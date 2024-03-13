https://sputniknews.com.tr/20240313/rusyanin-belgorod-sehrinde-ukrayna-ihasinin-bir-apartmana-carptigi-belirtildi-1081652127.html

Rusya’nın Belgorod şehrinde Ukrayna İHA’sı bir apartmana çarptı

Rusya’nın Belgorod şehrinde Ukrayna İHA’sı bir apartmana çarptı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Belgorod bölgesinin Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) bir apartmana çarptığını duyurdu. 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T11:48+0300

2024-03-13T11:48+0300

2024-03-13T11:49+0300

ukrayna krizi

rusya

vyaçeslav gladkov

belgorod

iha

insansız hava aracı (iha)

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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, Ukrayna İHA’sının bir apartmana çarpması sonucu meydana gelen patlamadan kimsenin etkilenmediğini, apartmanda hasarın meydana geldiğini bildirdi.Patlama dalgasıyla yakınındaki iki eğitim kurumunun pencerelerinin kırıldığı belirtildi.Bir İHA’nın daha nehre düştüğünü yazan Gladkov, olay yerinde hızlı müdahale ekiplerinin çalıştığını kaydetti.Ukrayna ordusu Rusya topraklarındaki sivil altyapıya yönelik saldırılarına devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin dün gece ve bu sabah Belgorod, Bryansk, Voronej, Kursk, Leningrad ve Ryazan bölgelerinde toplamda 58 İHA tespit ederek engellediğini açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20240313/rus-su-34lerden-ukrayna-ordusunun-guney-donetskteki-mevzilerine-akilli-bomba-1081651544.html

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rusya, vyaçeslav gladkov, belgorod, iha, insansız hava aracı (iha)