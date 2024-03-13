https://sputniknews.com.tr/20240313/anayasa-mahkemesinin-yeni-baskaninin-secimi-icin-tarih-belirlendi-1081672240.html
Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanının seçimi için tarih belirlendi
Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanının seçimi için tarih belirlendi
Sputnik Türkiye
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolacak olması nedeniyle yeni başkanın seçimi için tarih 21 Mart olarak belirlendi. 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T22:13+0300
2024-03-13T22:13+0300
2024-03-13T22:18+0300
anayasa mahkemesi
türkiye
zühtü arslan
seçim
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Anayasa Mahkemesinin yeni başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolmasıyla 21 Mart'ta yapılacak seçimle belirlenecek.Arslan'ın Yüksek Mahkeme'deki 12 yıllık görev süresinin 20 Nisan'da dolması nedeniyle başkanlık seçimi süreci 20 Şubat'ta başlamıştı.Bu kapsamda, 21 Mart, Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanını seçmek için yapılacak seçim tarihi olarak belirlendi.Seçimde, görev süresinin dolacak olması nedeniyle Arslan aday olamayacak ancak oy kullanabilecek. Yüksek Mahkeme'nin diğer üyeleri başkan adayı olabilecek.Genel Kurulda yapılacak seçimde 15 üyeden en az 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan aday, 4 yıllığına Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevini üstlenecek.Hiçbir üyenin yeterli çoğunluğu sağlayamaması halinde ise seçimlere devam edilecek.Arslan, 3 kez başkanlığa seçildiZühtü Arslan, 20 Nisan 2012'de başladığı AYM üyeliği görevini sürdürürken, ilk kez 10 Şubat 2015'te Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na seçilmişti.Görev süresinin dolmasının ardından 25 Ocak 2019'daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu alan Arslan, ikinci kez başkan seçilmiş, son olarak da 2 Şubat 2023'te AYM Genel Kurulu'nda yapılan seçimde 15 üyeden 8'inin oyunu alarak üçüncü kez AYM başkanı olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240306/aym-baskanvekilligine-ozkayanin-yeniden-secilmesine-iliskin-karar-resmi-gazetede-1081421262.html
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anayasa mahkemesi, zühtü arslan, seçim
anayasa mahkemesi, zühtü arslan, seçim
Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanının seçimi için tarih belirlendi
22:13 13.03.2024 (güncellendi: 22:18 13.03.2024)
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolacak olması nedeniyle yeni başkanın seçimi için tarih 21 Mart olarak belirlendi.
Anayasa Mahkemesinin yeni başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolmasıyla 21 Mart'ta yapılacak seçimle belirlenecek.
Arslan'ın Yüksek Mahkeme'deki 12 yıllık görev süresinin 20 Nisan'da dolması nedeniyle başkanlık seçimi süreci 20 Şubat'ta başlamıştı.
Bu kapsamda, 21 Mart, Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanını seçmek için yapılacak seçim tarihi olarak belirlendi.
Seçimde, görev süresinin dolacak olması nedeniyle Arslan aday olamayacak ancak oy kullanabilecek. Yüksek Mahkeme'nin diğer üyeleri başkan adayı olabilecek.
Genel Kurulda yapılacak seçimde 15 üyeden en az 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan aday, 4 yıllığına Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevini üstlenecek.
Hiçbir üyenin yeterli çoğunluğu sağlayamaması halinde ise seçimlere devam edilecek.
Arslan, 3 kez başkanlığa seçildi
Zühtü Arslan, 20 Nisan 2012'de başladığı AYM üyeliği görevini sürdürürken, ilk kez 10 Şubat 2015'te Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na seçilmişti.
Görev süresinin dolmasının ardından 25 Ocak 2019'daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu alan Arslan, ikinci kez başkan seçilmiş, son olarak da 2 Şubat 2023'te AYM Genel Kurulu'nda yapılan seçimde 15 üyeden 8'inin oyunu alarak üçüncü kez AYM başkanı olmuştu.