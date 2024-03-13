https://sputniknews.com.tr/20240313/gemi-adamlari-iase-bedeli-230-lira-oldu-1081640492.html

Gemi adamları iaşe bedeli 230 lira oldu

Gemi adamları iaşe bedeli 230 lira oldu

Sputnik Türkiye

İaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek iaşe bedeli, 170 liradan 230 liraya yükseltildi. 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T02:31+0300

2024-03-13T02:31+0300

2024-03-13T02:31+0300

gemi

gemi

türkiye

iaşe

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

rusya çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Karara göre Kurul, 28 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplandı.Kurul, oy birliği ile bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere her bir gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 230 lira olmasını kararlaştırdı.Halihazırda gemi adamlarına günlük iaşe bedeli olarak net 170 lira veriliyordu.

https://sputniknews.com.tr/20240312/resmi-gazetede-aciklandi-sgk-alacaklari-icin-gecikme-cezasi-belli-oldu-1081607816.html

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gemi, gemi, iaşe , çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, rusya çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı