha önce de kurbanların ailelerine ayda toplam 55 milyon şekel tutarında tazminat ödenmesine ilişkin benzer bir yasa kabul edilmişti. İsrail, Filistinlilerden para alıp İsrailli yerleşimcilere aktarıyor” diyen Majdalani, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İsrail korsanlık ve saldırganlık politikasını sürdürüyor. Bunun askeri harekatın Filistin Yönetimi’ne kesilen tazminatı veya cezasıymış gibi bir izlenim oluşuyor. Ancak o, çatışmanın tarafı değil. İsrail’in eylemleri yasadışıdır ve kesinlikle kabul edilemez. Filistin Kurtuluş Örgütü’nün İsrail hükümetiyle imzaladığı anlaşmaların garantörü olan ABD ve Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in bu tek taraflı hamlesini reddetmeli ve kınamalıdır.
Yeni yasaya göre, terör saldırısında öldürülen birinin ailesi 10 milyon şekel tutarında ‘örnek’ tazminat alma hakkına sahip. Terör saldırısında yaralanan bir kişinin, kalıcı olarak sakat olduğu kabul edilmesi durumunda 5 milyon şekel alma hakkına sahip. Bu tazminatlar, mağdurun aldığı veya alabileceği diğer tüm tazminatlara ek olarak, hasar kanıtı olmaksızın ödenmeli.
Yasa, tazminat fonlarının ‘bir teröristin veya terörü ödüllendirenin herhangi bir mülkiyetinden’, yani İsrail’in Oslo Anlaşmaları uyarınca Filistin Yönetimi için topladığı vergi parasından da alınmasını hükmediyor.