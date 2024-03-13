https://sputniknews.com.tr/20240313/peskov-putinin-turkiye-ziyaretinin-kesin-tarihleri-henuz-belli-degil-1081655943.html

Peskov: Putin'in Türkiye ziyaretinin kesin tarihleri henüz belli değil

Peskov: Putin'in Türkiye ziyaretinin kesin tarihleri henüz belli değil

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinin kesin tarihlerinin henüz belli olmadığını, ancak diplomatik kanallar... 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T13:53+0300

2024-03-13T13:53+0300

2024-03-13T13:53+0300

dünya

rusya

türkiye

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

ankara

moskova

kremlin

dmitriy peskov

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Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü konuşmasında seçimlerden sonra Rusya Devlet Başkanı Putin'i ağırlayacaklarını belirtirken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili soruları yanıtladı.Ziyarete ilişkin hazırlıkların uzun süredir devam ettiğini anımsatan Peskov, "Biz de bu ziyareti bekliyoruz. Bu önemli bir ziyaret ve bu en üst düzeydeki Rus-Türk temaslarını bekliyoruz" dedi.Ziyaretin Nisan ayında gerçekleşme olasılığına dair bir soru karşısında Türkiye'de yapılacak temasların kesin tarihlerinin henüz beli olmadığını kaydeden Peskov, tarafların tarihleri diplomatik kanallar üzerinden hızla kararlaştıracağının altını çizdi.Moskova ve Ankara arasında ele alınmayı bekleyen çok sayıda güncel konu bulunduğuna da dikkat çeken Peskov, "Bunlar en başta ikili ilişkilerimiz, ticari ve ekonomik ilişkilerimiz. Devlet liderlerinin dikkate alması gereken çok sayıda konu var. Elbette uluslararası ve bölgesel meseleler de var" ifadelerini kullandı.15.'si düzenlenen Geleneksel Büyükelçiler İftarı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'iki yılı aşkın süredir Ukrayna'da devam eden savaşta da Türkiye'nin vicdanlı ve ilkeli yaklaşımıyla barışın sağlanmasına dönük her türlü çabayı sergilediğini' söyleyerek, "Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi ortaya koyarken, Rusya'yı dışlayan barış planlarının sonuç getirmeyeceğini de ifade ettik" demişti.Karadeniz'de komşu olan her iki ülkeyle de diyaloğun sürdürüldüğünü anlatan Erdoğan, şunları söylemişti:

https://sputniknews.com.tr/20240226/cumhurbaskani-erdogan-yrp-cumhur-ittifaki-ile-genel-secimdeki-durumundan-kopmus-durumda-1081114025.html

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rusya, türkiye, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, ankara, moskova, kremlin, dmitriy peskov