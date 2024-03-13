Japon şirketin 'Kairos' roketi havalandıktan 5 saniye sonra infilak etti
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Yörüngeye uydu yerleştiren ilk özel Japon şirketi olmayı hedefleyen “Space One”a ait Kairos roketi fırlatmadan 5 saniye sonra henüz bilinmeyen bir nedenle infilak etti.
Japonya merkezli "Space One" adlı sivil uzay taşımacılığı şirketinin yörüngeye uydu göndermeye yönelik ilk girişimi başarılı olamadı.
Japon hükümetine ait yapay bir gözlem uydusunu taşıyan “Kairos” roketi, yerel saatle 11.01’de Wakayama eyaletindeki Kushimoto kasabasına kurulan fırlatma sahasından havalandıktan 5 saniye sonra henüz bilinmeyen bir nedenle infilak etti.
18 metre uzunluğa ve 23 ton ağırlığa sahip roketin parçaları patlamanın etkisiyle etrafa saçılırken, bölgede küçük çaplı bir yangın çıktığı belirtildi.
Kushimoto itfaiyesinden edinilen bilgilere göre başarısız fırlatma girişimi nedeniyle yaralanan olmadı. Kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldı.
Japon hükümetine ait yapay bir gözlem uydusunu taşıyan “Kairos” roketi, yerel saatle 11.01’de Wakayama eyaletindeki Kushimoto kasabasına kurulan fırlatma sahasından havalandıktan 5 saniye sonra henüz bilinmeyen bir nedenle infilak etti.
18 metre uzunluğa ve 23 ton ağırlığa sahip roketin parçaları patlamanın etkisiyle etrafa saçılırken, bölgede küçük çaplı bir yangın çıktığı belirtildi.
Kushimoto itfaiyesinden edinilen bilgilere göre başarısız fırlatma girişimi nedeniyle yaralanan olmadı. Kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldı.