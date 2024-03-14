https://sputniknews.com.tr/20240314/filistinli-arkeolog-israil-filistinlilere-ait-arkeolojik-eserleri-caliyor-ve-yok-ediyor-1081693990.html

Filistinli Arkeolog: İsrail, Filistinlilere ait arkeolojik eserleri çalıyor ve yok ediyor

Filistinli Arkeolog: İsrail, Filistinlilere ait arkeolojik eserleri çalıyor ve yok ediyor

Sputnik Türkiye

Filistin Tarihçiler ve Arkeoloji Araştırmacıları Genel Birliği Genel Sekreterliği üyesi Dr. Hamdiyeh, tarihi eserleri yok etme sürecinin İsrail tarafından... 14.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-14T16:12+0300

2024-03-14T16:12+0300

2024-03-14T16:12+0300

israil- filistin çatışması

filistin

gazze

gazze şeridi

tarihi eser

tarihi eser kaçakçılığı

çalmak

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Sputnik'e açıklamalar yapan Mona Ebu Hamdiyeh, İsrail'in 1948'de başlattığı imha politikasının devam ettiğini belirterek, bu politikanın Filistin halkının kimliğini soykırım, etnik temizlik ve her Filistinlinin zorla yerinden edilmesi uygulamasıyla silindiğini gösteren tarihi tesislerini, binalarını ve kanıtlarını yok ederek bütün bir halkı kimliklerinden ve topraklarından mahrum etmek için tasarlandığını vurguladı.Hamdiyeh açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Gazze'nin büyük bir mirasa sahip olduğuna dikkat çeken Hamdiyeh, Gazze'de Kenan, Fenike, Asur, Roma, Yunan ve İslam medeniyetleri gibi pek çok medeniyet yaşadığını ifade etti. 'Gazze'ye girişte İsrailli arkeologların da bu savaşa eşlik ediyor'Mirası korumak için de adımlar atılması gerektiğinin altını çizen Hamdiyeh, sahada atılması gereken ilk önemli adımın ise savaşı durdurmak olduğunu zikretti.Hamdiyeh konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:İsrail'in Filistin müzelerinden pek çok kültürel mirası çaldığını belirten Hamdiyeh, "Gazze'ye girişte İsrailli arkeologların da bu savaşa eşlik ettiğini ve İsrail ordusuna eşlik ederek müzelerdeki, tarihi alanlardaki ve kütüphanelerdeki eski eserlerimizden yağmaladıklarını bildiğimiz gibi, Gazze'nin devasa kültürel mirasını oluşturan antik planların ve belgelerin çalınmasının yanı sıra, bilhasa Filistin ve Gazze tarihi için tarihi bir ışık oluşturan birçok kütüphanenin yakılması da söz konusu oldu" dedi.Hamdiyeh, bu devasa mirasın yok edilmesine karşı sorumluluklarını yerine getirmek ve restore edilebilecek olanları restore etmek için dünyanın dört bir yanından tanınmış arkeologlardan oluşan bir soruşturma komisyonu kurulmasının ve İsrail uçakları ile tankları tarafından kasıtlı olarak yok edilen Filistin mirasının tam olarak restore edilmesinin önemini vurguladı. Hedeflenen arkeolojik anıtlarHamdiyeh, Filistin Planlama Merkezi'nin hedef alındığını ve bunun birçok fotoğraf ve raporla belgelendiğini; buna ek olarak el yazmalarının, dergilerin, tarih kitaplarının, belgelerin yer aldığı Gazze'nin en önemli tarihi kütüphanesini barındıran Naama Kulesi'nin de hedef alındığını kaydetti.Hamdiyeh açıklamasına şu sözlerle devam etti:Yalnızca muhtelif eserlerin değil arkeolog kayıpları yaşandığını da belirten Hamdiyeh, "Burada şunu da vurgulamalıyız ki kültür ve tarih sektöründe birçok çalışanımızı kaybettik ve son zamanlarda birçok tarihçi hedef alındı" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240311/filistin-kadin-isleri-bakani-israil-gelecek-hayalimizi-yok-etmek-icin-bizi-kasten-olduruyor-1081591489.html

filistin

gazze

gazze şeridi

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filistin, gazze, gazze şeridi, tarihi eser, tarihi eser kaçakçılığı, çalmak