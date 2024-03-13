https://sputniknews.com.tr/20240313/japon-sirketin-kairos-roketi-havalandiktan-5-saniye-sonra-infilak-etti-1081652998.html

Japon şirketin 'Kairos' roketi havalandıktan 5 saniye sonra infilak etti

Japon şirketin 'Kairos' roketi havalandıktan 5 saniye sonra infilak etti

Sputnik Türkiye

Yörüngeye uydu yerleştiren ilk özel Japon şirketi olmayı hedefleyen “Space One”a ait Kairos roketi fırlatmadan 5 saniye sonra henüz bilinmeyen bir nedenle... 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T12:32+0300

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Japonya merkezli "Space One" adlı sivil uzay taşımacılığı şirketinin yörüngeye uydu göndermeye yönelik ilk girişimi başarılı olamadı.Japon hükümetine ait yapay bir gözlem uydusunu taşıyan “Kairos” roketi, yerel saatle 11.01’de Wakayama eyaletindeki Kushimoto kasabasına kurulan fırlatma sahasından havalandıktan 5 saniye sonra henüz bilinmeyen bir nedenle infilak etti.18 metre uzunluğa ve 23 ton ağırlığa sahip roketin parçaları patlamanın etkisiyle etrafa saçılırken, bölgede küçük çaplı bir yangın çıktığı belirtildi.Kushimoto itfaiyesinden edinilen bilgilere göre başarısız fırlatma girişimi nedeniyle yaralanan olmadı. Kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldı.

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Japon şirketin 'Kairos' roketi havalandıktan 5 saniye sonra infilak etti Sputnik Türkiye 'Kairos' roketi 2024-03-13T12:32+0300 true PT0M52S

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video, japonya, kairos roketi, roket, uydu, видео