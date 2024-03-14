https://sputniknews.com.tr/20240314/1081676571.html

ABD - Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor

ABD - Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor

Sputnik Türkiye

Orta ve Güney Amerika'dan gelip Meksika sınırındaki Ciudad Juarez kasabasında toplanan göçmenlerin ABD tarafına yasa dışı geçişleri sürüyor. 14.03.2024, Sputnik Türkiye

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multimedya

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abd

abd

göçmen

göçmen krizi

göçmen krizi

meksika

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Teksas Ulusal Muhafızları'nın güvenliği artırma ve bireylerin düzensiz geçişlerini önleme çabalarına rağmen yüzlerce göçmen, Meksika ile ABD arasındaki sınırı geçmeye devam ediyor.El Paso ve Ciudad Juarez arasında doğal sınır oluşturan Rio Grande Nehri'ni geçen göçmenler, sığınma talebinde bulunmak için sınır kapılarına yöneliyor.

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