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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240314/filistinli-arkeolog-israil-filistinlilere-ait-arkeolojik-eserleri-caliyor-ve-yok-ediyor-1081693990.html
Filistinli Arkeolog: İsrail, Filistinlilere ait arkeolojik eserleri çalıyor ve yok ediyor
Filistinli Arkeolog: İsrail, Filistinlilere ait arkeolojik eserleri çalıyor ve yok ediyor
Sputnik Türkiye
Filistin Tarihçiler ve Arkeoloji Araştırmacıları Genel Birliği Genel Sekreterliği üyesi Dr. Hamdiyeh, tarihi eserleri yok etme sürecinin İsrail tarafından... 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T16:12+0300
2024-03-14T16:12+0300
israil- filistin çatışması
filistin
gazze
gazze şeridi
tarihi eser
tarihi eser kaçakçılığı
çalmak
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Sputnik'e açıklamalar yapan Mona Ebu Hamdiyeh, İsrail'in 1948'de başlattığı imha politikasının devam ettiğini belirterek, bu politikanın Filistin halkının kimliğini soykırım, etnik temizlik ve her Filistinlinin zorla yerinden edilmesi uygulamasıyla silindiğini gösteren tarihi tesislerini, binalarını ve kanıtlarını yok ederek bütün bir halkı kimliklerinden ve topraklarından mahrum etmek için tasarlandığını vurguladı.Hamdiyeh açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Gazze'nin büyük bir mirasa sahip olduğuna dikkat çeken Hamdiyeh, Gazze'de Kenan, Fenike, Asur, Roma, Yunan ve İslam medeniyetleri gibi pek çok medeniyet yaşadığını ifade etti. 'Gazze'ye girişte İsrailli arkeologların da bu savaşa eşlik ediyor'Mirası korumak için de adımlar atılması gerektiğinin altını çizen Hamdiyeh, sahada atılması gereken ilk önemli adımın ise savaşı durdurmak olduğunu zikretti.Hamdiyeh konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:İsrail'in Filistin müzelerinden pek çok kültürel mirası çaldığını belirten Hamdiyeh, "Gazze'ye girişte İsrailli arkeologların da bu savaşa eşlik ettiğini ve İsrail ordusuna eşlik ederek müzelerdeki, tarihi alanlardaki ve kütüphanelerdeki eski eserlerimizden yağmaladıklarını bildiğimiz gibi, Gazze'nin devasa kültürel mirasını oluşturan antik planların ve belgelerin çalınmasının yanı sıra, bilhasa Filistin ve Gazze tarihi için tarihi bir ışık oluşturan birçok kütüphanenin yakılması da söz konusu oldu" dedi.Hamdiyeh, bu devasa mirasın yok edilmesine karşı sorumluluklarını yerine getirmek ve restore edilebilecek olanları restore etmek için dünyanın dört bir yanından tanınmış arkeologlardan oluşan bir soruşturma komisyonu kurulmasının ve İsrail uçakları ile tankları tarafından kasıtlı olarak yok edilen Filistin mirasının tam olarak restore edilmesinin önemini vurguladı. Hedeflenen arkeolojik anıtlarHamdiyeh, Filistin Planlama Merkezi'nin hedef alındığını ve bunun birçok fotoğraf ve raporla belgelendiğini; buna ek olarak el yazmalarının, dergilerin, tarih kitaplarının, belgelerin yer aldığı Gazze'nin en önemli tarihi kütüphanesini barındıran Naama Kulesi'nin de hedef alındığını kaydetti.Hamdiyeh açıklamasına şu sözlerle devam etti:Yalnızca muhtelif eserlerin değil arkeolog kayıpları yaşandığını da belirten Hamdiyeh, "Burada şunu da vurgulamalıyız ki kültür ve tarih sektöründe birçok çalışanımızı kaybettik ve son zamanlarda birçok tarihçi hedef alındı" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240311/filistin-kadin-isleri-bakani-israil-gelecek-hayalimizi-yok-etmek-icin-bizi-kasten-olduruyor-1081591489.html
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filistin, gazze, gazze şeridi, tarihi eser, tarihi eser kaçakçılığı, çalmak
filistin, gazze, gazze şeridi, tarihi eser, tarihi eser kaçakçılığı, çalmak

Filistinli Arkeolog: İsrail, Filistinlilere ait arkeolojik eserleri çalıyor ve yok ediyor

16:12 14.03.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIBGazze Şeridi günlük yaşam
Gazze Şeridi günlük yaşam - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIB
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Filistin Tarihçiler ve Arkeoloji Araştırmacıları Genel Birliği Genel Sekreterliği üyesi Dr. Hamdiyeh, tarihi eserleri yok etme sürecinin İsrail tarafından sistematik bir şekilde yürütüldüğünü dile getirdi.
Sputnik'e açıklamalar yapan Mona Ebu Hamdiyeh, İsrail'in 1948'de başlattığı imha politikasının devam ettiğini belirterek, bu politikanın Filistin halkının kimliğini soykırım, etnik temizlik ve her Filistinlinin zorla yerinden edilmesi uygulamasıyla silindiğini gösteren tarihi tesislerini, binalarını ve kanıtlarını yok ederek bütün bir halkı kimliklerinden ve topraklarından mahrum etmek için tasarlandığını vurguladı.
Hamdiyeh açıklamasında şu cümleleri kaydetti:

İsrail, bu topraklara kök salmak, kendine yeni bir toprak yaratmak, tarihi silmek ve hafızayı yok ederek bu tarihin yerine yeni bir sahte tarih koymak ve Filistin'de kendilerine bir vatan yaratmak istiyor: Filistin halkının yıkıntıları ve parçaları üzerine kurulu bu sahte vatanı. Buna sadece Gazze'de değil; Batı Şeria'nın tüm şehirlerinde, Mescid-i Aksa'nın altında yapılan kazılarda, işgal altındaki Kudüs'te bölgenin Arap kimliğini ortadan kaldırmak ve yerine İbranice ile Filistin halkının zaferlerinin kalıntıları üzerine sahte İbrani tarihi koymak için okul müfredatının Yahudileştirilmesi ve tahrif edilmesinde tanık oluyoruz.

Gazze'nin büyük bir mirasa sahip olduğuna dikkat çeken Hamdiyeh, Gazze'de Kenan, Fenike, Asur, Roma, Yunan ve İslam medeniyetleri gibi pek çok medeniyet yaşadığını ifade etti.

'Gazze'ye girişte İsrailli arkeologların da bu savaşa eşlik ediyor'

Mirası korumak için de adımlar atılması gerektiğinin altını çizen Hamdiyeh, sahada atılması gereken ilk önemli adımın ise savaşı durdurmak olduğunu zikretti.
Hamdiyeh konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:

Savaşı durdurmak, bu arkeolojik alanları hedef almaktan vazgeçmek ve ambulans ekiplerinin ve gazetecilerin bu suçları belgelemek için ilerlemelerine izin vermektir. Kilisenin bitişiğindeki Baptist Hastanesi'ndeki soykırıma; büyük bölümünün nasıl yok edildiğine ve buradaki insanlara karşı katliam yapıldığına tanık olduk. Bu nedenle Gazze'deki anıtlara, insanlara, ağaçlara ve tüm Filistinlilere yönelik savaş ve saldırı sürecini durdurmak, nelerin tespit edilebileceğini belirlemek ve bu yıkımın nihai istatistiklerini tespit etmemiz gerekiyor.

İsrail'in Filistin müzelerinden pek çok kültürel mirası çaldığını belirten Hamdiyeh, "Gazze'ye girişte İsrailli arkeologların da bu savaşa eşlik ettiğini ve İsrail ordusuna eşlik ederek müzelerdeki, tarihi alanlardaki ve kütüphanelerdeki eski eserlerimizden yağmaladıklarını bildiğimiz gibi, Gazze'nin devasa kültürel mirasını oluşturan antik planların ve belgelerin çalınmasının yanı sıra, bilhasa Filistin ve Gazze tarihi için tarihi bir ışık oluşturan birçok kütüphanenin yakılması da söz konusu oldu" dedi.
Hamdiyeh, bu devasa mirasın yok edilmesine karşı sorumluluklarını yerine getirmek ve restore edilebilecek olanları restore etmek için dünyanın dört bir yanından tanınmış arkeologlardan oluşan bir soruşturma komisyonu kurulmasının ve İsrail uçakları ile tankları tarafından kasıtlı olarak yok edilen Filistin mirasının tam olarak restore edilmesinin önemini vurguladı.

Hedeflenen arkeolojik anıtlar

Hamdiyeh, Filistin Planlama Merkezi'nin hedef alındığını ve bunun birçok fotoğraf ve raporla belgelendiğini; buna ek olarak el yazmalarının, dergilerin, tarih kitaplarının, belgelerin yer aldığı Gazze'nin en önemli tarihi kütüphanesini barındıran Naama Kulesi'nin de hedef alındığını kaydetti.
Hamdiyeh açıklamasına şu sözlerle devam etti:

Buna ek olarak işgal, binlerce yıllık eserleri yağmaladı. Çalınan binlerce yıllık madeni paralar var. Ayrıca 200 yıldan daha eski eski elbiseler de var. Yani bu elbiseler İsrail'den daha eskidir.

Yalnızca muhtelif eserlerin değil arkeolog kayıpları yaşandığını da belirten Hamdiyeh, "Burada şunu da vurgulamalıyız ki kültür ve tarih sektöründe birçok çalışanımızı kaybettik ve son zamanlarda birçok tarihçi hedef alındı" dedi.
Filistin Kadın İşleri Bakanı Amal Hamad - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2024
İsrail- Filistin çatışması
Filistin Kadın İşleri Bakanı: İsrail, gelecek hayalimizi yok etmek için bizi kasten öldürüyor
11 Mart, 15:35
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