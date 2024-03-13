https://sputniknews.com.tr/20240313/guney-afrika-cumhuriyeti-disisleri-bakani-israil-ordusunda-gorev-yapan-vatandaslarimiz-tutuklanacak-1081664698.html

Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı: İsrail ordusunda görev yapan vatandaşlarımız tutuklanacak

Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı: İsrail ordusunda görev yapan vatandaşlarımız tutuklanacak

Sputnik Türkiye

Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Pandor, İsrail ordusunda görev yapan Güney Afrika vatandaşlarının ülkeye döndükleri anda tutuklanacaklarını söyledi. 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T17:21+0300

2024-03-13T17:21+0300

2024-03-13T17:21+0300

israil- filistin çatışması

güney afrika cumhuriyeti

naledi pandor

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

israil savunma kuvvetleri (idf)

filistin

israil-filistin sorunu

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Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor Afrika Ulusal Kongresi'nin Güney Afrika'nın Filistin ile dayanışmasına ilişkin düzenlediği bir toplantıda, İsrail ordusunda görev yapan Güney Afrika vatandaşlarının ülkeye döndükleri anda tutuklanacaklarını açıkladı.Açıklamalarını alkışlarla karşılayan kalabalığa Pandor, "Güney Afrikalı olup İsrail Savunma Kuvvetleri'nin yanında ya da içinde savaşanları uyaran bir bildiri yayınladım: Biz hazırız, eve döndüğünüzde sizi tutuklayacağız" dedi.Pandor, hükümetinin Filistinlilere verdiği desteğin yaklaşan seçimlerle bir ilgisi olmadığını belirterek, "Filistin halkıyla 8 Ekim'de tanışmadık, onlarca yıldır mücadelede birlikteyiz" dedi.Bakan konuşmasında, "Filistin halkı kurtuluş hareketinin özgürlük savaşçılarını eğitti. Bu, özgürlük savaşçılarının, aktivistlerin ve tarihi paylaşan ulusların bir ilişkisidir. Adalet ve özgürlük için bir mücadele tarihi" cümlelerini kaydetti.

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güney afrika cumhuriyeti

israil

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güney afrika cumhuriyeti, naledi pandor, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), israil savunma kuvvetleri (idf), filistin, israil-filistin sorunu