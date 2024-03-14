https://sputniknews.com.tr/20240314/adanada-siyasi-parti-afisi-kirliligine-son-afisler-toplatildi-1081691354.html
Adana'da 'siyasi parti afişi' kirliliğine son: Afişler toplatıldı
Adana'da 'siyasi parti afişi' kirliliğine son: Afişler toplatıldı
Sputnik Türkiye
Adana’da Seçim Kurulu kararı ile kentin birçok kavşağına, bulvarına ve aydınlatma direklerine asılan seçim afişleri, görüntü kirliliği ve muhtelif tehlikelere... 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T14:21+0300
2024-03-14T14:21+0300
2024-03-14T14:21+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
türkiye
adana
2024 yerel seçimleri
afiş
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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde belediye ve muhtar adaylarının adaylarının Adana’da yasaklı yerlere dahi seçim afişi asarak hem görüntülü kirliğine ve tehlikelere neden oldu. Hemen hemen tüm kavşaklara, bulvarlara ve aydınlatma direklerine partiler ve muhtar adayları afiş astırdığını Adana'da, yasal noktaların dışında bulunan afişler seçim kurulu kararı ile toplatıldı. 'Bu iş kontrolden çıkmış durumda' "Başka bir şehirde bu kadar yaygın afişleme olmadığının altını çizen Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Geçtiğimiz günlerde ölümlü bir trafik kazası da meydana gelmişti. Adana’da bu iş kontrolden çıkmış durumda. Yasal olarak seçime 30 gün kala serbest propaganda döneminde nereye, ne kadar afiş asılacağı belirlenmiş. Bunun dışında afiş asılması doğru değil. Muhakkak bir vatandaşımızın vefat etmesi de bu konuda etkili olmuştur. Tüm ilçe seçim kurulları, afişlerin toplatılması kararı aldı. Hem zabıta hem de emniyet güçlerimizle birlikte bu kararı uyguluyoruz” açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240313/9-anket-sirketinden-istanbul-icin-son-secim-durumu-hangi-aday-onde-1081653052.html
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türkiye, adana, 2024 yerel seçimleri, afiş
türkiye, adana, 2024 yerel seçimleri, afiş
Adana'da 'siyasi parti afişi' kirliliğine son: Afişler toplatıldı
Adana’da Seçim Kurulu kararı ile kentin birçok kavşağına, bulvarına ve aydınlatma direklerine asılan seçim afişleri, görüntü kirliliği ve muhtelif tehlikelere neden olduğu gerekçesiyle parti ayırt etmeksizin toplatıldı.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde belediye ve muhtar adaylarının adaylarının Adana’da yasaklı yerlere dahi seçim afişi asarak hem görüntülü kirliğine ve tehlikelere neden oldu. Hemen hemen tüm kavşaklara, bulvarlara ve aydınlatma direklerine partiler ve muhtar adayları afiş astırdığını Adana'da, yasal noktaların dışında bulunan afişler seçim kurulu kararı ile toplatıldı.
'Bu iş kontrolden çıkmış durumda'
"Başka bir şehirde bu kadar yaygın afişleme olmadığının altını çizen Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Geçtiğimiz günlerde ölümlü bir trafik kazası da meydana gelmişti. Adana’da bu iş kontrolden çıkmış durumda. Yasal olarak seçime 30 gün kala serbest propaganda döneminde nereye, ne kadar afiş asılacağı belirlenmiş. Bunun dışında afiş asılması doğru değil. Muhakkak bir vatandaşımızın vefat etmesi de bu konuda etkili olmuştur. Tüm ilçe seçim kurulları, afişlerin toplatılması kararı aldı. Hem zabıta hem de emniyet güçlerimizle birlikte bu kararı uyguluyoruz” açıklamasında bulundu.