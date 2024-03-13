https://sputniknews.com.tr/20240313/fsbden-operasyon-rostovda-ukraynaya-calisan-bir-casus-yakalandi-1081661975.html
FSB'den operasyon: Rostov'da Ukrayna'ya çalışan bir casus yakalandı
FSB'den operasyon: Rostov'da Ukrayna'ya çalışan bir casus yakalandı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Rostov Bölgesi'nde FSB tarafından düzenlenen operasyonda Kiev rejimine çalışan bir Rusya vatandaşı yakalandı. 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T16:45+0300
2024-03-13T16:45+0300
2024-03-13T16:45+0300
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operasyon
casus
ukrayna
ukrayna ordusu
ukrayna güvenlik servisi
ukrayna güvenlik konseyi (sbu)
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) için casusluk faaliyeti yürüttüğü belirlenen bir Rostov Bölgesi sakininin gözaltına alındığını duyurdu.FSB'den yapılan açıklamada, "Rus vatandaşı, Rusya'nın güvenliğine karşı istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak amacıyla Ukrayna Güvenlik Servisi'nin bir temsilcisiyle gizli temas yürütüyordu" dendi.Zanlı hakkında yabancı bir devletle, uluslararası veya yabancı bir kuruluşla gizli işbirliği yürütme suçu kapsamında dava açıldığını belirten FSB, bu madde uyarınca 8 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünün altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20240307/rusyada-ukrayna-gizli-servislerinin-planladigi-bir-teror-eylemi-onlendi-1081484399.html
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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), operasyon, casus, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna güvenlik servisi, ukrayna güvenlik konseyi (sbu)
rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), operasyon, casus, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna güvenlik servisi, ukrayna güvenlik konseyi (sbu)
FSB'den operasyon: Rostov'da Ukrayna'ya çalışan bir casus yakalandı
Rusya'nın Rostov Bölgesi'nde FSB tarafından düzenlenen operasyonda Kiev rejimine çalışan bir Rusya vatandaşı yakalandı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) için casusluk faaliyeti yürüttüğü belirlenen bir Rostov Bölgesi sakininin gözaltına alındığını duyurdu.
FSB'den yapılan açıklamada, "Rus vatandaşı, Rusya'nın güvenliğine karşı istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak amacıyla Ukrayna Güvenlik Servisi'nin bir temsilcisiyle gizli temas yürütüyordu" dendi.
Zanlı hakkında yabancı bir devletle, uluslararası veya yabancı bir kuruluşla gizli işbirliği yürütme suçu kapsamında dava açıldığını belirten FSB, bu madde uyarınca 8 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünün altını çizdi.