https://sputniknews.com.tr/20240313/guney-afrika-cumhuriyeti-disisleri-bakani-israil-ordusunda-gorev-yapan-vatandaslarimiz-tutuklanacak-1081664698.html
Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı: İsrail ordusunda görev yapan vatandaşlarımız tutuklanacak
Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı: İsrail ordusunda görev yapan vatandaşlarımız tutuklanacak
Sputnik Türkiye
Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Pandor, İsrail ordusunda görev yapan Güney Afrika vatandaşlarının ülkeye döndükleri anda tutuklanacaklarını söyledi. 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T17:21+0300
2024-03-13T17:21+0300
2024-03-13T17:21+0300
israil- filistin çatışması
güney afrika cumhuriyeti
naledi pandor
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
israil savunma kuvvetleri (idf)
filistin
israil-filistin sorunu
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Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor Afrika Ulusal Kongresi'nin Güney Afrika'nın Filistin ile dayanışmasına ilişkin düzenlediği bir toplantıda, İsrail ordusunda görev yapan Güney Afrika vatandaşlarının ülkeye döndükleri anda tutuklanacaklarını açıkladı.Açıklamalarını alkışlarla karşılayan kalabalığa Pandor, "Güney Afrikalı olup İsrail Savunma Kuvvetleri'nin yanında ya da içinde savaşanları uyaran bir bildiri yayınladım: Biz hazırız, eve döndüğünüzde sizi tutuklayacağız" dedi.Pandor, hükümetinin Filistinlilere verdiği desteğin yaklaşan seçimlerle bir ilgisi olmadığını belirterek, "Filistin halkıyla 8 Ekim'de tanışmadık, onlarca yıldır mücadelede birlikteyiz" dedi.Bakan konuşmasında, "Filistin halkı kurtuluş hareketinin özgürlük savaşçılarını eğitti. Bu, özgürlük savaşçılarının, aktivistlerin ve tarihi paylaşan ulusların bir ilişkisidir. Adalet ve özgürlük için bir mücadele tarihi" cümlelerini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240311/guney-afrika-lideri-ramaphposa-israil-uadnin-kararlarini-uygulamiyor-1081573798.html
güney afrika cumhuriyeti
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güney afrika cumhuriyeti, naledi pandor, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), israil savunma kuvvetleri (idf), filistin, israil-filistin sorunu
güney afrika cumhuriyeti, naledi pandor, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), israil savunma kuvvetleri (idf), filistin, israil-filistin sorunu
Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı: İsrail ordusunda görev yapan vatandaşlarımız tutuklanacak
Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Pandor, İsrail ordusunda görev yapan Güney Afrika vatandaşlarının ülkeye döndükleri anda tutuklanacaklarını söyledi.
Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor Afrika Ulusal Kongresi'nin Güney Afrika'nın Filistin ile dayanışmasına ilişkin düzenlediği bir toplantıda, İsrail ordusunda görev yapan Güney Afrika vatandaşlarının ülkeye döndükleri anda tutuklanacaklarını açıkladı.
Açıklamalarını alkışlarla karşılayan kalabalığa Pandor, "Güney Afrikalı olup İsrail Savunma Kuvvetleri'nin yanında ya da içinde savaşanları uyaran bir bildiri yayınladım: Biz hazırız, eve döndüğünüzde sizi tutuklayacağız" dedi.
Pandor, hükümetinin Filistinlilere verdiği desteğin yaklaşan seçimlerle bir ilgisi olmadığını belirterek, "Filistin halkıyla 8 Ekim'de tanışmadık, onlarca yıldır mücadelede birlikteyiz" dedi.
Bakan konuşmasında, "Filistin halkı kurtuluş hareketinin özgürlük savaşçılarını eğitti. Bu, özgürlük savaşçılarının, aktivistlerin ve tarihi paylaşan ulusların bir ilişkisidir. Adalet ve özgürlük için bir mücadele tarihi" cümlelerini kaydetti.