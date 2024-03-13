https://sputniknews.com.tr/20240313/fsbden-operasyon-rostovda-ukraynaya-calisan-bir-casus-yakalandi-1081661975.html

FSB'den operasyon: Rostov'da Ukrayna'ya çalışan bir casus yakalandı

FSB'den operasyon: Rostov'da Ukrayna'ya çalışan bir casus yakalandı

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Rostov Bölgesi'nde FSB tarafından düzenlenen operasyonda Kiev rejimine çalışan bir Rusya vatandaşı yakalandı. 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T16:45+0300

2024-03-13T16:45+0300

2024-03-13T16:45+0300

ukrayna krizi

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rusya federal güvenlik servisi (fsb)

operasyon

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ukrayna ordusu

ukrayna güvenlik servisi

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) için casusluk faaliyeti yürüttüğü belirlenen bir Rostov Bölgesi sakininin gözaltına alındığını duyurdu.FSB'den yapılan açıklamada, "Rus vatandaşı, Rusya'nın güvenliğine karşı istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak amacıyla Ukrayna Güvenlik Servisi'nin bir temsilcisiyle gizli temas yürütüyordu" dendi.Zanlı hakkında yabancı bir devletle, uluslararası veya yabancı bir kuruluşla gizli işbirliği yürütme suçu kapsamında dava açıldığını belirten FSB, bu madde uyarınca 8 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünün altını çizdi.

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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), operasyon, casus, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna güvenlik servisi, ukrayna güvenlik konseyi (sbu)