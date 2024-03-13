https://sputniknews.com.tr/20240313/israil-savunma-bakani-gallanttan-refaha-operasyon-imasi-gerekli-her-yere-ulasacagiz-1081667832.html

İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan Refah'a operasyon iması: 'Gerekli her yere ulaşacağız'

İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan Refah'a operasyon iması: 'Gerekli her yere ulaşacağız'

Sputnik Türkiye

İsrail Savunma Bakanı Gallant Gazze kıyılarını ziyaret ederek deniz yardım koridoruna hazırlık amacıyla yürütülen çalışmaları gözlemledi. 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T19:12+0300

2024-03-13T19:12+0300

2024-03-13T19:12+0300

israil- filistin çatışması

yoav gallant

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

filistin

israil-filistin sorunu

hamas

ortadoğu

refah

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/07/1080518000_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7155d9d3f6338aa3a8f2d0f0263fef12.jpg

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Tuğgeneral Itzik Cohen komutasındaki 162. Tümen birlikleriyle birlikte Gazze Şeridi'ni ziyaret etti. Bakan, Nahal Tugayı Komutanı Albay Yair Zuckerman ve 401. Tugay Komutanı Albay Benny Aharon ile birlikte operasyonel durum değerlendirmesi yaptı.Ziyaret sırasında Bakan Gallant deniz yardım koridoruna hazırlık amacıyla yürütülen çalışmaları da gözlemledi.Gallant yaptığı konuşmasında, "Burada koridorun bitişiğindeki 162. Tümen kuvvetleriyle birlikteyim. Yerin altında ve üstünde olağanüstü çalışmalar yürüten kuvvetlerle tanıştım. Kuvvetlerimiz gerekli her yere ulaşıyor, bu durumda Gazze'de teröristler için güvenli bir sığınak olmadığı sonucuna varabiliriz" dedi .Gallant konuşmasında şu cümlelere yer verdi:Bakan sözlerini, "Yakında yardım taşıyan gemilerin varışıyla ele alınacak olan insani unsur, Hamas'a değil sivillere malzeme ulaştırılmasını kolaylaştıracak temel bir konudur. Bu türden her eylem Hamas'ı zayıflatır, bizi güçlendirir ve savaşmaya devam etme kabiliyetimizi artırır" cümlesiyle sonlandırdı.

https://sputniknews.com.tr/20240313/israil-ordusu-bmnin-yardim-dagitim-merkezini-vurdu-1081663426.html

israil

filistin

refah

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yoav gallant, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, ortadoğu, refah