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Meteoroloji'den uyarı: Kuvvetli sağanak etkili olacak
Meteoroloji'den uyarı: Kuvvetli sağanak etkili olacak
Sputnik Türkiye
Bugün Türkiye’nin büyük bölümünde yağmur var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz bölgeleri ile Samsun, Çorum... 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T10:56+0300
2024-03-13T10:56+0300
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sağanak yağış
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Türkiye’nin batısında etkili olan ılık hava, yerini yağışlı havaya bıraktı.Yağışların Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Sivas hariç olmak üzere İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Adana, Samsun, Çorum ve Amasya çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Tokat’ın batı kesimlerinde etkili olması bekleniyor.Güneydoğu Anadolu bölgesindeki kentlerde toz taşımını yaşanması bekleniyor.Ege'de kuvvetli yağışÇanakkale ve Muğla ile İzmir’in kuzey ve iç kesimlerindeki ilçelerinde beklenen yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla’da beklenen yağış nedeniyle sarı kodlu uyarıda bulundu.Batı'da sıcaklık düşüyorHava sıcaklığının batı kesimlerinde 2 ila 4 derece düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 18Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 24Antalya: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20Samsun: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 16Trabzon: Parçalı bulutlu 19Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 9
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hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, yağış, sağanak yağış
hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, yağış, sağanak yağış

Meteoroloji'den uyarı: Kuvvetli sağanak etkili olacak

10:56 13.03.2024
© AA / Oğuz Yeterkarla karışık yağmur, kar yağışı, soğuk hava, yağmur, sağanak, hava durumu
karla karışık yağmur, kar yağışı, soğuk hava, yağmur, sağanak, hava durumu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2024
© AA / Oğuz Yeter
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Bugün Türkiye’nin büyük bölümünde yağmur var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz bölgeleri ile Samsun, Çorum ve Amasya’da bugün yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekliyor.
Türkiye’nin batısında etkili olan ılık hava, yerini yağışlı havaya bıraktı.
Yağışların Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Sivas hariç olmak üzere İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Adana, Samsun, Çorum ve Amasya çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Tokat’ın batı kesimlerinde etkili olması bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu bölgesindeki kentlerde toz taşımını yaşanması bekleniyor.

Ege'de kuvvetli yağış

Çanakkale ve Muğla ile İzmir’in kuzey ve iç kesimlerindeki ilçelerinde beklenen yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla’da beklenen yağış nedeniyle sarı kodlu uyarıda bulundu.

Batı'da sıcaklık düşüyor

Hava sıcaklığının batı kesimlerinde 2 ila 4 derece düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 18Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 24
Antalya: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Samsun: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 16
Trabzon: Parçalı bulutlu 19Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 9
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