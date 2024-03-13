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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240313/israil-savunma-bakani-gallanttan-refaha-operasyon-imasi-gerekli-her-yere-ulasacagiz-1081667832.html
İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan Refah'a operasyon iması: 'Gerekli her yere ulaşacağız'
İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan Refah'a operasyon iması: 'Gerekli her yere ulaşacağız'
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Bakanı Gallant Gazze kıyılarını ziyaret ederek deniz yardım koridoruna hazırlık amacıyla yürütülen çalışmaları gözlemledi. 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T19:12+0300
2024-03-13T19:12+0300
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Tuğgeneral Itzik Cohen komutasındaki 162. Tümen birlikleriyle birlikte Gazze Şeridi'ni ziyaret etti. Bakan, Nahal Tugayı Komutanı Albay Yair Zuckerman ve 401. Tugay Komutanı Albay Benny Aharon ile birlikte operasyonel durum değerlendirmesi yaptı.Ziyaret sırasında Bakan Gallant deniz yardım koridoruna hazırlık amacıyla yürütülen çalışmaları da gözlemledi.Gallant yaptığı konuşmasında, "Burada koridorun bitişiğindeki 162. Tümen kuvvetleriyle birlikteyim. Yerin altında ve üstünde olağanüstü çalışmalar yürüten kuvvetlerle tanıştım. Kuvvetlerimiz gerekli her yere ulaşıyor, bu durumda Gazze'de teröristler için güvenli bir sığınak olmadığı sonucuna varabiliriz" dedi .Gallant konuşmasında şu cümlelere yer verdi:Bakan sözlerini, "Yakında yardım taşıyan gemilerin varışıyla ele alınacak olan insani unsur, Hamas'a değil sivillere malzeme ulaştırılmasını kolaylaştıracak temel bir konudur. Bu türden her eylem Hamas'ı zayıflatır, bizi güçlendirir ve savaşmaya devam etme kabiliyetimizi artırır" cümlesiyle sonlandırdı.
https://sputniknews.com.tr/20240313/israil-ordusu-bmnin-yardim-dagitim-merkezini-vurdu-1081663426.html
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yoav gallant, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, ortadoğu, refah
yoav gallant, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, ortadoğu, refah

İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan Refah'a operasyon iması: 'Gerekli her yere ulaşacağız'

19:12 13.03.2024
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLI İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant
 İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2024
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLI
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İsrail Savunma Bakanı Gallant Gazze kıyılarını ziyaret ederek deniz yardım koridoruna hazırlık amacıyla yürütülen çalışmaları gözlemledi.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Tuğgeneral Itzik Cohen komutasındaki 162. Tümen birlikleriyle birlikte Gazze Şeridi'ni ziyaret etti. Bakan, Nahal Tugayı Komutanı Albay Yair Zuckerman ve 401. Tugay Komutanı Albay Benny Aharon ile birlikte operasyonel durum değerlendirmesi yaptı.
Ziyaret sırasında Bakan Gallant deniz yardım koridoruna hazırlık amacıyla yürütülen çalışmaları da gözlemledi.
Gallant yaptığı konuşmasında, "Burada koridorun bitişiğindeki 162. Tümen kuvvetleriyle birlikteyim. Yerin altında ve üstünde olağanüstü çalışmalar yürüten kuvvetlerle tanıştım. Kuvvetlerimiz gerekli her yere ulaşıyor, bu durumda Gazze'de teröristler için güvenli bir sığınak olmadığı sonucuna varabiliriz" dedi .
Gallant konuşmasında şu cümlelere yer verdi:
Geciktiğimizi düşünenler yakında gerekli her yere ulaşacağımızı görecekler. Olaylara karışan herkesi adalete teslim edeceğiz. Onları ya ortadan kaldıracağız ya da İsrail'de yargılayacağız. Onlar için ne burada, ne Gazze dışında, ne de Ortadoğu'da güvenli bir yer yok. Hepsiniadalete teslim edeceğiz.
Bakan sözlerini, "Yakında yardım taşıyan gemilerin varışıyla ele alınacak olan insani unsur, Hamas'a değil sivillere malzeme ulaştırılmasını kolaylaştıracak temel bir konudur. Bu türden her eylem Hamas'ı zayıflatır, bizi güçlendirir ve savaşmaya devam etme kabiliyetimizi artırır" cümlesiyle sonlandırdı.
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