https://sputniknews.com.tr/20240313/canakkale-aciklarinda-hortum-olustu-1081661628.html
Çanakkale açıklarında hortum oluştu
Çanakkale açıklarında hortum oluştu
Sputnik Türkiye
Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi açıklarında denizde hortum oluştu. Denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı. 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T16:02+0300
2024-03-13T16:02+0300
2024-03-13T16:03+0300
yaşam
çanakkale
hortum
dolu
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Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi açıklarında denizde hortum oluştu. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan hortum, bir süre sonra kayboldu. Öte yandan kentte etkili olan dolu yapışı evlerin bahçelerini beyaza bürüdü.Denizde oluşan dev hortum ve dolu yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240305/antalyada-saganak-firtina-ve-hortum-6-kisi-yaralandi-arac-ev-ve-is-yeri-ile-seralar-hasar-gordu-1081419757.html
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çanakkale, hortum, dolu
Çanakkale açıklarında hortum oluştu
16:02 13.03.2024 (güncellendi: 16:03 13.03.2024)
Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi açıklarında denizde hortum oluştu. Denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.
Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi açıklarında denizde hortum oluştu. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan hortum, bir süre sonra kayboldu.
Öte yandan kentte etkili olan dolu yapışı evlerin bahçelerini beyaza bürüdü.
Denizde oluşan dev hortum ve dolu yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.