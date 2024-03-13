https://sputniknews.com.tr/20240313/gemi-adamlari-iase-bedeli-230-lira-oldu-1081640492.html
Gemi adamları iaşe bedeli 230 lira oldu
Gemi adamları iaşe bedeli 230 lira oldu
Sputnik Türkiye
İaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek iaşe bedeli, 170 liradan 230 liraya yükseltildi. 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T02:31+0300
2024-03-13T02:31+0300
2024-03-13T02:31+0300
gemi
gemi
türkiye
iaşe
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
rusya çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Karara göre Kurul, 28 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplandı.Kurul, oy birliği ile bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere her bir gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 230 lira olmasını kararlaştırdı.Halihazırda gemi adamlarına günlük iaşe bedeli olarak net 170 lira veriliyordu.
https://sputniknews.com.tr/20240312/resmi-gazetede-aciklandi-sgk-alacaklari-icin-gecikme-cezasi-belli-oldu-1081607816.html
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gemi, gemi, iaşe , çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, rusya çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
gemi, gemi, iaşe , çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, rusya çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
Gemi adamları iaşe bedeli 230 lira oldu
İaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek iaşe bedeli, 170 liradan 230 liraya yükseltildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre Kurul, 28 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplandı.
Kurul, oy birliği ile bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere her bir gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 230 lira olmasını kararlaştırdı.
Halihazırda gemi adamlarına günlük iaşe bedeli olarak net 170 lira veriliyordu.