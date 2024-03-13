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https://sputniknews.com.tr/20240313/peskov-putinin-turkiye-ziyaretinin-kesin-tarihleri-henuz-belli-degil-1081655943.html
Peskov: Putin'in Türkiye ziyaretinin kesin tarihleri henüz belli değil
Peskov: Putin'in Türkiye ziyaretinin kesin tarihleri henüz belli değil
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinin kesin tarihlerinin henüz belli olmadığını, ancak diplomatik kanallar... 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T13:53+0300
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dünya
rusya
türkiye
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
ankara
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kremlin
dmitriy peskov
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Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü konuşmasında seçimlerden sonra Rusya Devlet Başkanı Putin'i ağırlayacaklarını belirtirken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili soruları yanıtladı.Ziyarete ilişkin hazırlıkların uzun süredir devam ettiğini anımsatan Peskov, "Biz de bu ziyareti bekliyoruz. Bu önemli bir ziyaret ve bu en üst düzeydeki Rus-Türk temaslarını bekliyoruz" dedi.Ziyaretin Nisan ayında gerçekleşme olasılığına dair bir soru karşısında Türkiye'de yapılacak temasların kesin tarihlerinin henüz beli olmadığını kaydeden Peskov, tarafların tarihleri diplomatik kanallar üzerinden hızla kararlaştıracağının altını çizdi.Moskova ve Ankara arasında ele alınmayı bekleyen çok sayıda güncel konu bulunduğuna da dikkat çeken Peskov, "Bunlar en başta ikili ilişkilerimiz, ticari ve ekonomik ilişkilerimiz. Devlet liderlerinin dikkate alması gereken çok sayıda konu var. Elbette uluslararası ve bölgesel meseleler de var" ifadelerini kullandı.15.'si düzenlenen Geleneksel Büyükelçiler İftarı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'iki yılı aşkın süredir Ukrayna'da devam eden savaşta da Türkiye'nin vicdanlı ve ilkeli yaklaşımıyla barışın sağlanmasına dönük her türlü çabayı sergilediğini' söyleyerek, "Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi ortaya koyarken, Rusya'yı dışlayan barış planlarının sonuç getirmeyeceğini de ifade ettik" demişti.Karadeniz'de komşu olan her iki ülkeyle de diyaloğun sürdürüldüğünü anlatan Erdoğan, şunları söylemişti:
https://sputniknews.com.tr/20240226/cumhurbaskani-erdogan-yrp-cumhur-ittifaki-ile-genel-secimdeki-durumundan-kopmus-durumda-1081114025.html
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rusya, türkiye, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, ankara, moskova, kremlin, dmitriy peskov
rusya, türkiye, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, ankara, moskova, kremlin, dmitriy peskov

Peskov: Putin'in Türkiye ziyaretinin kesin tarihleri henüz belli değil

13:53 13.03.2024
© AFP 2023 / PAVEL BEDNYAKOVKremlin Sarayı ve Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sarayı ve Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2024
© AFP 2023 / PAVEL BEDNYAKOV
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinin kesin tarihlerinin henüz belli olmadığını, ancak diplomatik kanallar üzerinden hızlı bir şekilde kararlaştırılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü konuşmasında seçimlerden sonra Rusya Devlet Başkanı Putin'i ağırlayacaklarını belirtirken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili soruları yanıtladı.
Ziyarete ilişkin hazırlıkların uzun süredir devam ettiğini anımsatan Peskov, "Biz de bu ziyareti bekliyoruz. Bu önemli bir ziyaret ve bu en üst düzeydeki Rus-Türk temaslarını bekliyoruz" dedi.
Ziyaretin Nisan ayında gerçekleşme olasılığına dair bir soru karşısında Türkiye'de yapılacak temasların kesin tarihlerinin henüz beli olmadığını kaydeden Peskov, tarafların tarihleri diplomatik kanallar üzerinden hızla kararlaştıracağının altını çizdi.
Moskova ve Ankara arasında ele alınmayı bekleyen çok sayıda güncel konu bulunduğuna da dikkat çeken Peskov, "Bunlar en başta ikili ilişkilerimiz, ticari ve ekonomik ilişkilerimiz. Devlet liderlerinin dikkate alması gereken çok sayıda konu var. Elbette uluslararası ve bölgesel meseleler de var" ifadelerini kullandı.
15.'si düzenlenen Geleneksel Büyükelçiler İftarı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'iki yılı aşkın süredir Ukrayna'da devam eden savaşta da Türkiye'nin vicdanlı ve ilkeli yaklaşımıyla barışın sağlanmasına dönük her türlü çabayı sergilediğini' söyleyerek, "Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi ortaya koyarken, Rusya'yı dışlayan barış planlarının sonuç getirmeyeceğini de ifade ettik" demişti.
Karadeniz'de komşu olan her iki ülkeyle de diyaloğun sürdürüldüğünü anlatan Erdoğan, şunları söylemişti:
Cuma günü Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskiy'i İstanbul'da misafir ettik. Seçimler sonrasında da Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'i ağırlayacağız. Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğini yeniden tesis etmek ve tahıl ticaretinin güvenli şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla çalışıyoruz. Bölgede çatışmaları kızıştıracak, NATO'ya da sirayet etmesine sebep olacak her türlü adımdan uzak durulması gerektiği inancındayız. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmayacağı düsturuyla Rusya-Ukrayna arasında barışın tesisi için gayretlerimizi devam ettiriyoruz.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2024
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