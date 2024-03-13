https://sputniknews.com.tr/20240313/canakkale-aciklarinda-hortum-olustu-1081661628.html

Çanakkale açıklarında hortum oluştu

Çanakkale açıklarında hortum oluştu

Sputnik Türkiye

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi açıklarında denizde hortum oluştu. Denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı. 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T16:02+0300

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yaşam

çanakkale

hortum

dolu

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Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi açıklarında denizde hortum oluştu. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan hortum, bir süre sonra kayboldu. Öte yandan kentte etkili olan dolu yapışı evlerin bahçelerini beyaza bürüdü.Denizde oluşan dev hortum ve dolu yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20240305/antalyada-saganak-firtina-ve-hortum-6-kisi-yaralandi-arac-ev-ve-is-yeri-ile-seralar-hasar-gordu-1081419757.html

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çanakkale, hortum, dolu