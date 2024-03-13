https://sputniknews.com.tr/20240313/rusyanin-belgorod-sehrinde-ukrayna-ihasinin-bir-apartmana-carptigi-belirtildi-1081652127.html
Rusya’nın Belgorod şehrinde Ukrayna İHA’sı bir apartmana çarptı
Rusya’nın Belgorod şehrinde Ukrayna İHA’sı bir apartmana çarptı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Belgorod bölgesinin Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) bir apartmana çarptığını duyurdu. 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T11:48+0300
2024-03-13T11:48+0300
2024-03-13T11:49+0300
ukrayna krizi
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vyaçeslav gladkov
belgorod
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insansız hava aracı (iha)
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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, Ukrayna İHA’sının bir apartmana çarpması sonucu meydana gelen patlamadan kimsenin etkilenmediğini, apartmanda hasarın meydana geldiğini bildirdi.Patlama dalgasıyla yakınındaki iki eğitim kurumunun pencerelerinin kırıldığı belirtildi.Bir İHA’nın daha nehre düştüğünü yazan Gladkov, olay yerinde hızlı müdahale ekiplerinin çalıştığını kaydetti.Ukrayna ordusu Rusya topraklarındaki sivil altyapıya yönelik saldırılarına devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin dün gece ve bu sabah Belgorod, Bryansk, Voronej, Kursk, Leningrad ve Ryazan bölgelerinde toplamda 58 İHA tespit ederek engellediğini açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20240313/rus-su-34lerden-ukrayna-ordusunun-guney-donetskteki-mevzilerine-akilli-bomba-1081651544.html
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rusya, vyaçeslav gladkov, belgorod, iha, insansız hava aracı (iha)
rusya, vyaçeslav gladkov, belgorod, iha, insansız hava aracı (iha)
Rusya’nın Belgorod şehrinde Ukrayna İHA’sı bir apartmana çarptı
11:48 13.03.2024 (güncellendi: 11:49 13.03.2024)
Rusya’nın Belgorod bölgesinin Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) bir apartmana çarptığını duyurdu.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, Ukrayna İHA’sının bir apartmana çarpması sonucu meydana gelen patlamadan kimsenin etkilenmediğini, apartmanda hasarın meydana geldiğini bildirdi.
Patlama dalgasıyla yakınındaki iki eğitim kurumunun pencerelerinin kırıldığı belirtildi.
Bir İHA’nın daha nehre düştüğünü yazan Gladkov, olay yerinde hızlı müdahale ekiplerinin çalıştığını kaydetti.
Ukrayna ordusu Rusya topraklarındaki sivil altyapıya yönelik saldırılarına devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin dün gece ve bu sabah Belgorod, Bryansk, Voronej, Kursk, Leningrad ve Ryazan bölgelerinde toplamda 58 İHA tespit ederek engellediğini açıkladı.