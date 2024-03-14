ABD - Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
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Orta ve Güney Amerika'dan gelip Meksika sınırındaki Ciudad Juarez kasabasında toplanan göçmenlerin ABD tarafına yasa dışı geçişleri sürüyor.
Teksas Ulusal Muhafızları'nın güvenliği artırma ve bireylerin düzensiz geçişlerini önleme çabalarına rağmen yüzlerce göçmen, Meksika ile ABD arasındaki sınırı geçmeye devam ediyor.
El Paso ve Ciudad Juarez arasında doğal sınır oluşturan Rio Grande Nehri'ni geçen göçmenler, sığınma talebinde bulunmak için sınır kapılarına yöneliyor.
© AA / David Peinado ABD - Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
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© AA / David Peinado
ABD - Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
© AA / Christian Torres ABD - Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
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© AA / Christian Torres
ABD - Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
© AA / David Peinado ABD - Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
3/7
© AA / David Peinado
ABD - Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
© AA / Christian Torres ABD - Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
4/7
© AA / Christian Torres
ABD - Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
© AA / Christian Torres ABD - Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
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© AA / Christian Torres
ABD - Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
© AA / Christian Torres ABD - Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
6/7
© AA / Christian Torres
ABD - Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
© AA / Christian Torres ABD - Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
7/7
© AA / Christian Torres
ABD - Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor